28 месяцев в бегах: казанского лидера «Хизб ут-Тахрир»* ФСБ нашла в Брянске

По данным источников «Реального времени», из-под домашнего ареста он сбежал на костылях и в такси

Фото: Олег Тихонов

В минувшие выходные ФСБ сообщила о задержании в Татарстане членов международной религиозной экстремистской организации и аресте предполагаемого ее лидера. Чуть ранее в СИЗО Казани отправили обвиняемого в терроризме 39-летнего экс-руководителя правозащитного центра «Нова» Марселя Гималиева. В апреле 2017-го он сорвался с пятого этажа при попытке скрыться, а в ноябре того же года, несмотря на тяжелые переломы, сбежал из-под домашнего ареста. Спецслужбы объявили казанца в международный розыск и спустя 2 года и 4 месяца задержали в Брянске.

Две попытки побега и заочный арест



Выглядел как бомж. При себе имел лишь копию паспорта на другого человека. За 28 месяцев в бегах постарел, а вот старые переломы зажили — костылями уже не пользуется. Так один из источников «Реального времени» описывает пропавшего казанского арестанта Марселя Гималиева после его поимки в Брянске в середине февраля. Известно, что участие в этом принимали местные сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД и ФСБ, хотя преступлений на территории Брянской области за Гималиевым пока не числится. Говорят, местные силовики получили информацию, что некий беглец скрывается на их территории.

Гималиева уже вернули на родину и после встречи со следователем водворили в СИЗО, ведь еще в ноябре 2017-го Советский райсуд Казани санкционировал его заочный арест — по обвинению в организации деятельности террористической «Исламской партии освобождения» — она же «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.

Тогда следователь 1-го отдела по расследованию особо важных дел Галина Королева сообщала суду: под домашним арестом и надзором уголовно-исполнительной инспекции Гималиев находился с апреля, его исчезновение обнаружили на исходе октября и объявили сначала в федеральный, а затем в международный розыск — постановлением УФСБ по РТ. «Есть информация, что он выехал за территорию России», — уточняла следователь на вопрос судьи.

Серьезные травмы ног и позвоночника он получил еще в марте 2017-го, когда пытался избежать задержания и сорвался с окна пятого этажа. Фото facebook.com/Roditelskaya.solidarnost (фото 2017 года)

По данным источников «Реального времени», проследить маршрут отхода Гималиева силовикам удалось лишь отчасти. Смогли отвергнуть первоначальную версию, что «лежачего арестанта вынесли на носилках». Серьезные травмы ног и позвоночника он получил еще в марте 2017-го, когда пытался избежать задержания и сорвался с окна пятого этажа.

Говорят, за полгода лечения лежачий успел встать — на костыли. На них якобы и доковылял до машины такси, на которой покинул пределы Казани. Электронного браслета на нем не было...

Почему сбежал, где и чем жил все это время, может рассказать лишь сам Марсель, а он замкнулся в себе.

По делам Гималиева уже осуждены 22 человека

... В 24 года Марсель Гималиев создал правозащитный центр «Нова» для защиты прав мусульман, обвиняемых в экстремизме и терроризме. Спустя два года, в 2007-м, сам стал фигурантом дела о терроризме и подготовке к насильственному изменению конституционного строя, а спустя два года предстал перед Верховным судом Татарстана в числе обвиняемых в причастности к «Хизб ут-Тахрир»*, содействии терроризму, попытке насильственного захвата власти и в пропаганде идей исламского халифата.

Тогда суд признал 12 подсудимых участниками казанской ячейки запрещенной организации «Хизб ут-Тахрир»* в содействии терроризму, попытке насильственного захвата власти, пропаганде идей исламского халифата. Семерых приговорили к реальным срокам 4—8 лет колонии строгого режима, четверых наказали условно, а Гималиеву назначили принудительные меры медицинского характера — эксперты признали его невменяемым.

Тогда суд признал 12 подсудимых участниками казанской ячейки запрещенной организации «Хизб ут-Тахрир»* в содействии терроризму, попытке насильственного захвата власти, пропаганде идей исламского халифата. Фото Олега Тихонова

В марте 2017-го в Татарстане прошли новые задержания предполагаемых приверженцев «Хизб ут-Тахрир»*. Первоначально сообщалось про 17 человек, затем говорили о 13. Перед судом предстали десять, и позже их окрестили «Казанской десяткой». 5 февраля 2020 года Приволжский окружной военный суд приговорил их к срокам от 11 до 22 лет в колонии строгого режима, признав организаторами и участниками международной террористической организации, а также виновными в финансировании и пропаганде терроризма. Не признавшие вину осужденные оспаривают приговор.

По данным правозащитного центра «Мемориал», на скамью подсудимых по делу «десятки» должен был отправиться и беглый Гималиев. Теперь же его дело суд будет рассматривать отдельно. Любопытно, что побег из-под домашнего ареста сам по себе состава преступления не образует, но может расцениваться как отягчающее обстоятельство.

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В 2020 году в международный розыск объявили казанских бизнесменов Дениса Асфандьярова и Веронику Лебедеву. Гендиректор ООО «Стройкерамика» скрылся из-под домашнего ареста, а владелица ООО «Керами» нарушила запрет на определенные действия — ради побега с любимым за границу, полагают силовики.

Оба проходили обвиняемыми по афере с поставкой плитки для строительства ЖК «Победа» в обмен на 28 квартир в новостройке. Квартиры были проданы, а вот обещанные материалы поставлены лишь наполовину. Ущерб потерпевшего ООО «ЖИК Строй» в МВД оценили в 34 млн рублей. На стадии предварительного следствия обвиняемые вину не признавали, активно защищались, а после ознакомления с делом и информации, что его готовят к отправке в прокуратуру, в ноябре 2019-го исчезли.

В розыске Интерпола и другая казанская пара — Юрий Спирин и его супруга Светлана Астафьева. Фото ok.ru

В розыске Интерпола и другая казанская пара, сбежавшая еще до задержания в 2016 году — Юрий Спирин и его супруга Светлана Астафьева, бывшая заведующая кассой допофиса «Банка Казани», в котором подменили 14 млн рублей бутафорскими купюрами.

* Террористическая организация, запрещенная в России.