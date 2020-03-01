В Казани мать зарезала близнецов и пыталась покончить с собой

В Казани мать зарезала семилетних близнецов, после чего попыталась покончить с собой.

ЧП произошло в одном из домов на Чистопольской. Как передает «Татар-информ», женщина в приступе ревности зарезала двух своих сыновей, а после попыталась свести счеты с жизнью.

Один из ребят погиб на месте, второго в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, за его жизнь сейчас борются врачи. Ребенок получил три ножевых ранения в грудь.



По данным агентства, мать также находится на операционном столе.

Напомним, осенью в Набережных Челнах женщина убила своего двухлетнего сына, нанеся ему семь ударов ножом. Старшего ребенка она также покалечила. Как оказалось, причиной трагедии стала ссора между супругами, а именно ревность жены к коллеге главы семейства. Возбуждено уголовное дело. Мать ребенка задержали.

