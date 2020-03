Митя Бурмистров: «Обожаю татарскую культуру, я же в ней вырос!»

Интервью Masta Mic — о новом альбоме, попадании на Netflix и MTV, современных татарстанских группах и политике в творчестве

Казанский продюсер и музыкант Митя Бурмистров, снискавший славу в самых разных уголках нашей планеты благодаря безумно талантливому битбоксингу, выпустил в феврале свой новый ЕР. «Реальное время» поговорило с Митей о его новом альбоме, а также расспросило его о том, есть ли творческая жизнь за пределами татарской эстрады, почему бессмысленно верить во вдохновение и сколько можно получить от Netflix за продажу песни.



«Вариантов создания музыки слишком много, чтобы верить во вдохновение»

— Совсем недавно ты выпустил новый ЕР «Nude». Расскажи историю его рождения.

— Я не могу сказать, сколько времени ушло в целом. Песню Island, например, я играл еще на концерте с оркестром La Primavera в 2014 году. Синтезаторное интро от Breathing тоже давно пылилось в демках. Думаю, что окончательно эти пять песен были отобраны и стали дорабатываться для альбома где-то ближе к осени. В октябре я послал демо любимым лейблам и отдохнул от альбома, а потом снова набросился и принялся улучшать. Понятия не имею, сколько все это длилось, но я проводил в студии весь день после пробуждения и до баиньки.

— Можешь ли ты выделить какую-то особенную для себя песню на «Nude»?

— Все обожаю, иначе бы не выпустил. Выделю Island, она совершенно неописуемая для меня. Все 6 лет, что я ее слушаю, у меня всегда бегут мурахи. Ну и клип на нее снял артист, которым я восхищаюсь — Vinyl Williams.

— Кстати, расскажи о своей работе с ним и о своем новом клипе.

— Это 360-градусный клип, который лучше всего смотреть в VR-очках. Лионель (настоящее имя режиссера) создал несколько миров, куда поместил мою поющую голову. Я с 2015 года смотрел его видео, он работал с моими любимыми артистами, и я не мечтал даже, что мы сотворим такое вместе.

— Если не секрет, во сколько обошлось создание и выпуск нового ЕР? Интересно понять, дорогое ли это удовольствие.



— Вы вряд ли это поймете на моем примере. Я всю пластинку записал сам, свел и отмастерил тоже. Так что вроде бесплатно, просто за несколько бессонных месяцев и предшествующих лет обучения.

— Позволяет ли достойно зарабатывать на жизнь и обеспечивать себя творчество? Хороший ли доход приносит монетизация миллионных просмотров?

— Конечно позволяет. Просто туда нужно добраться, чем я и занимаюсь.

— В одном из своих интервью ты говорил, что не веришь в «феномен вдохновения». В таком случае, с чего начинается написание песен у тебя? Как ты пишешь музыку?

— Я беру в руки инструмент и начинаю играть. Песня только и ждет этого момента. Из-за этого я себя даже ограничиваю, сажусь джэмить редко, только когда иначе не могу. Ибо столько недоделанных песен, которые ждут своего часа, что с созданием новых охота повременить.

Иногда во сне слышу песню от начала до конца. Иногда в душе пою и записываю. Или, как в случае с татарским альбомом, — езжу по деревням, например, и записываю на диктофон старинные инструменты. Потом в студии на основе их начинаю новые треки. Вариантов создания слишком много, чтобы верить во вдохновение.

— У тебя есть классическое музыкальное образование? И нужно ли оно музыканту вообще?

— У меня — нет. В этом есть свои плюсы и минусы. К счастью, плюсов последнее время я замечаю гораздо больше: ты свободен, в голове почти нет «так нельзя», но есть много «а что если».

«Судя по моим прогнозам, в этом году уйду в пекари»

— В одном из интервью ты говорил: «Каждые лет 6-7 главный вид деятельности в моей жизни меняется». Ты продолжаешь двигаться в соответствии с этой хронологией и траекторией? Когда в последний раз происходил вот этот перелом, с чего и на что ты переключился?

— С 2014 года, после попадания на музыкальную программу OneBeat, я начал заниматься музыкой. Судя по моим прогнозам, в этом году уйду в пекари!

— Какой этап в творчестве ты сейчас переживаешь?

— Расцвет. Наконец набрался опыта и решительности, чтобы выпускать пластинки такими, какими я хочу их слушать. С начала года вышел EP главного проекта MITYA, на днях вышел первый альбом татарского эсид-проекта Acid Minerale, дописываем альбом «Черного государя». Еду на фестиваль Tallinn Music Week, что было мечтой на протяжении нескольких лет. Все довольно продуктивно, мне нравится такой темп.

— Кстати, каково это — вести несколько проектов сразу? Почему вообще возникла необходимость в таком «расщеплении» на MITYA, «Черный государь» и Acid Minerale?

— Во мне много разной музыки и настроений. MITYA — главный, жизненный, интимный проект. В нем меня ведет подсознание, я пою о главных переживаниях жизни. В Acid Minerale я даю выход своим демонам, просто пляшу под 303-й бас и бочку как бешеный в течение часа на концертах. «Черный государь» — это Россия, это песни про любовь, друзей, рыбу и черного ворона.

Это единение. Интересно замечать, как проекты частично перетекают один в другой, дополняют друг друга. Делать все одновременно раньше я не умел, в итоге не выпускал ничего 3 года. Сейчас научился всем этим жонглировать. Нравится это вечное колесо.

Фото facebook.com/MITYAmusic

Проект получился прекрасным, но в Татарстане о нем мало знают

«Мне до сих пор присылают новые песни, в которых звучит курай Азата абыя»

— Ты выступал на Олимпиаде в Канаде, на Универсиаде в Китае, вообще в разных точках мира, делал инсталляции для TED, твою песню приобрел Netflix (тут, пожалуй, перестану перечислять). А что бы ты выделил как самый значимый опыт в своей карьере? Есть ли среди перечисленного эпизод, которым ты безумно гордишься?

— Мне безумно понравился наш благотворительный концерт «Сезон чудес», который мы организовали в «Соли» с друзьями, казанскими музыкантами. Также мы сняли новогодний волшебный фильм на песни из нашего сборника. Было чудесно, надеюсь, это станет традицией.

— Судя по ранним интервью, ты остался в полном восторге от проекта «Эчпочфанк» (тот самый тур по татарстанским деревням с диктофоном). Ждать ли нам повторения?

— Да, проект получился прекрасным, но в Татарстане о нем мало знают. Еще мы поделились записанными татарскими сэмплами, и разные исполнители до сих пор присылают мне новые песни, в которых звучит курай Азата абыя или старинные гусли. А повтор в таком же формате точно не планируется. Но я бы удовольствием позаписывал сэмплы Луны, Тихого океана или Австралии.

— А сколько тебе заплатил Netflix? Какие вообще были ощущения от того, что твоя музыка попала в сериал?

— Мне понравилось! Сюрреалистично вышло. А заплатили несколько тысяч.

— Как они вышли на тебя? И «несколько тысяч» чего?

— Когда ты записал альбом или сингл, работа не заканчивается. Самое главное впереди — надо сделать так, чтобы твою музыку заметили. Каждую свою новую работу я отправляю сотням, иногда в тысячи музыкальных блогов, иногда из них приходит десяток ответов. Так, один блог выложил клип для песни 1 Life Is Not Enough, написал приятный отзыв. А дальше магия — через пару месяцев мне написали с Netflix.

Что касается второго вопроса, то несколько тысяч условных единиц.

«Ваше творчество стало легче заметить, только таких, как вы, стало в тысячи раз больше»



— Помимо прочего, твои клипы попали в ротацию MTV. Это было важное событие в твоей музыкальной карьере?



— Было очень приятно, учитывая, что клип JulyRain монтировал я, а видео на песню Ma Belle сняла на айфон и смонтировала моя девушка Лия. Это был ее дебют, который попал на канал, на котором я вырос.

Лонг лив, MTV! Ждем ЧГ в «12 злобных зрителей»!

— Интересно было бы узнать твое мнение о современных российских музыкальных телеканалах и их контенте. Это можно смотреть, не испытывая боли, на твой взгляд?

— Честно, не знаю — я не смотрю телевизор.



— А что ты думаешь об интернете — какие возможности он открывает перед людьми творчества? Ты ведь и сам обрел популярность благодаря интернету.



— Интернет — это класс. Ваше творчество стало легче заметить, только таких, как вы, стало в тысячи раз больше (смеется).

— Вообще, нет ли у тебя ощущения, что сейчас в России «круто» делают в основном локальные, некоммерческие музыкальные проекты, а все, что раскручивается на ТВ и радио (за редким исключением) — это «кровь из ушей»? Кажется, что хорошую, свежую российскую музыку надо тщательно выискивать, ее не найти на поверхности.

— Посмотрите на то, что делает Сережа Мудрик на Урганте, и поймете, что все классно. Тем более никто давно не ожидает увидеть новые классные команды впервые по ТВ — для всех давно главным рупором является интернет. 2020-й все же.

Фото instagram.com/mityamusic

«Их песни скоро будут из каждого «Татмака» играть»

— Не мог бы ты рассказать нашим читателям об интересных лейблах и коллективах из Татарстана, чтобы немного облегчить им поиск годных проектов? У нас ведь есть замечательные исполнители с этнической составляющей, есть ребята, которые просто делают качественную музыку без привязки к татарской культуре.

— Подпишитесь на телеграф-канал «Казанализация» — и будете в курсе и на пульсе, так сказать. Также у «Инде» регулярно выходит подборка лучших новых релизов татарских артистов, следите за ними тоже.

И я обожаю татарскую культуру, я же на ней вырос! Послушайте песню Matur — я влюблен в нее настолько, насколько бешеный тот бит. Эйе!

— Каких татарстанских исполнителей ты бы посоветовал тем, кто уверен, что ничего, кроме татарской эстрады, в Татарстане не существует?

— Jerk, Сикамор, ЯNA, Djinn City, HSV, Usirusya, Djosh70, Kruchinski — их очень много, поверьте! На любой вкус. Недавно отсматривал заявки на шоукейс ИМИ — там были потрясающие имена, которые я слышал впервые, но чувство такое, что их песни скоро будут из каждого «Татмака» играть.

«Беспредел последних лет пока не стал для меня творческим триггером»

— Ты как-то говорил, что политика и творчество несовместимы, от их смешивания тебе «становится тошно». Это было в 2017-м, однако в последние несколько лет мы все чаще наблюдаем, как люди искусства активно включаются в политическую повестку. Для тебя что-то поменялось?

— Это очень смешно, ведь сейчас все совершенно наоборот. Важно говорить о проблемах, добиваться того, чтобы беспредел не возобновлялся. Тогда, в 2017-м, я приехал домой после концерта в Киеве, где все спрашивали, что я думаю обо всей этой ситуации между нашими странами. А я ничего не думал — я просто хотел выступить перед своими друзьями, которым нравится моя музыка, и чтобы все были счастливыми эти 2 часа концерта.

Фото facebook.com/MITYAmusic

По-моему, моя музыка работает с другой стороны — она призвана отвлечь людей от всего бардака и вдохнуть в них свежего воздуха

Сейчас ситуация, конечно, другая. Но тем не менее политическая ситуация и весь беспредел последних лет в стране пока не стали для меня творческим триггером. По-моему, моя музыка работает с другой стороны — она призвана отвлечь людей от всего бардака и вдохнуть в них свежего воздуха.

— Некоторое время назад ты жил в Москве, но потом вернулся в родную Казань. А нет ли у тебя желания совершить более радикальный шаг и уехать на ПМЖ за границу? Что ты думаешь о том, что многие молодые люди сейчас хотят уехать из России? И можешь ли ты отнести себя к их числу?

— Посмотрим, я бы с удовольствием больше путешествовал. Наша планета слишком мала и красива, чтобы всю жизнь проводить в одном месте.

Лина Саримова