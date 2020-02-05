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В Казани вынесли приговор десяти участникам группировки «Хизб ут-Тахрир»

13:43, 05.02.2020 2
В Казани вынесли приговор десяти участникам группировки «Хизб ут-Тахрир»
Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

Приволжский окружной военный суд вынес решение в отношении десяти обвиняемых в организации и участии в запрещенной в РФ международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Участники уголовного дела получили сроки от 11 до 22 лет лишения свободы в зависимости от степени участия в преступлении.

Самый большой срок получил Ильнар Зялилов. Руслан Габидуллин и Азат Гатауллин приговорены к 19 годам колонии строгого режима. Абдукахор Муминджанов и Сергей Держипильский получили по 17 и 16 лет заключения соответственно. Обвиняемые Зульфат Сабирзянов, Комиль Матиев и Фарид Крыев проведут в тюрьме 15 лет, Рустем Салахутдинов — 14 лет. Самый маленький срок — 11 лет — получил Ильназ Сафиуллин. Все они получили наказание за организацию деятельности ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Казани, финансировании терроризма, пропаганду терроризма, в том числе в интернете, передает «Интерфакс».

Все подсудимые были задержаны в середине марта 2017 года.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14:06
    толком непонятно, что именно они сделали?
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    Анонимно 14:43
    самое страшное в рф - призыв к изменению строя. ЗА двойное убийство при положительной характеристике и сотрудничеством со следствием дают 18 лет. хизбы скорее полит партия, нежели религиозная организация. Судя по количеству сажаемых людей - очень популярная в РФ;
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