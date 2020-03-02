Новости происшествий

05:13 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Следком возбудил уголовное дело после попытки убийства жительницей Казани двоих сыновей

04:29, 02.03.2020
Следком возбудил уголовное дело после попытки убийства жительницей Казани двоих сыновей

Татарстанское управление СКР возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство двух семилетних близнецов в Казани. Их матери инкриминируются такие статьи УК РФ «Убийство малолетнего» и «Покушение на убийство двух или более лиц».

По версии следствия, женщина ударила ножом сыновей, а потом попыталась покончить с собой. В СКР сообщили: один ребенок погиб, его брат госпитализирован.

Ранее сообщалось, что жительница Казани пыталась убить своих сыновей.

Происшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров