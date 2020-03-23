28 месяцев в бегах: казанского лидера «Хизб ут-Тахрир»* ФСБ нашла в Брянске
По данным источников «Реального времени», из-под домашнего ареста он сбежал на костылях и в такси
В минувшие выходные ФСБ сообщила о задержании в Татарстане членов международной религиозной экстремистской организации и аресте предполагаемого ее лидера. Чуть ранее в СИЗО Казани отправили обвиняемого в терроризме 39-летнего экс-руководителя правозащитного центра «Нова» Марселя Гималиева. В апреле 2017-го он сорвался с пятого этажа при попытке скрыться, а в ноябре того же года, несмотря на тяжелые переломы, сбежал из-под домашнего ареста. Спецслужбы объявили казанца в международный розыск и спустя 2 года и 4 месяца задержали в Брянске.
Две попытки побега и заочный арест
Выглядел как бомж. При себе имел лишь копию паспорта на другого человека. За 28 месяцев в бегах постарел, а вот старые переломы зажили — костылями уже не пользуется. Так один из источников «Реального времени» описывает пропавшего казанского арестанта Марселя Гималиева после его поимки в Брянске в середине февраля. Известно, что участие в этом принимали местные сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД и ФСБ, хотя преступлений на территории Брянской области за Гималиевым пока не числится. Говорят, местные силовики получили информацию, что некий беглец скрывается на их территории.
Гималиева уже вернули на родину и после встречи со следователем водворили в СИЗО, ведь еще в ноябре 2017-го Советский райсуд Казани санкционировал его заочный арест — по обвинению в организации деятельности террористической «Исламской партии освобождения» — она же «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.
Тогда следователь 1-го отдела по расследованию особо важных дел Галина Королева сообщала суду: под домашним арестом и надзором уголовно-исполнительной инспекции Гималиев находился с апреля, его исчезновение обнаружили на исходе октября и объявили сначала в федеральный, а затем в международный розыск — постановлением УФСБ по РТ. «Есть информация, что он выехал за территорию России», — уточняла следователь на вопрос судьи.
По данным источников «Реального времени», проследить маршрут отхода Гималиева силовикам удалось лишь отчасти. Смогли отвергнуть первоначальную версию, что «лежачего арестанта вынесли на носилках». Серьезные травмы ног и позвоночника он получил еще в марте 2017-го, когда пытался избежать задержания и сорвался с окна пятого этажа.
Говорят, за полгода лечения лежачий успел встать — на костыли. На них якобы и доковылял до машины такси, на которой покинул пределы Казани. Электронного браслета на нем не было...
Почему сбежал, где и чем жил все это время, может рассказать лишь сам Марсель, а он замкнулся в себе.
По делам Гималиева уже осуждены 22 человека
... В 24 года Марсель Гималиев создал правозащитный центр «Нова» для защиты прав мусульман, обвиняемых в экстремизме и терроризме. Спустя два года, в 2007-м, сам стал фигурантом дела о терроризме и подготовке к насильственному изменению конституционного строя, а спустя два года предстал перед Верховным судом Татарстана в числе обвиняемых в причастности к «Хизб ут-Тахрир»*, содействии терроризму, попытке насильственного захвата власти и в пропаганде идей исламского халифата.
Тогда суд признал 12 подсудимых участниками казанской ячейки запрещенной организации «Хизб ут-Тахрир»* в содействии терроризму, попытке насильственного захвата власти, пропаганде идей исламского халифата. Семерых приговорили к реальным срокам 4—8 лет колонии строгого режима, четверых наказали условно, а Гималиеву назначили принудительные меры медицинского характера — эксперты признали его невменяемым.
В марте 2017-го в Татарстане прошли новые задержания предполагаемых приверженцев «Хизб ут-Тахрир»*. Первоначально сообщалось про 17 человек, затем говорили о 13. Перед судом предстали десять, и позже их окрестили «Казанской десяткой». 5 февраля 2020 года Приволжский окружной военный суд приговорил их к срокам от 11 до 22 лет в колонии строгого режима, признав организаторами и участниками международной террористической организации, а также виновными в финансировании и пропаганде терроризма. Не признавшие вину осужденные оспаривают приговор.
По данным правозащитного центра «Мемориал», на скамью подсудимых по делу «десятки» должен был отправиться и беглый Гималиев. Теперь же его дело суд будет рассматривать отдельно. Любопытно, что побег из-под домашнего ареста сам по себе состава преступления не образует, но может расцениваться как отягчающее обстоятельство.
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В 2020 году в международный розыск объявили казанских бизнесменов Дениса Асфандьярова и Веронику Лебедеву. Гендиректор ООО «Стройкерамика» скрылся из-под домашнего ареста, а владелица ООО «Керами» нарушила запрет на определенные действия — ради побега с любимым за границу, полагают силовики.
Оба проходили обвиняемыми по афере с поставкой плитки для строительства ЖК «Победа» в обмен на 28 квартир в новостройке. Квартиры были проданы, а вот обещанные материалы поставлены лишь наполовину. Ущерб потерпевшего ООО «ЖИК Строй» в МВД оценили в 34 млн рублей. На стадии предварительного следствия обвиняемые вину не признавали, активно защищались, а после ознакомления с делом и информации, что его готовят к отправке в прокуратуру, в ноябре 2019-го исчезли.
В розыске Интерпола и другая казанская пара, сбежавшая еще до задержания в 2016 году — Юрий Спирин и его супруга Светлана Астафьева, бывшая заведующая кассой допофиса «Банка Казани», в котором подменили 14 млн рублей бутафорскими купюрами.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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