Тимерзянов Ренат Закиевич

Общая информация

Родился 5 января 1955 года в д.Татарские Карамалы Сармановского района Республики Татарстан.

Образование:

1973 год — Башкирский республиканский техникум физкультуры

1984 год — Московский филиал юридического заочного обучения МВД СССР

1990 год — Академия МВД СССР

Трудовая деятельность:



1973 — 1974 гг. — учитель Биляр-Озерской средней школы Октябрьского района Татарской АССР.

1974 — 1976 гг. — служба в Вооруженных Силах.

1977 — 1977 гг. — учитель Тюрнясевской средней школы Октябрьского района Татарской АССР.

1977 — 1978 гг. — инструктор-методист по спорту Нурлатского управления разведочного бурения Татарской АССР.

1978 — 1983 гг. — участковый инспектор, начальник инспекции по делам несовершеннолетних ОВД Октябрьского райисполкома Татарской АССР.

1983 — 1988 гг. — заместитель начальника, начальник ОВД Октябрьского райисполкома Татарской АССР.

1990 — 1991 гг. — начальник отдела по воспитательной работе Управления по работе с личным составом МВД ТАССР.

1991 — 1994 гг. — начальник отдела профилактики и организации работы участковых инспекторов милиции, ИДН и молодежи службы общественной безопасности МВД ТАССР.

1994 — 1997 гг. — служба в Управлении специальной службы милиции при МВД РТ.

1997 — 1998 гг. — начальник Управления по охране объектов органов власти РТ при МВД РТ.

1998 — 2011 гг. — первый заместитель министра внутренних дел Республики Татарстан, начальник криминальной милиции МВД РТ.

2011 — 2013 гг. — начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю.

С мая 2013 г. — главный федеральный инспектор по РТ.



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