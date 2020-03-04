Камилу Валиеву «на царство»! В Таллине стартует репетиция Пекина-2022

Казанские фигуристы могут рассчитывать сразу на две награды ЮЧМ

С сегодняшнего дня и по седьмое марта в Эстонии пройдет юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. Среди его участников сразу три воспитанника казанской школы «фигурки». Подробности и прогнозы — в материале «Реального времени».

Все начиналось с Александра Фадеева



Соревновательная программа чемпионата мира стартует сегодня исполнением короткой программы у юниоров и завершится субботним вечером, когда на лед с произвольной программой выйдут юниорки.

За два года до Олимпиады в Пекине любители фигурного катания смогут в очередной раз понаблюдать за противостоянием казанской воспитанницы Камилы Валиевой и американки Алисы Лью. Соперничество российских и американских фигуристок будет главным блюдом нынешнего чемпионата мира, и надо уточнить, что наши соперницы отбирались на нынешние соревнования по итогам взрослого чемпионата США. Лью его выиграла, Старр Эндрюс была шестой, запасная Габриэла Иццо финишировала восьмой. Вместо Иццо заявлена чемпионка США среди юниорок — 14-летняя Линдсей Торнгрен, которая не только младше Габриэлы на пять лет, но и набрала по итогам US Championship на 9 баллов больше. Америка, кстати, уловила тренд на старлеток, и пока на взрослых соревнованиях катаются малоконкурентные Белл и Теннел, по юниоркам у них уже подрастают Лью, Торнгрен и еще более молодая 12-летняя Изабо Левито.

Также на награды будет претендовать пара Юлии Артемьевой, воспитанницы казанского фигурного катания, выступающей вместе с Михаилом Назарычевым. В принципе три медали чемпионата мира уже сейчас можно бронировать за российскими парниками, вопрос только в каком порядке они будут стоять на пьедестале почета. Турнир в парном катании можно признать самым малоинтригующим среди всех дисциплин ЮЧМ.

На награды будет претендовать и пара Юлии Артемьевой, воспитанницы казанского фигурного катания, выступающей вместе с Михаилом Назарычевым. Фото fsrussia.ru

За места сразу после призовой тройки поборются пары из Германии (ставшие седьмыми на последнем взрослом чемпионате Европы), Франции (девятое место), возможно, Алина Бутаева, казаночка, выступающая за Грузию с Лукой Берулавой, у которых пятый «сизен бест» из всех участников чемпионата мира.

Таким образом, Алина Бутаева станет шестой представительницей Казани, стартовавшей на юниорском ЧМ. Исторически Казань впервые вышла на уровень ЮЧМ в 1979 году, когда 15-летний Александр Фадеев стал бронзовым призером, уступив Виталию Егорову, воспитаннику украинской школы фигурного катания, и Бобби Бьючемпу из США, темнокожему, что тогда, да и сейчас было достаточно редко для фигурного катания.

Тогда еще не чужая для Казани Елена Батанова стала второй в танцах, выступая с Андреем Антоновым. Четырьмя годами ранее ее отец Борис Батанов тренировал казанский «Рубин». Через год Фадеев обыграл всех, включая Егорова. А та же Батанова победила, выступая уже с Алексеем Соловьевым.

30 лет и три года Татарстан ничем не проявлял себя на мировых катках, пока Евгения Тарасова в паре с Владимиром Морозовым не финишировала пятой на ЮЧМ-2013. Любопытно, что с того времени в спорте остались только Цзинь Ян из Китая, канадец Майкл Маринаро и американка Джессика Калаланг, выступающие сейчас с другими партнерами. Через год Тара-Моро стали вторыми, и с того чемпионата сейчас катается только чех Мартин Бидарж, что дает лишний повод гордиться нашей парой, и конкурентной, и долго выступающей.

В 2016 году Бидарж стал чемпионом мира, выступая с Анной Душковой, хотя одними из фаворитов того сезона были казанец Илья Спиридонов и Амина Атаханова из Питера. Но травма партнерши помешала им стартовать, а через год они выступили, но финишировали только четвертыми.

За места сразу после призовой тройки может побороться Алина Бутаева, казаночка, выступающая за Грузию с Лукой Берулавой. Фото sputnik-georgia.ru

В танцах на золото претендуют грузины

Хозяйка чемпионата мира Эстония как-то очень активно пытается позиционировать себя через проведение международных стартов, видимо, пытаясь компенсировать недостаток внимания в этом направлении, который чувствовался во времена советской «оккупации». Вспоминая те годы, можно назвать только олимпийские старты 1980 года в парусном спорте, которые проводились в акватории Таллинского залива. И, собственно, все.

Зато сейчас эстонцы наверстывают. Во-первых, на юниорском уровне у Эстонии случился настоящий прорыв, когда серебро завоевали танцоры Грете Грюнберг и Кристьян Ранд, впоследствии так и не реализовавшие себя на взрослом уровне.

Во-вторых, там взялись за проведение соревнований по разным видам спорта. Так, на нынешний год они забронировали чемпионат Европы по биатлону, от которого успели отказаться из-за отсутствия снега, и ЮЧМ. Через два года готовы снова увидеть фигурное катание, но уже в рамках взрослого чемпионата Европы, на котором почти наверняка выступят многие участники нынешних стартов.

В танцах назревает сенсация. Впервые на медали претендует грузинский дуэт Мария Казакова — Георгий Ревия, выигравшие финал юниорского Гран-при. При всем понимании, что это дуэт made in Russia, все-таки любопытно будет понаблюдать за итоговым раскладом сил в дисциплине, которую изначально называют подковерной битвой федераций. Понятно, что российские, канадские и американские федерации выглядят куда более значимыми, чем «Джорджия», но с другой стороны, у закавказцев есть уже опыт выступления на взрослом чемпионате Европы, который можно было бы назвать неоценимым, если бы не 14-е место в итоге. Вполне себе «оценимый», сдобренный тем, что Казакова — Ревия по итогу опередили вторую пару из Италии и третий дуэт из Франции, тоже представляющие авторитетные федерации.

В танцах назревает сенсация. Впервые на медали претендует грузинский дуэт Мария Казакова — Георгий Ревия, выигравшие финал юниорского Гран-при. Фото newstbilisi.info

В конце концов, три года назад был прецедент, когда чемпионами мира стали представители Австралии Елена Александровская и Харли Уиндзор, кстати или некстати расставшиеся на прошлой неделе. Там тоже язык не поворачивался говорить о серьезной значимости местной федерации, а вот поди ж ты.

Интрига в танцах при распределении наград, появившаяся в кои-то веки, точно не помешает.

У юношей уже произошла замена. Не выступит ученик Тутберидзе

Юниорский турнир пестрит уже знакомыми фамилиями, благо ребята засветились на взрослом чемпионате Европы, юниорском Гран-при или всевозможных юношеских Олимпиадах или олимпийских фестивалях. Россия делегировала на старт призеров юниорского первенства страны питерцев Петра Гуменника и Андрея Мозалева, а также Даниила Самсонова из группы Этери Тутберидзе, которых можно назвать самыми стабильными в сезоне, поскольку эти фигуристы участвовали и в финале Гран-при. Но Самсонов травмировался и был заменен на Илью Яблокова.

Наиболее опасными конкурентами их следует признать японцев Шуна Сато и Юму Кагияму. Сато выиграл тот самый финал ЮГП, а Кагияма победил на юношеской Олимпиаде и в первенстве Японии.

В числе участников нынешнего ЮГП Даниэль Грассль из Италии, бронзовый призер ЮЧМ-2019 и обладатель «деревянной» медали нынешнего чемпионата Европы в Граце. Плюс его соотечественник Габриэле Франгипани (13-е место на взрослой Европе) и лидер сборной Азербайджана Владимир Литвинцев (9-е место), выше, кстати, россиянина Александра Самарина. Номинальный француз с азиатскими корнями Адам Сяо Хим Фа (11-е место), еще один участник группы Тутберидзе — Ника Эгадзе из Грузии, который был третьим на Юношеском фестивале — 2017. Результат парня не очень внушителен, но мы же знаем об удивительной способности Этери Георгиевны превращать в золото практически все, чего она касается руками.

Россия делегировала на старт Даниила Самсонова из группы Этери Тутберидзе. Фото fsrussia.ru

Хозяина катка стоит упомянуть хотя бы из уважения. Впрочем, Александр Селевко и сам этого заслуживает, заняв 16-е место на взрослой Европе. И обязательно стоит сказать о целом квинтете детей, чьи родители жили в различных республиках экс-СССР. Во-первых, это еще один фаворит Таллина-2020 Стивен Гоголев, или же Степан Гоголев, воспитанник известной школы фигурного катания в Екатеринбурге. Сейчас он катает за Канаду, страну, которая оказалась в положении старухи из сказки Пушкина о рыбаке и рыбке. После золота в олимпийском команднике 2018-го канадская федерация фигурного катания рискует по итогам нынешнего сезона закинуть невод в надежде на медали, а вытащить дырку от бублика. В прошлом году от этого Канаду спасли танцоры Марджори Лажо и Захари Лага, ставшие чемпионами на ЮЧМ. Сейчас надежда на Гоголева, поскольку все остальные представители Канады на этом ЧМ скорее напоминают «мертвые души».

Российские корни имеет и швед Николай Майоров, переезд семьи которого из Ленинграда в Стокгольм закрыл для скандинавов проблему с мужским фигурным катанием на десять лет вперед. Вначале старший брат Николая — Александр Майоров радовал потомков знаменитого шведа Сальхова, сейчас младший уже финишировал 15-м на взрослой Европе.

Американцы вообще составили сборную юниоров из USSR. Илья Малинин, Максим Наумов и Эндрю Торгашев — сыновья фигуристов разных лет, переехавших за океан. Складывается впечатление, что в Америке какая-то расовая сегрегация. Вначале была ставка на азиатов — Нэйтан Чен, Винсент Чжоу, Томоки Хиваташи, сейчас — на «сделанных в СССР». Неудивительно, что Марк Городницкий, поняв, что ему ничего не светит в родных Северо-Американских Штатах, уехал в Израиль.

