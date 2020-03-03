Казанская «табачка»: «Никто не жаловался, даже приятно было, когда махорочкой несло»

Как легендарная фабрика открылась в последний раз — чтобы скоро закрыться уже навсегда

В эти дни 20 лет назад Казанская табачная фабрика возобновила свою деятельность. Проработав ровно 5 лет, одна закрылась навсегда. История легендарной казанской «табачки», располагавшейся на месте Богородицкого женского монастыря (основанного на месте обретения чудотворной иконы Казанской Божией Матери), уходит еще в советское военное время. Газета «Реальное время», подняв архивы, вспомнила достославное прошлое фабрики: от татарского «Голливуда» и работы «табачки» на оборонку до войны «Илбар-Табака» с налоговиками и удивительного посещения производства графом Шереметевым.

1920—1930-е: склад хлеба в храме, порубленные иконы и «ссылка» монастырской общины

Казанская табачная фабрика была основана в 1942 году на базе эвакуированных из воюющих Москвы и Ленинграда табачных фабрик: разместили ее на месте существовавшего до революции Казанского Богородицкого женского монастыря, основанного, в свою очередь, в 1591 году на месте обретения чудотворной иконы Казанской Божией Матери после страшного пожара в Казани. Это было в порядке вещей. В первые годы советской власти в закрывшихся церквях и мечетях старались открывать «более нужные» организации и производства: от школ и общежитий до домов культуры и фабрик.

Община монастыря еще в 1920-е годы несколько раз перерегистрировалась. В 1929 году в жилых корпусах монастыря, однако, попробовали разместить общежитие педагогического техникума. Но ученики «нахулиганили: окна побили, двери поломали, иконы порубили на дрова, лестницы, перила, разбили надгробные памятники», — рассказал «Реальному времени» казанский историк и краевед Алексей Клочков, автор книги «Казань: логовища мокрых улиц».

В то же время храм использовался как склад для хлеба, зерно ссыпали прямо под иконостас. В ноябре 1929 года церковь Николы Тульского отдали в пользование религиозной общине, но уже в 1930 году с колокольни были сняты колокола. Община отказалась от нее сама, так как здание почти не использовалось, а налоги платить как-то надо было. Закрыли Крестовоздвиженскую церковь — помещение отдали Горкомхозу. В 1931 году всю православную общину — 125 человек — перевели в Петропавловский собор. В начале 1930-х, объяснил историк, легко можно было любую церковь признать ветхой и передать здание под общественные учреждения. Где-то в 1932 или в 1933 году храм был разрушен, колокольню снесли, оставив от нее только первый ярус. После роспуска Богородского монастыря на его территории в сталинские 1930-е собирались создать кинематографическое производство «Восток».

1930—1940-е: невзлетевший татарский «Голливуд», заброшенная стройка и эвакуация «Дуката»

— В 1931 году постановлением Совнаркома была организована в Казани киностудия «Восток-фильм», татарская киностудия. Все церкви Богородицкого монастыря были отданы киностудии. К 1933 году проложили там кинопавильон после сноса собора. Успели сделать крышу. Левое крыло монастыря отдали под кинолабораторию. Но что-то не срослось. К 1935 году все кинодело закрылось. Строительство бросили, — рассказал Клочков.

Только в 1942 году здания вновь начали обживать, сюда были эвакуированы две табачные фабрики — московская «Дукат» и ленинградская. Очевидно, свою роль сыграла Вторая мировая война, для фронтовиков табак был товаром практически первой необходимости. Табачное производство развернули и в самих монашеских корпусах, и в храме Николы Тульского: оборудование перевезли, точнее, эвакуировали — так же, как для военно-промышленных целей из западных советских городов, расположенных вблизи фронта, эвакуировали в Казань целые заводы.

1940—1980-е: место обретения иконы в годы СССР огораживали забором и ухаживали за ним

Дед Клочкова, работавший на Казанской табачной фабрике с самого ее начала, рассказывал, что место обретения иконы все годы советской власти, несмотря на формальный атеизм строя, было огорожено забором, там всегда высаживали цветы. Все директора завода эту традицию старались соблюдать. Колокольня при этом оставалась более-менее в целости и сохранности до 1960 года, во всяком случае, ее первый нижний ярус — его использовали как хозяйственный блок.

— По сути дела, Казанская табачная фабрика была оборонным предприятием в самом прямом смысле слова, — объясняет краевед. — Что интересно, технология производства папирос «Беломорканал» очень похожа на патронное производство. Фабрика начала свою полноценную работу уже к лету 1942 года.

Действительно, табачную фабрику долгое время считали предприятием «двойного назначения». Ссылаясь на то, что особенности производства советских папирос позволяли быстро переориентировать такие фабрики на выпуск боеприпасов, в частности, патронов. Однако, отмечают другие, это миф, появившийся вследствие одинакового диаметра советских папирос и советских же патронов — 7,62 мм. На самом деле, отмечают эксперты и историки, диаметр гильзы советского патрона 7,62×39 мм равен 7,85 мм, а диаметр донца — ровно 10,00 мм. Да и все остальные части патрона имеют другие диаметры, а производство пуль вообще не имеет ничего общего с производством сигарет. Совпадение же столь непривычного для метрической системы размера 7,62 мм обусловлено тем, что в дюймовой системе этот размер обозначается понятным числом 3/10 дюйма.

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1990-е: «Даже реклама была: «Астра» казанская, полосатая»»

Почти полвека на фабрике в советское и постсоветское время производили и продавали десятки самых разных наименований папирос и сигарет, ставших легендарными в народе и пачки которых сегодня являются предметом коллекционирования. Среди них папиросы «Алтынчеч», «Аэрофлотские», «Беломорканал», «Казань», «Кино», «Любительские», «Новогодние», «Норд», «Октябрьские», «Первомайские», «Рубин», «Фронтовые», «Прибой», «Шурале», «Юбилейные». И более десятка наименований сигарет: «50 лет табачной фабрике», «Аврора», «Алтын йолдыз», «Астра», «Булгар», «Делегатские», «Идел», «Казань», «КАМАЗ», «Космос», «Памир», «Полет», «Прима», «Сабантуй». В новейшую историю, когда фабрику приватизировали, на рынке появились сигареты «Илбар» (по имени и фамилии владельца и директора фабрики Ильгиза Бареева), «Актаныш Таннары» и даже «ЛДПР». В сети до сих пор можно встретить и отзывы о вкусе табака казанской фабрики: «Идель» имела очень приятный и отчасти неповторимый запах. По технологии там замешивалось до 16 сортов табака».

— Одно время в моде была казанская «Астра», даже реклама в 1990-х была: «Астра» казанская, полосатая», — вспоминает Клочков. — Полосатая «Астра» была хорошей как раз, говорю как курильщик, а вот неполосатая — была какой-то вонючей! Тогда все искали полосатую «Астру».

«Никто не жаловался! Даже скорее приятно было, когда махорочкой несло»

В советские времена, в 1958—1960 годах, в здании провели реконструкцию. Тогда сломали и основание колокольни, для возведения рядом «хрущевок». Поэтому сегодня не могут построить колокольню на ее прежнем месте — придется сносить уже «хрущевку», где люди живут.

Территория табачной фабрики, к слову, со стороны школы №39, в частности ее полукруглые корпуса в годы СССР были отданы тоже под жилье, их огораживали забором — помещения этих корпусов поражали гостей своими необыкновенно низкими (монастырскими) потолками. Запах от табачной фабрики, уверяет Клочков, живущих вблизи казанцев совершенно не беспокоил: «Ну пахло табаком немножко, временами. Никто не жаловался! Даже скорее приятно было, когда махорочкой несло».

1990-е: как появился «Илбар-Табак» стоимостью в 1 млрд рублей

После перестройки Казанская табачная фабрика несколько раз меняла свое название: «Илбар-Табак», КФ «Идел-Табак», ООО «Спектрум». Под занавес, перед развалом СССР возглавил еще советскую фабрику Ильгиз Бареев — выпускник КХТИ, заслуженный химик Татарстана, в свое время проработавший на НПО им. Ленина, экс-сотрудник Сухумского физико-технического института, замгендиректора ПО «Казаньрезинотехника» и экс-директор завода резиновых и пластмассовых изделий.

После перестройки казанская табачная фабрика несколько раз меняла свое название: «Илбар-Табак», КФ «Идел-Табак», ООО «Спектрум». Фото tatmitropolia.ru

Новый директор Казанской арендной табачной фабрики (как она называлась тогда) руководил ею с 1990 по 1994 год, а уже в 1995-м приступил к ее приватизации, выпуская акции нового акционерного общества в бумажном виде со своим большим портретом на ней. АООТ он назвал в честь себя «Илбар-Табак» по первым буквам имени и фамилии. Выглядела «табачная» акция вот так, номинал имела — 10 тыс. рублей, всего было выпущено таких акций: обыкновенных именных — 122 197 штук, привилегированных — 2811. Выпущены они были Минфином РТ в мае 1995 года со сроком выплаты дивидендов — «не позднее 1 мая» (следующего 1996 года). Выплачивались ли дивиденды, неизвестно, уставный капитал АООТ составил 1,25 млрд рублей.

1990-е: как «Илбар-Табак» стал крупным неплательщиком налогов

Но уже к 1997 году у предприятия появились проблемы — с налоговиками. На долю ставшего АО «Илбар-Табак» к концу декабря 1997 года приходилось 2% общей суммы недоимки по НДС по всем предприятиям Татарстана. Причина была в существовавших тогда бартерных формах сделки. Так, недоимка в огромном размере аж в 8,6 млрд рублей была обусловлена большим удельным весом реализации продукции неденежными формами оплаты (99,6 %!), что не позволяло предприятию рассчитываться с бюджетом.

Кроме того, большое влияние на сумму недоимки оказала и большая дебиторская задолженность в сумме 10,8 млрд рублей. Причем, только за период 9 месяцев 1997 года АО «Илбар-Табак» увеличил сумму недоимки по НДС на 45,4 %. В результате налоговики приняли решение «Об усилении контроля за исполнением налогового законодательства крупнейшими налогоплательщиками» и на предприятиях как ПЭО «Татэнерго» (тоже крупнейшего тогда неплательщика) и АО «Илбар-Табак» установили налоговые посты. Но это не помогло.

«Хотим работать!»: за что налоговики «душили» Казанскую «табачку»

Уже в конце 1999 года налоговики обвинили руководство фабрики в том, что оно специально перечисляет все деньги в бюджет через проблемные банки, и потребовали заплатить еще раз. Производство было остановлено. «Продолжавшееся четыре месяца противостояние между одним из крупнейших в Татарстане производителем сигарет — фабрикой «Илбар-Табак» и налоговыми органами республики закончилось полной победой последних». Причиной стала развернувшаяся в 1999 году борьба властей РТ с предприятиями, уплачивавшими налоги через проблемные банки: табачная фабрика оказалась в числе первых. Налоговики заинтересовались тем, что предприятие в дополнение к восьми расчетным счетам в банках РТ открыло еще два в московских — «Национальном кредитном товариществе» и банке «Интерконтиненталь». Через них должны были пойти налоговые платежи в размере 50,4 млн рублей, но до республиканского бюджета деньги так и не дошли.



Здания передали Казанской епархии, после реставрации должны были появиться церковь Николы Тульского и монастырская обитель. Фото kazanfirst.ru

В налоговых органах РТ сочли, что таким путем «Илбар-Табак» уходит от уплаты налогов, и потребовали заплатить повторно. Фабрика отказалась. В ответ власти отказались отпускать ей акцизные марки, без которых продавать табачные изделия запрещено, и 1 ноября 1999 года полностью заблокировали счета предприятия, что привело к полной его остановке. Руководство предприятия подало иск, требуя признать действия налоговой инспекции РТ незаконными, но потом неожиданно его отозвало. Зато в декабре сотрудники фабрики провели митинг под лозунгом «Хотим работать!» (тоже своеобразный рычаг давления), но налоговики не пошли на поводу фабричных, и вынудили сдаться. Генеральный директор «Илбар-Табака» Акрам Галиаскаров тогда заявил, что руководству табачной фабрики «просто выкрутили руки, и мы пошли на компромисс только ради рабочих».

Перед концом: плантации в Таджикистане, договор с Турцией и длинные сигареты

Впрочем, открывшись вновь в феврале 2000 года, фабрика просуществовала еще только 4 года. Что интересно, уже в 2001 году депутаты Госсовета Татарстана внесли на рассмотрение Госдумы РФ законопроект «О внесении изменений в ФЗ «О рекламе»», ограничивающий рекламу табачных изделий везде, кроме мест их продажи». Несмотря на то, что статья, направленная на запрет рекламы и стимулирования продажи табака, спонсорства табака, была введена с ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» только в 2013 году, ряд наблюдателей пытались связывать эти депутатские действия с крупным республиканским производителем «Илбар-Табак». Якобы это было попыткой протекционизма, защитой отечественного татарского производителя.

Однако эксперты полагают это сомнительным: как раз в те годы казанской фабрике необходимо было наращивать долю на рынке, а для этого нужно было быстро сформировать ассортиментный портфель узнаваемых марок, создавая слой лояльных потребителей, что невозможно было сделать без рекламы. К осени 2004 года руководство «Илбар-Табак» еще задумывалось о расширении. Казанская табачная фабрика закупила табачные плантации и завод по переработке табака в Таджикистане. Новый табак должен был пойти на освоение двух новых марок овальных сигарет. Кроме того, таджикский табак планировалось добавлять в ранее освоенные марки сигарет. Была также достигнута договоренность и с Турцией, где собирались закупать табак. В планах предприятия был выпуск сигарет с удлиненным (до 20 миллиметров) фильтром. Но в 2005 году у фабрики отобрали историческое здание, предоставив участки в другом месте, зданиям же решили вернуть историческое предназначение. Здание передали Казанской епархии, после реставрации должны были появиться церковь Николы Тульского и монастырская обитель. Реконструкция ведется и посейчас, велась она и в марте 2016 года, когда поступило сообщение, что на территории мужского Богородицкого монастыря загорелось трехэтажное здание, помещение бывшей табачной фабрики. Пожар, который вызвал ночевавший в нем бомж, удалось потушить.

Где-то в 2005 году Казань посетил граф Петр Шереметев, соучредитель и председатель президиума Международного союза российских соотечественников, живущих за рубежом. Фото protvino.ru

Как граф Петр Шереметев «освятил» своим присутствием закат табачной фабрики

Любопытна история, связанная уже с последними днями табачной фабрики. Где-то в 2005 году Казань посетил граф Петр Шереметев, соучредитель и председатель президиума Международного союза российских соотечественников, живущих за рубежом, который сегодня представляет интересы и защищает права 40 миллионов человек ( Шереметев — также ректор Парижской русской консерватории имени Сергея Рахманинова и председатель Российского музыкального общества в Париже имени Сергея Рахманинова).





Граф пожелал побывать и на месте обретения иконы Казанской Божией матери. Но наткнулся на неожиданное препятствие: его не пропустила охрана табачной фабрики. Шереметев приехал туда буквально чуть ли не в канун ее закрытия, вспоминает Клочков. Хотя «табачка» практически не работала, охрана в проходной фабрики все еще сидела. И, видно, знала свое дело. Но как-то через местные власти стороны договорились, его пропустили. Стояла весенняя грязь, в том числе и на месте обретения иконы. Несмотря на это, старенький граф Петр Шереметев, подойдя к месту, опустился прямо в дорогом своем кожаном пальто в грязь. Встал на колени и начал молиться.





Позднее территорию фабрики вернули православной церкви. С 2016 года благодаря инициативе первого президента и Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева, поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова и совместным усилиям Республиканского фонда «Возрождение», Казанской епархии и других республиканских и федеральных структур во дворе фабрики на старом фундаменте началось воссоздание Собора Казанской иконы Божией Матери. За короткий срок — 3 года — храм полностью восстановили на месте обретения чудотворной иконы в Казани. Но старые здания казанской «табачки» за собором еще дожидаются своего часа. Здесь епархия планирует воссоздать церковь Николы Тульского и корпуса монашеских келий.