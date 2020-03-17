«Агросила» не боится коронавируса, наращивает производство сахара и вкладывается в цифровизацию

В «Агросиле» ставят цель увеличить в 2020 году чистую прибыль почти в два раза и продолжить оцифровывать производство

Фото: Ринат Назметдинов

Несмотря на то, что сахар продолжает дешеветь, холдинг «Агросила» планирует увеличивать обороты его производства: надеются на экспорт и мелкую фасовку. Планы компании на 2020 год вообще весьма честолюбивы: стоит задача увеличить чистую прибыль практически вдвое — с 600 млн рублей до 1,1 миллиарда. Как планируют добиться такого результата, повлияет ли коронавирус на производство и с какими итогами бизнес завершает очередной этап цифровизации — в репортаже «Реального времени» с пресс-конференции холдинга.

На планах холдинга коронавирус не отразится

Генеральный директор холдинга Светлана Барсукова начала брифинг с актуальной темы — коронавируса. Спикер уверяет, что на производстве и планах холдинга пандемия не скажется:

— Даже при наличии определенного рода острых респираторных заболеваний, коим является коронавирус, думаю, люди все равно будут иметь желание питаться свежими продуктами. Поэтому если мы говорим о молочной и куриной продукции, мы не меняем линейку и будем производить в том же объеме, что и сейчас.

В компании не видят ажиотажного спроса. В том числе и со стороны оптовиков, закупающих для розницы продукцию завода «Заинский сахар».

— Пока все происходит в достаточно спокойном рабочем режиме, никакого ажиотажного спроса на сахар нет. Возможно, это связано с тем, что когда люди запасаются продуктами на долгий период времени, они не столько думают о сахарном песке, сколько о различного рода крупах, консервах, — говорит спикер.



Амбициозный план по умножению выручки

Итоги 2019 года Барсукова оценивает позитивно: выручка выросла на 12% — до 38,1 млрд рублей. В плюсе остались все предприятия, кроме “Агросилы Молоко” — оно восстанавливалось после тяжелой ситуации на рынке в 2018 году. Но и его надеются в 2020 году вывести в плюс.

Чистая прибыль “Агросилы” в прошлом году составила 600 млн рублей. В планах на 2020 — умножить ее до 1,1 миллиарда, почти вдвое.

— Мы бы хотели повысить прибыль, которую предполагаем заработать в 2020 году, за счет автоматизации процессов. Кроме того, с учетом сложившейся экономической ситуации на рынке России мы собираемся увеличить экспортные направления, — комментирует Барсукова. В случае с экспортом речь идет о странах ближнего зарубежья.

Цена на сахар падает, а обороты растут

Не так давно шли активные дискуссии о том, стоит ли замещать российское молоко на менее качественное импортное. Ситуация стабилизировалась, в пользу отечественного производителя. А вот вопрос с сахаром до сих пор решить не удалось, констатирует гендиректор холдинга.

В 2019 году на предприятии переработали свеклы на 1,2 млн тонн, выработав за сезон 174 тысяч тонн сахара. При этом цены падают год от года: в 2017 году сахарный песок стоял в среднем 36,5 рублей за кг, а в 2019 — уже 18,5 рублей. Но несмотря на это, в компании продолжили наращивать обороты: в 2019 объемы выросли на 8%, по сравнению с 2018. В 2020 площади посева сокращать не планируют, а вот урожайность собираются увеличить.

— Я полагаю, что ситуация на рынке сахара действительно достаточно сложная, но у нас есть направления, по которым можно работать — это экспорт. Плюс у нас на “Заинском сахаре” производится мелкая фасовка, поэтому мы частично продаем свой товар в сети и розничным покупателям. Поэтому, думаю, мы должны с честью пройти сложную ситуацию, которая сложилась на текущий момент на рынке сахара, — оптимистично заявила гендиректор холдинга.

Рассуждая о том, что может сделать государство, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке сахара в России, Барсукова привела в пример опыт европейских стран — например, стимулирующие меры по сокращению посевных площадей. И пока у нас подобных шагов не предпринято, предложение до сих пор существенно превышает спрос. Это сказывается на цене — по итогам 2019 года в России произвели 7,5 млн тонн сахара, при том, что реальный объем потребления — всего 5,5 миллионов тонн.

Больше технологий, меньше людей

Одна из тем, ради которой была собрана пресс-конференция, стала работа компании в сфере информационных технологий. Артем Котлов, заместитель гендиректора по IT-технологиям погрузил журналистов в мир цифрового сельского хозяйства. Компания работает в этом направлении с 2016 года, и сейчас запускает третий этап цифровизации производства. В ближайшие три года хотят внедрить технологии машинного зрения и обучения, системы контроля перемещения и использования средств защиты растений с учетом RFID-меток, а еще — мониторить состояние животных через бесконтактные датчики.

Повышать эффективность на предприятии позволяет пилотный проект по внедрению комплексной системы автоматизации сельскохозяйственного производства. Это, в том числе, оцифровка карт полей с помощью дронов. Такие карты позволяют отследить необрабатываемые участки, проанализировать состояние посевов и делать другие важные вещи — например, более точечно вносить удобрения. Только этот проект в Заинском районе по результатам 2018 года сэкономил компании 480 тысяч рублей. С помощью современных технологий отслеживают расход топлива, проверяют машины при выезде с предприятий, следят по камерам за работой сотрудников, анализируя их эффективность.

Внедрение новых технологий неизбежно приводит к сокращению числа сотрудников. “Агросила” не стала исключением.

— Если говорить про 2019 год, мы сократили штат холдинга примерно на 5%. В этом году тоже будем над этим активно работать, но не в плане сокращения, а в плане оптимизации и увеличения производительности персонала, — прокомментировала Светлана Барсукова.

В перспективе компания собирается продолжить внедрение «аналитики одного окна», которая дает возможность сконцентрировать все отчеты предприятий холдинга в одной программе. Будут усовершенствовать создание с цифровыми картами и работу с ними. Собираются внедрять технологии, позволяющие выявить болезни и найти вредителей. На весь комплекс будет масштабирован пилотный проект по цифровизации выращивания птицы и инкубации.

В цифровизацию компания уже вложила порядка 100 миллионов рублей. Еще столько же планируется потратить в будущем.