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Арбитражный суд Татарстана закрыл дело о банкротстве завода «Сантехприбор»

19:32, 03.03.2020
Арбитражный суд Татарстана закрыл дело о банкротстве завода «Сантехприбор»

Арбитражный суд Татарстана утвердил мировое соглашение между налоговой службой и обанкротившимся заводом «Сантехприбор». Само дело о несостоятельности прекращено.

Решение было принято 2 марта, говорится в сообщении конкурсного управляющего предприятия, опубликованном в реестре сведений о банкротстве.

Напомним, что банкротство завода идет уже несколько лет. Предприятие давно остановило работу, а его территорию планируется благоустроить.

Бизнес Татарстан
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