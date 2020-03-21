Фотомарафон «100-летие ТАССР»: комсомольцы приехали на строительство КАМАЗа, начало 1970-х

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 216-я

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «КАМАЗ»

Ударная комсомольская стройка — термин, который использовался в СССР по отношению к важнейшим возводимым объектам. Шефство над ними брали организации ВЛКСМ. Одной из таких строек, имевшей высочайшую значимость для страны, был, конечно же, КАМАЗ.

Автозавод в Челнах объявили Всесоюзной ударной комсомольской стройкой 24 января 1970 года. Сюда стекались юноши и девушки со всех концов страны, со всех республик СССР. Вносили свою лепту и стройотряды, но многие направлялись сюда по разнарядке. Прибывали и поездами до ближайшей станции, и, конечно, по Каме.

Комсомольцы прибывают на строительство КАМАЗа, начало 1970-х

Приезжали и зимой, и летом. Везли с собой скромные чемоданчики, устраивались во временных бараках — и становились строителями легендарного предприятия, которое потом станет одним из флагманов промышленности всего Союза.

Вообще, строительство КАМАЗа началось в 1969 году по постановлению, подписанному первыми лицами государства. Челны выбрали из 70 городов страны — этому очень поспособствовал Фикрят Табеев, который руководил тогда Татарией. Именно сюда и начали выписывать комсомольские путевки. Надо понимать, силой никого не гнали: участие в стройке было добровольным.



Комсомолки приехали на строительство, 1970-е годы

Если до КАМАЗа в Челнах жили 27 тысяч человек, то за десять лет до начала 1980-х население увеличилось кратно. Только в 1970 году сюда приехали 20 тысяч человек, и потом каждый год добавлялось по 30 тысяч. По плану Челны должны были вырасти до 200 тысяч, но стали полумиллионным городом, молодым, красивым и сильным.



Люди здесь оседали — но строить им приходилось не только завод, но и сам город. На смену провинциальному камскому городку вырос многоэтажный промышленный центр. Но это было потом. А пока первых строителей завода расселяли по окрестным колхозам, подселяли в семьи, в общежития и бараки, во времянки и чуть ли не землянки. Но поскольку город рос очень быстро, то новое жилье и новую жизнь обрели здесь десятки тысяч семей.

Будущие строители автогиганта, начало 1970-х

Людмила Губаева