Татарстан закажет проекты реновации у лауреатов архитектурной биеннале

Татарстан закажет проекты реновации промзон Казани у победителей и обладателей спецпризов Второй Российской молодежной архитектурной биеннале, которая проходила в Иннополисе 24—26 октября.

— Мы выбрали тему, предполагающую работу не с абстрактными территориями, а с конкретными объектами. Мы намерены заказать реальные проекты у всех победителей и обладателей специальных призов, — приводит ТАСС слова помощника президента Татарстана Наталии Фишман-Бекмамбетовой.

Для биеннале участники разрабатывали проекты реновации двух промзон: в Казани — завода «Сантехприбор» и Казанского портового элеватора.

За план развития территории завода золотой приз получил Александр Аляев (Москва), серебряный приз — бюро «КБ 11» (Уфа). В номинации «Портовый элеватор» золотого приза удостоен проект творческого объединения «Лето» (Москва), серебряный приз получил проект бюро Megabudka (Москва).

«Реальное время» публиковало подробный материал о первом дне архитектурного биеннале.

