«Абсолютное большинство мусульман власти доверяют, и для этого у них есть основания»

Ректор БИА Данияр Абдрахманов рассказал «Реальному времени», как в стенах академии сегодня восстанавливают дореволюционную богословскую школу ислама

Год назад, 6 марта 2019 года, на заседании совета учредителей Болгарской исламской академии приняли решение о смене руководства вуза. Рафика Мухаметшина сменил Данияр Абдрахманов, перед которым поставили задачу: сделать из БИА главную кузницу кадров российского ислама. Сегодня мы поговорили с Данияром Абдрахмановым о том, что уже удалось новому ректору академии, а что еще предстоит сделать.

Год у руля Болгарской академии

6 марта 2019 года на заседании совета учредителей Болгарской исламской академии приняли решение о смене руководства вуза. Рафика Мухаметшина сменил уфимец Данияр Абдрахманов, который ранее возглавлял НИИ религиозной безопасности и развития исламского образования Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы.

В заседании приняли участие представители трех организаций-учредителей Болгарской академии — муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, председатель ЦДУМ России Талгат Таджуддин и первый зампредседателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов. Перед новым раисом поставили задачу, которую в свое время озвучивал президент России Владимир Путин: развитие главной кузницы кадров российского ислама.

Тогда же упразднили должность президента БИА, которую занимал помощник президента РТ Камиль Исхаков. Бывшему мэру Казани поручили курировать строительство Соборной мечети в Казани. Болгарскую исламскую академию запустили в сентябре 2017 года. Перед главным центром мусульманского образования в стране ставили цели создать собственную богословскую школу, чтобы противостоять экстремистским религиозным учениям.



— Данияр Мавлиярович, сегодня исполняется год, как вы вступили в должность ректора Болгарской исламской академии. Ваше назначение было встречено с удивлением хотя бы в Татарстане, где вас не все знали. Смогли ли вы уже адаптироваться к новым условиям, к новым людям?

— Адаптационный период прошел быстро. По роду своей деятельности всегда приходилось много ездить, общаться с людьми, поэтому найти контакт с коллективом не составило труда. Тем более переезд одобрила семья, за что благодарен супруге. Перед Болгарской исламской академией стоят глобальные задачи, которые нужно решать сообща со всеми: органами исполнительной власти и общественными организациями. Стоит сказать, что Татарстан оказывал и оказывает помощь в развитии академии. И хочу подчеркнуть, что здесь не должно быть никакого разделения. Все мы делаем одно дело — готовим высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов.

Фото Тимура Рахматуллина

Практически все встречи с нашими гостями и партнерами проходят в стенах Болгарской исламской академии. Но по роду деятельности приходится находиться и в Казани, так как ряд совещаний и прочие организационные моменты происходят там

— В прошлом году в первые дни назначения было неизвестно, где будет жить новый ректор БИА, среди вариантов называли и Казань, и Болгар. Где вы живете сегодня?

— Основное место работы, безусловно, в Болгаре. Ведь весь учебный и научный процесс протекает там. Практически все встречи с нашими гостями и партнерами проходят в стенах Болгарской исламской академии. Но по роду деятельности приходится находиться и в Казани, так как ряд совещаний и прочие организационные моменты происходят там.

— Что вас первое время удивляло в Татарстане? Можете назвать отличие башкирской религиозной жизни и обучения от татарстанских?

— Башкортостан и Татарстан — братские и очень похожие республики. То же касается и религиозной жизни. К тому же я неоднократно бывал в Татарстане, у меня много друзей и коллег в Казани.

— Налажена ли сегодня работа академии с регионами? Проявляют ли интерес абитуриенты из других субъектов РФ с мусульманским населением к вашему заведению? Известно ли оно уже за пределами Поволжья?

— Болгарская исламская академия — это федеральный проект, и в реализации данного проекта задействованы все регионы страны. На сегодняшний день в академии обучаются студенты из более чем 20 субъектов РФ, которые охватывают все федеральные округа.

«Если были бы какие-то недомолвки, среди студентов не было бы представителей Северного Кавказа»

— Как известно, у кавказских регионов особые отношения с Москвой, в том числе и в части религиозных вопросов. Не чувствуете ли вы обиды и ревности с их стороны, что Болгарскую исламскую академию открыли не на юге России, а в Поволжье?

— С постановкой вопроса полностью не согласен. Уверен, что в вопросах образования и религии не может быть никаких обид и тем более ревностного отношения. Если были бы какие-то недомолвки или непонимание, думаю, что среди наших студентов не было бы сегодня представителей Северного Кавказа, а их 33 человека. Всегда очень приятно, что наши воспитанники с большим уважением и пониманием относятся друг к другу, и считаю, это большая заслуга нашего профессорско-преподавательского состава, который постоянно проводит внеурочные образовательно-воспитательные мероприятия, начиная от брейн-ринга и заканчивая спортивными мероприятиями.

К тому же к нам в академию для участия в официальных мероприятиях приезжают и высшие духовные лидеры кавказских республик, и официальные представители органов государственной власти, которые не перестают восхищаться академией и готовы оказать любое содействие.



Болгарская исламская академия — это федеральный проект, и в реализации данного проекта задействованы все регионы страны. На сегодняшний день в академии обучаются студенты из более чем 20 субъектов РФ, которые охватывают все федеральные округа

— В прошлом году вы говорили, что ряд мероприятий, которые проходят в течение года, академия начала объединять в один форум. Будет ли эта тенденция продолжена?

— Проведенный в 2019 году I Международный форум «Богословское наследие мусульман России» собрал около 400 участников и гостей, получил большое число положительных отзывов и предложений. В этой связи было принято решение о его проведении в ежегодном формате с сохранением названия и места проведения — в Болгарской исламской академии. В 2020 году данный форум планируется провести в октябре. Продумывается его формат и содержание.



— Власти России поставили перед академией основную задачу — развитие главной кузницы кадров российского ислама. По-вашему, на чей запрос академия должна отвечать в первую очередь -власти или общества? Не секрет, что далеко не все мусульмане сегодня доверяют власти…

— Абсолютное большинство мусульман власти доверяют, и для этого у них есть основания. Перед академией стоят большие задачи. Мы должны не только наделить знаниями наших учащихся, но и научить не поддаваться радикальным течениям, грамотно и объективно уменьшать градус негативных влияний в обществе. Еще до революции наше богословское образование считалось одним из лучших в мире. Сейчас стоит вопрос повышения качества образования, которое должно быть конкурентоспособным. Мы должны выстроить систему религиозного образования таким образом, чтобы желающие могли получить достойное образование в стенах нашей академии. И при таких результатах наши выпускники будут востребованы как на государственной службе, так и в религиозных организациях.

В академии была разработана стратегия развития Болгарской исламской академии, которая получила положительные отзывы своих учредителей. Документ обозначил основные направления деятельности. Потенциальные показатели и перспективы финансового и хозяйственного обеспечения. Следствием реализации данного документа стало проведение 8 февраля 2020 года первого заседания Попечительского совета Болгарской исламской академии под руководством первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. Столь представительный орган, куда вошли известные представители бизнес-сообщества, крупных компаний, а также главы ряда регионов страны, обозначил первоочередные задачи для полноценного и эффективного функционирования академии.

Фото tatarstan.ru

В академии была разработана стратегия развития Болгарской исламской академии, которая получила положительные отзывы своих учредителей. Документ обозначил основные направления деятельности

«Мы опираемся на опыт преподавания наших предков, которые славились знаниями далеко за пределами страны»

— Должны ли сегодня религиозные деятели вмешиваться/комментировать внутреннюю или внешнюю политику или заниматься сугубо религиозными вопросами, будучи аполитичными? Возможно ли последнее?

— Здесь нет рецепта для всех. Единственное, что можно сказать: вопросы, сопряженные с негативными проявлениями в обществе, не должны оставлять равнодушными религиозных деятелей всех конфессий. Я думаю, у них всегда есть свое объективное отношение к этому.

— Мусульмане достаточно консервативны в вопросах веры. Можно предположить, что часть российской уммы скорее будет слушать известных зарубежных авторитетов в вопросах ислама (где традиция не прерывалась). Другая часть скорее поверит местному дедушке-мулле, которого на селе полвека знают. Как вы будете решать эту проблему?

— В первую очередь мы опираемся на опыт преподавания наших предков, которые славились своими знаниями далеко за пределами страны и выстроили весьма эффективную систему религиозного образования, где присутствовало как академическое образование, так и джадидистское. Важно, что мы учитываем здесь национальные ценности. Мы также активно взаимодействуем с авторитетными исламскими вузами мира, перенимая у них опыт.

Фото Олега Тихонова

На наши мероприятия приезжают десятки участников из всех крупных исламских центров, а зачастую и обращаются к руководству по поводу набора на обучение

БИА подписала договоры о сотрудничестве с более чем 15 зарубежными исламскими вузами

— Есть ли в России сегодня свои авторитетные и образованные, знающие исламские учителя? Достаточно ли их?

— Да, в России авторитетные и образованные кадры, конечно же, есть, и в ближайшее время, в том числе благодаря Болгарской исламской академии, их станет больше.

— С какими зарубежными исламскими вузами вы уже готовы или пока только хотели бы сотрудничать? И почему выбраны именно они?

— В настоящее время достигнута договоренность о сотрудничестве с более чем 15 вузами и научными центрами исламского мира. На основании подписанных документов ведется работа по обмену студентами и профессорско-преподавательским составом, учебными программами, научными разработками. Зачастую не только мы выбираем их, но и они сами проявляют интерес к сотрудничеству.

— А как на появление Болгарской исламской академии в России отреагировали в современном ученом мире исламского Востока?

— Отреагировали, безусловно, положительно. Надеюсь, что наша активная деятельность, международные контакты, открытость и гостеприимство сыграют свою положительную роль в повышении имиджа и роли академии. На наши мероприятия приезжают десятки участников из всех крупных исламских центров, а зачастую и обращаются к руководству по поводу набора на обучение.