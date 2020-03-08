Как слабый пол покорял Олимпиады

Первыми олимпийскими видами, в которых соревновались женщины, были гольф, теннис и… парусный спорт

Фото: Олег Тихонов

Женский спорт давным-давно стал обыденностью. Представительницы так называемого слабого пола уже много лет борются и дерутся друг с другом, рвут и толкают штангу, соревнуются во всех командных играх. Благодаря художественной гимнастике женских спортивных дисциплин сейчас даже больше, чем у мужчин. Материал «Реального времени» напомнит, как женщины вторгались в типично мужские (когда-то) виды спорта.

Первая семейная пара олимпийских чемпионов родилась в 1920 году



Слабый пол вторгся в программу Олимпийских игр 120 лет назад, когда в Париже соревновались гольфистки и теннисистки. Любопытно, что в теннисе соревновались спортсменки Богемии, хотя такой страны не было и нет, поскольку сейчас это часть Чехии, а тогда — Австро-Венгрии.

В чисто женских соревнованиях победу одержала теннисистка англичанка Шарлотта Купер, обыгравшая в финале француженку Элен Прево. Примечательно, что Прево отличилась и в смешанном разряде, выступая в тандеме с англичанином. И это несмотря на то, что на турнире играл и ее супруг Андре Прево.

А вот другая семейная пара выступала вместе, завоевав золото и серебро Игр. Графиня из Швейцарии Элен де Пуртале вместе с супругом и его племянником стартовали дважды, по разу финишировав на первом и втором местах.

Стрельба из лука вошла в олимпийскую программу в 1900 году, а женщины впервые приняли участие в стартах на Играх 1904 года в Сент-Луисе, и все шесть участниц были американками. Небольшое количество соревнующихся не помешало им разыграть медали в трех дисциплинах. Мощный удар по американскому всемогуществу через четыре года нанесли англичанки. Все 25 участниц Олимпиады в Лондоне были уроженками Великобритании. По такому принципу старты Олимпиады 1920 года в Антверпене могли бы стать триумфом представительниц бельгийской школы стрельбы из лука, но женщин до стартов не допустили. А потом сам вид спорта вычеркнули из олимпийской программы на долгие 50 лет.

Стрельба из лука вошла в олимпийскую программу в 1900 году. Фото olympteka.ru

В 1908 году слабый пол соревновался еще и в фигурном катании, и это выглядело странным вдвойне, поскольку турнир проводился в рамках летней Олимпиады.

Игры 1912 года привлекли в число участниц еще и пловчих. Тут стоит отметить 16-летнюю Маргарет Адлер из Австрии, вице-чемпионку Игр. Пережив Первую мировую войну, она через 12 лет приехала на Олимпиаду-1924, где прыгала с вышки. Будучи еврейкой по национальности, Адлер пережила Аншлюс и умерла в возрасте 94 лет.

На Олимпиаде 1920 года был зафиксирован второй случай, когда в чемпионский состав входили супруги. Дороти и Сирил Райты были в составе экипажа 7-метровой яхты, которая добыла золото для Британии. В будущем такой факт повторился только спустя 96 лет, когда на Олимпиаде 2016 года в Рио победу одержала пара Кейт и Хелен Ричардсон-Уолш. Только тут следует отметить, что это была первая лесбийская пара чемпионок, представляющая хоккей на траве, официально вступивших в брак и взявших фамилии друг друга.

А как обстояли дела в России?

В спорте дореволюционной России нечем было похвастать в плане голов-очков-секунд. Царская Россия не участвовала в Олимпиаде в Афинах, ее состав на Олимпиаде-1900 в Париже был минимален и достаточно случаен, после чего наши спортсмены пропустили Игры 1904 года в Сент-Луисе. По общему количеству медалей (8, из них одна золотая) россияне не попали бы в даже двадцатку сильнейших в неофициальном командном зачете.

Дореволюционная Россия даже не делала ставку на олимпийские виды спорта. При этом активно развивались шахматы, по ним проводились соревнования, вплоть до первого матча за звание чемпиона мира между американцем Стейницем и немцем Ласкером. Развивали конькобежный спорт, который не мог войти в программу летних Олимпиад, фигурное катание, загадочным образом все же дебютировавшее на летней Олимпиаде 1908 года, принеся нам единственную золотую медаль Николая Панина-Коломенкина.

— Интеллигенция относилась к спорту неодобрительно, с усмешкой. Поэтому я и решил скрыть свою фамилию под псевдонимом, что было тогда в большой моде у спортсменов, — вспоминал Коломенкин, только на льду примерявший к себе фамилию Панин.

Большую часть спортивных делегаций царской России составляли «чухонцы», латыши и эстонцы, что совершенно необъяснимо. Да и крупные международные соревнования тогда проводили на национальных окраинах: ЧМ по конькам — 1906 и по борьбе 1911 года — в Финляндии, ЧЕ по фигурному катанию 1908 года — в Польше. Даже столичный Санкт-Петербург был на обочине развития спорта во времена, когда остальной мир постепенно заражался модной диковинкой.

Каток на Петровке, 1901—1903 гг. Фото moscowwalks.ru

За женщин активно голосовал президент МОК

Со временем аристократы все больше переходили в разряд зрителей спортивных соревнований, уступая место простолюдинам, а потому гольф покинул олимпийскую программу в 1904 году, теннис — в 1924-м, но женщины на ОИ-1924 начали соревноваться еще и в фехтовании. Им доверили только рапиру; сабля и шпага появятся в женских руках гораздо позже. Тут надо сказать слова благодарности тогдашнему президенту МОК бельгийцу Анри де Байе-Латуру, который активно поддерживал идею участия женщин в соревнованиях.

На Олимпиаде 1928 года женщины стали соревноваться еще и в легкой атлетике. В 1928 году, таким образом, дважды повезло немке Ленке Радке. Во-первых, Германия дважды пропустила Олимпиады, будучи таким образом наказана по решению Версальского мира. Во-вторых, женщин допустили до Игр, и Радке стала их первой чемпионкой в беге на 800 метров. В-третьих, вскоре эту дисциплину вычеркнули из олимпийской программы, вернув только в 1960 году.

С 1936 года женщины стали стартовать и на зимних Олимпиадах. Вначале они освоили горнолыжный спорт (1936 год) — первой чемпионкой стала член НСДАП Кристль Кранц. Затем пришел черед лыжного (1952 год) и конькобежного (1960) спорта.

Стоит особо отметить Олимпиады 1952 года. Во-первых, на зимней в Осло знаменосцами сборных Аргентины и Италии были представительницы слабого пола. Во-вторых, тогда впервые участвовали спортсмены из СССР, и на летней Олимпиаде того года мы порадовались первой чемпионке-женщине Нине Пономаревой (Ромашковой), победившей в метании диска.

Впервые женщин было больше на пьедестале почета в 1952 году

Послевоенные Олимпиады прямо диктовали: нужно активнее вводить женские старты. Мужчин много полегло на полях сражений, тем временем слабый пол активно осваивал новые спортивные дисциплины. На Олимпиаде 1952 года женщины сели в каноэ и на лошадей. В последнем случае надо сказать об изменении в правилах соревнований по конному спорту, где ранее имели право участвовать только мужчины, служившие в кавалерии. Как только это правило отменили, датчанка Лис Хартель стала второй в дисциплине «выездка». На следующей Олимпиаде женщин-призеров впервые было больше, чем мужчин. Лис Хартель снова была второй, а бронзовую медаль завоевала немка Лизелот Линзенхоф из объединенной команды Германии.

Датчанка Лис Хартель стала второй в выездке на Олимпиаде 1952 года. Фото wikipedia.org

Кстати, следует отметить, что конники на Олимпиаде 1956 года соревновались в Стокгольме, поскольку хозяева той Олимпиады, австралийцы, потребовали строгого карантина на содержание лошадей сроком до полугода.

На Олимпиаде 1964 года женщины впервые приняли участие в игровом виде спорта, поскольку одновременно с мужским в программу игр был включен и женский волейбол.

Олимпиада в Монреале 1976 года порадовала дебютом женщин сразу в трех видах спорта. В баскетболе, и тут надо сделать отсылку к блокбастеру «Движение вверх», где по сюжету Александр Белов и Александра Овчинникова выстраивают любовно-драматическую линию фильма прямо во время Игр-1972 в Мюнхене. Нет, это художественный вымысел, они и парой-то стали в 1975 году, и в олимпийский состав Овчинникова не попала. Зато там была Татьяна Кабаева, по мужу Овечкина, мама звезды НХЛ Александра Овечкина.

Дебютировал в Монреале и женский гандбол, порадовав тогдашних болельщиков из Татарстана. Дело в том, что в составе сборной СССР олимпийскую медаль завоевала Людмила Шубина. Уроженка Казани начинала карьеру в местной команде «Труд», а на Олимпиаде представляла в сборной СССР «Спартак» из Баку. Третий дебютант той Олимпиады — академическая гребля, и там также отличилась уроженка Казани — Надежда Чернышева, завоевавшая серебро. Только она не гребла, а выполняла обязанности рулевого в экипаже четверки парной.

Москва, звонят колокола!

Наконец-то добрались до Олимпиады в Москве 1980 года, где дебютировал женский хоккей на траве. Это был удивительный турнир. Начать с того, что его выиграла сборная Зимбабве, это была первая победа Африки в командных видах спорта. Причем еще в начале того года страна называлась Южной Родезией, а независимость и новое название получила только 18 апреля.

На Олимпиаде в Москве 1980 года дебютировал женский хоккей на траве. Фото olimp-history.ru

Советские хоккеистки заняли третье место, но бросить в них камень нельзя. В сборной вообще не было ни одной хоккеистки, там собрали спортсменок из разных видов спорта, поскольку первый неофициальный чемпионат страны состоялся только в 1975 году, а официальный и того позднее, в 1979-м. Но уровень и интенсивность развития спорта в СССР были такими, что уже через год те же хоккеистки стали третьими на чемпионате мира, где участвовала вся элита.

В той сборной, кстати, выступала Наталья Быкова, супруга Игоря Звонарева, который играл в хоккей с мячом, а их дочь Вера Звонарева стала всемирно известной теннисисткой.

Олимпиаду в Лос-Анджелесе наши спортсмены пропустили, а там дебютировали синхронное плавание и художественная гимнастика, а также велосипедный спорт и стрельба. Среди велосипедисток стоит отметить Жанни Лонго, участницу семи Олимпиад, которая соревновалась 32 года. Чуть меньшее, чем наша легендарная спортсменка, стрелок Светлана Демина, которая в 1988 году дебютирует на другой Олимпиаде, заняв 13-е место в соревнованиях мужчин. Отдельного старта для женщин тогда еще не было, а потому Демина билась в общем зачете, став, кстати, второй из четырех советских стрелков.

Если у стрельбы из лука был перерыв в 50 лет, то керлинг исчез с олимпийского небосклона на 56 лет. Последний старт был в 1952 году, и среди участников были только канадские команды, представлявшие Манитобу, Онтарио и Квебек. Перефразируя классика: такой керлинг нам не нужен, его отложили в долгий ящик, и вернулся он только в 1988 году, когда дебютировали еще и женщины.

СССР развалился, а на Олимпиаде 1992 года дебютировали биатлонистки и дзюдоистки. Что касается биатлона, то там преимущественно стартовали бывшие лыжницы, среди которых выделялась Анфиса Резцова, первое золото она завоевала в лыжах под фамилией Романова. А в дзюдо через четыре года после олимпийского дебюта стартовала казанская спортсменка Зульфия Гарипова, ставшая седьмой в Атланте-1996.

На тех же Играх впервые стартовали футболистки. В конце XX века на Олимпиаде-1998 дебютировали хоккеистки. Япония второй раз стала страной, где женщины освоили новый командный вид спорта — после волейбола в 1964 году.

На Олимпиаде 1992 года дебютировали биатлонистки и дзюдоистки. Фото Рината Назметдинова

XXI век: феминизм шагает по планете

В Сиднее-2000 впервые соревновались ватерполистки, штангистки и представительницы современного пятиборья. В легкой атлетике впервые начали прыгать шестовички, и это дало шанс стать мировой звездой Елене Исинбаевой, которая впервые взяла в руки шест только в 1997 году, будучи 15-летней несостоявшейся гимнасткой.

В 2002 году женщины впервые сели в один боб, тогда еще только в двойку. На летней Олимпиаде 2004 года стали соревноваться борчихи, и в числе прочих стартовала Ольга Смирнова из Татарстана. В 2008 году реализовала свой шанс стать звездой Зульфия Галкина-Самитова, ранее выступавшая в гладком беге, а тут ставшая первой олимпийской чемпионкой в стипль-чезе, беге на 3 километра с препятствиями.

В 2012 году прошли первые соревнования по боксу, олимпийские старты в Сочи позволили лицезреть первые прыжки с трамплина в исполнении женщин, после чего сугубо мужским видом спорта осталось только, как ни странно, лыжное двоеборье.

