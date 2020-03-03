Арбитражный суд Татарстана закрыл дело о банкротстве завода «Сантехприбор»

Арбитражный суд Татарстана утвердил мировое соглашение между налоговой службой и обанкротившимся заводом «Сантехприбор». Само дело о несостоятельности прекращено.

Решение было принято 2 марта, говорится в сообщении конкурсного управляющего предприятия, опубликованном в реестре сведений о банкротстве.

Напомним, что банкротство завода идет уже несколько лет. Предприятие давно остановило работу, а его территорию планируется благоустроить.