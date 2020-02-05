В Казани вынесли приговор десяти участникам группировки «Хизб ут-Тахрир»

Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

Приволжский окружной военный суд вынес решение в отношении десяти обвиняемых в организации и участии в запрещенной в РФ международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Участники уголовного дела получили сроки от 11 до 22 лет лишения свободы в зависимости от степени участия в преступлении.

Самый большой срок получил Ильнар Зялилов. Руслан Габидуллин и Азат Гатауллин приговорены к 19 годам колонии строгого режима. Абдукахор Муминджанов и Сергей Держипильский получили по 17 и 16 лет заключения соответственно. Обвиняемые Зульфат Сабирзянов, Комиль Матиев и Фарид Крыев проведут в тюрьме 15 лет, Рустем Салахутдинов — 14 лет. Самый маленький срок — 11 лет — получил Ильназ Сафиуллин. Все они получили наказание за организацию деятельности ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Казани, финансировании терроризма, пропаганду терроризма, в том числе в интернете, передает «Интерфакс».

Все подсудимые были задержаны в середине марта 2017 года.

