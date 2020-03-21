Фотомарафон «100-летие ТАССР»: комсомольцы приехали на строительство КАМАЗа, начало 1970-х
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 216-я
Ударная комсомольская стройка — термин, который использовался в СССР по отношению к важнейшим возводимым объектам. Шефство над ними брали организации ВЛКСМ. Одной из таких строек, имевшей высочайшую значимость для страны, был, конечно же, КАМАЗ.
Автозавод в Челнах объявили Всесоюзной ударной комсомольской стройкой 24 января 1970 года. Сюда стекались юноши и девушки со всех концов страны, со всех республик СССР. Вносили свою лепту и стройотряды, но многие направлялись сюда по разнарядке. Прибывали и поездами до ближайшей станции, и, конечно, по Каме.
Приезжали и зимой, и летом. Везли с собой скромные чемоданчики, устраивались во временных бараках — и становились строителями легендарного предприятия, которое потом станет одним из флагманов промышленности всего Союза.
Вообще, строительство КАМАЗа началось в 1969 году по постановлению, подписанному первыми лицами государства. Челны выбрали из 70 городов страны — этому очень поспособствовал Фикрят Табеев, который руководил тогда Татарией. Именно сюда и начали выписывать комсомольские путевки. Надо понимать, силой никого не гнали: участие в стройке было добровольным.
Если до КАМАЗа в Челнах жили 27 тысяч человек, то за десять лет до начала 1980-х население увеличилось кратно. Только в 1970 году сюда приехали 20 тысяч человек, и потом каждый год добавлялось по 30 тысяч. По плану Челны должны были вырасти до 200 тысяч, но стали полумиллионным городом, молодым, красивым и сильным.
Люди здесь оседали — но строить им приходилось не только завод, но и сам город. На смену провинциальному камскому городку вырос многоэтажный промышленный центр. Но это было потом. А пока первых строителей завода расселяли по окрестным колхозам, подселяли в семьи, в общежития и бараки, во времянки и чуть ли не землянки. Но поскольку город рос очень быстро, то новое жилье и новую жизнь обрели здесь десятки тысяч семей.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит пресс-службу ПАО «КАМАЗ».
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru
комментарии
Подзаработать летом прибавку к стипендии.
И это хорошо во всех смыслах - и и социализация и дополнительные денежки.
А на 3 и 4 фотографиях молодёж приехала уже на постоянное место работы и жительства
Очень много было "переселенцев" из деревень, сел и небольших городков.
Настойчивые, трудолюбивые и талантливые сделали на Ударной комсомольской стройке КАМАЗа хорошую карьеру - продвинулись по служебной лестнице, а то и просто стали классными каменщиками и штукатурами, заработали квартиры, завели семьи, родили детей и др.
Но вся налаженная героическим трудом жизнь "пошла прахом" в середине 1980-х годов, когда в СССР начали "возвращаться к ленинским принципам управления партией и страной" и объявили "перестройку", которая очень быстро переросла во всенародную "перестрелку", как это и было в "ленинские времена" в 1917 - 1924 гг.