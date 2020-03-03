«Готовы дать бой»: «Динамо-Казань» померяются силами с московскими одноклубниками в первом раунде плей-офф

Ильяс Хандаев, с 2018 года руководящий казанской командой по хоккею с мячом, второй раз подряд уверенно выводит своих подопечных в плей-офф. А там, как и год назад, тренера и игроков ждет встреча с одним из двух главных клубов в игровой карьере известного в прошлом голкипера — московским «Динамо». Есть ли шансы у татарстанцев навязать борьбу одноклубникам в начинающейся сегодня серии — об этом размышляет корреспондент «Реального времени» Александр Норден.

«Динамо-Казань» из аутсайдера превратилось в крепкого середняка



Заслуженный мастер спорта, 11-кратный чемпион и 7-кратный обладатель Кубка России Ильяс Хандаев вернул казанским любителям русского хоккея подзабытое ими за пять предыдущих сезонов удовольствие видеть своих любимцев в числе соискателей высоких мест. Седьмое место в сезоне 2018/19 и пятое в нынешнем (при примерно схожих показателях в графах побед, поражений и набранных очков) позволяет сделать вывод о том, что из аутсайдера «Динамо-Казань» не только превратилось в середняка, практически с начала чемпионата заявляющего о своих претензиях на плей-офф, но и намерено вновь, как и на рубеже первого и второго десятилетий ХХI века, побороться за медали.

Минувшую «регулярку» подопечные Хандаева, который в мае будет отмечать свой 50-летний юбилей, провели стабильно, без серьезных срывов и неудачных серий, равномерно набирая очки на всем протяжении турнирной дистанции. Казанцы стали единственным клубом, который сумел нанести поражение действующему чемпиону СКА-«Нефтянику», в актив команды стоит записать и проведенные на равных гостевые первые таймы встреч с теми же хабаровчанами и «Енисеем» — безусловными лидерами нашего бенди, ничьи «с позиции силы» с «Байкалом-Энергией», домашние победы над бронзовым призером «Уральским трубником» и крепким «Кузбассом», гостевые выигрыши в Новосбирске, Сыктывкаре, Нижнем Новгороде. Стабильно набирали казанцы и «свои» очки — в матчах с замыкающими таблицу коллективами. И даже гостевую ничью с «Волгой» в первом круге динамовцам никак не занесешь в пассив — ульяновская команда за год добилась большого прогресса, скакнув с 13-го места на 10-е и набрав в два раза больше очков, чем год назад.

Отметим при этом, что весь сезон «ДК» преследуют травмы. Не успел начаться чемпионат, как на 2 месяца из строя выбыл лидер бело-голубых, капитан и «мозг» команды Сергей Обухов, который толком до конца «регулярки» не успел восстановиться и забил всего два гола в 11 играх (против 26 в 31 матче в сезоне 2018/19). По ходу первенства на разные сроки «Динамо» лишалось всех без исключения ведущих хоккеистов, начиная с лучшего бомбардира Игоря Ларионова и удачного приобретения Евгения Корева и заканчивая Игорем Батмановым и самым титулованным игроком «ДК», 9-кратным чемпионом мира Дмитрием Савельевым. Если к этой ситуации добавить еще и очень короткую скамейку клуба, становятся понятны слова наставника «Динамо», сказанные им после одной из игр: «Я даже не знал ни имен, ни фамилий некоторых игроков, которые у меня сегодня выходили на замену». И эти слова не были преувеличением.

Последний домашний поединок регулярного отрезкам первенства динамовцы проводили 21 февраля против кировской «Родины»

Да, «Динамо-Казань» есть за что критиковать. Безобразная, другого определения и не подберешь, реализация стандартных положений (10 из 25 забитых 12-метровых — то есть всего 40%), неважная игра в большинстве — те резервы, реализуя которые динамовцы могли бы по итогам «регулярки» оказаться в первой четверке и начинать второй этап, имея преимущество своего поля. Иногда, к счастью, нечасто, подопечные Хандаева впадали в настоящий ступор — речь идет и о разгроме в Кемерове и о проваленном матче в Первоуральске (0:4), и о полной капитуляции (при в целом равной игре) против лидера «Водника» Евгения Дергаева, отгрузившего в столице Поморья пять мячей в наши ворота. Но позитивных моментов, как в содержании игры, так и в настрое, характере игроков «Динамо-Казань» все равно оказалось по ходу сезона гораздо больше, что и позволило татарстанским мастерам русского хоккея провести добротный сезон. Но, естественно, чтобы считать его не только добротным, но и успешным, Хандаеву и его парням предстоит достойно выступить в решающих играх кубкового этапа.



С «Родиной» сыграли строго на результат

Последний домашний поединок регулярного отрезкам первенства динамовцы проводили 21 февраля против кировской «Родины». Накануне Дня защитника отечества, ряды защитников «казанского» отечества серьезно поредели в качественном плане — вирус (не китайского происхождения) скосил «трех китов» команды — Ларионова, Обухова и Савельева. Шансы соперников , которых разделяло почти 10 ступеней в таблице, уравнивал еще ряд обстоятельств, в том числе упорный характер поединка первого круга в Кирове (6:4 в пользу «Динамо» при пяти голах Рамиля Ибрагимова) и неизбежная встряска команды, которая происходит при смене главного тренера. На этот пост экс-наставник «Байкала-Энергии» Андрей Рушкин был утвержден за несколько часов до игры — даже в официальной программке к матчу и. о. главного числился экс-голкипер «Динамо-Казани» и чемпион России в его составе Денис Половников. Кстати, помимо Половникова, «казанский след» (в том числе «золото» сезона 2010/11) в игровой биографии имеют и лидеры «Родины» — Сергей Перминов и Алексей Бушуев.

Но тревоги болельщиков «ДК» оказались напрасными — этот матч, как и предыдущий домашний, против разбежавшейся к концу сезона «Волги», подопечные Хандаева провели очень собранно, строго выполнили игровое задание и уже до перерыва обеспечили себе положительный результат. Два мяча — Дашкова и Максима Рязанова — в середине первого тайма, гол-красавец после индивидуального прохода Дениса Артюшина «в раздевалку» и первый (из пяти в сезоне) реализованный М. Рязановым 12-метровый против пенальти Перминова уже в добавленные к основному времени игры минуты принесли казанцам такой же итоговый счет (4:1), как и в поединке с ульяновцами. Уже не в первый раз бело-голубые продемонстрировали умение сыграть на результат, если надо «засушить» игру, плотно и вязко сыграть в обороне, которая у динамовцев начинается сразу при потере мяча. Хорошо, в отличие от большинства матчей чемпионата, исполняли на этот раз и стандарты — гол Максима Рязанова, к примеру, на 25-й минуте, хотя в протоколе и значится как мяч с игры, фактически был забит после розыгрыша углового. Закономерность победы хозяев признали и оба наставника на послематчевой пресс-конференции.

Фото hc-rodina.ru

После окончания этого чемпионата надо будет сразу же заняться селекцией, возможно, попытаться вернуть кого-то из кировских воспитанников, выступающих за другие клубы

«Соперник очень умело использовал свои моменты»

— Игра получилась обоюдоострой с владением инициативой то одной, то другой командой, — отметил главный тренер «Родины» Андрей Рушкин. — Мы понимали, что у «Динамо-Казань» болеют несколько игроков и им будет тяжеловато. Попытались взять мяч под контроль, но немного не хватило мастерства для завершения атак, а как только у соперника появились моменты, он их использовал очень умело. Когда под конец первого тайма счет стал 3:0, все было уже решено. Мы пытались что-то изменить после перерыва, но не получилось. В целом, думаю, игра болельщикам понравилась — атаковали и хозяева, и мы, так что, думаю, игра неплохая.

— Андрей Анатольевич, пролейте свет на ваше назначение. Как я понимаю, это не на три последних календарных матча, а с прицелом на следующий сезон? (Вопрос от корреспондента «Реального времени»).

— Я подписал контракт с ХК «Родина» на один, следующий, сезон. Акцент был сделан на то, чтобы приехать и приступить к работе именно сейчас, потому что нужно оценить всех игроков, понять, с кем можно идти дальше. После окончания этого чемпионата надо будет сразу же заняться селекцией, возможно, попытаться вернуть кого-то из кировских воспитанников, выступающих за другие клубы. Вот с этим прицелом меня и пригласили на сезон 2020/21.

«Доволен, что ребята выполнили все, о чем просил тренерский штаб»

— Что касается нас, то нам важно было сегодня не проиграть в командном движении, — сообщил Ильяс Хандаев. — Вы видели, что у нас образовался дефицит игроков, еще один выпал во время игры (Е. Корев, — прим. ред.). Мы довольны, что ребята выполнили практически все, о чем мы их просили, и за многих я очень рад, потому что они сегодня играли на новых позициях. Они давно не выступали на этих местах. Поздравляю ребят.

— Эта игра была похожа на матч с «Волгой», не так ли? Тоже на результат, даже итоговый счет совпал. (Вопрос от корреспондента «Реального времени»).

— Да. Я же тогда после матча с ульяновцами сказал, что нам надо зацепиться за ту модель игры, которую будем ставить.

— У вас есть предпочтения на плей-офф? Кто удобнее, московское «Динамо» или «Водник»?

— Абсолютно никаких предпочтений. Кто выпадет, с тем и будем играть. Как показала практика, играть можно со всеми.

Мы довольны, что ребята выполнили практически все, о чем мы их просили, и за многих я очень рад, потому что они сегодня играли на новых позициях. Они давно не выступали на этих местах. Поздравляю ребят

— С игры в больницу увезли Дашкова?

— Нет, Женю Корева. Он столкнулся с соперником, обычное дело, хоккей — мужская игра. Разбил нос, но, слава богу, сказали сейчас, что без смещения. У нас и Макс Рязанов с тампоном играл, но это же хоккей, бывает.

«Установка была сыграть от обороны»



Нападающий ХК «Динамо-Казань» Рамиль Ибрагимов поделился с «Реальным временем» впечатлениями от игры.

— Отсутствовало несколько наших ведущих хоккеистов. Мы перестроились по позициям. В принципе, задуманное получилось, но не все, конечно.

— Я думал, что в отсутствии Ларионова ты, второй бомбардир команды, будешь выдвинут на острие.

— Была установка, что играем от обороны. Вот этой работой в середине поля и даже сзади и занимался, как большинство партнеров. Самое главное было наладить прочный тыл и искать шансы забить в контратаках. Так и получилось.

— К плей-офф ребята выздоровеют?

— Думаю, да.

— Ильяс Игоревич сказал, что для него нет разницы, с кем встречаться в плей-офф. У вас два варианта — московские одноклубники или «Водник». А твое мнение?

— Я с главным тренером согласен. Все будут находиться в равных условиях, и кто бы нам не достался в четвертьфинале, постараемся дать бой.

Корреспондент «Реального времени» взял буллит от куратора «Динамо-Казань»

На следующий день после победы над «Родиной» ваш покорный слуга стал участником (в качестве комментатора) веселого шоу-матча по хоккею на валенках, посвященного сразу двум знаковым датам — 75-летию победы в Великой Отечественной войне и 100-летию образования Татарской АССР. В этот день, 22 февраля, стадион «Ракета» вообще стал центром русского хоккея — поле на весь день было отдано под матчи детских команд, ветеранов, любителей, ну а хоккей на валенках (который активно развивается сейчас во многих городах, в частности в Кемерово, Челябинске, Ижевске) стал настоящим украшением солнечного предпраздничного дня в Дербышках.

Хоккей на валенках стал настоящим украшением солнечного предпраздничного дня

В поединке, который состоял из двух таймов по 15 минут, сошлись команды звезд «Динамо» и СМИ. Составы пестрели именами мастеров русского хоккея прошлого (Сергей Харитонов, Андрей Афанасьев, Алексей Крашенинников, Александр Косынчук, Андрей Макуненков) и нынешнего (Игорь Батманов, Алексей Веселов) поколений, титулованных «родственников» из хоккея на траве (в игре приняли участие 17-кратный чемпион России Тимур Николаев и 11-кратный обладатель титула Антон Корнилов), преданных бенди болельщиков. Команды возглавили курирующий «Динамо-Казань» первый заместитель председателя Совета ФСО «Динамо» РТ полковник внутренней службы Салават Гайсин и президент федерации хоккея с мячом РТ Виталий Тимуца.

Журналистов в валенках было немного, но зато один из них, корреспондент «Реального времени» Джаудат Абдуллин, защищавший ворота команды СМИ, стал первым героем матча. На счету защищавшего последний рубеж голыми руками(!) голкипера не только самый эффектный сейв встречи, но и буллит, взятый от полковника Гайсина. В итоге непробиваемый воротчик способствовал перелому в игре и итоговой победе команды СМИ со счетом 9:7. Отрадно, что традиция, начатая в 2018 году, продолжилась на радость всем, кто неравнодушен к исконно русской забаве.

Салават Гайсин: «Надеюсь на чудо»

Салават Гайсин, щеголявший в фирменных «динамовских» валенках, был полон позитивных впечатлений, но когда эмоции улеглись, ваш автор спросил куратора хоккейной команды о более приземленных вещах:

— Салават Гаврилович, какую оценку вы дали бы завершающемуся первенству для команды Ильяса Хандаева?

— Мне кажется, что тренерский штаб из этой команды выжимает максимум. На протяжении всего сезона игроков преследовали травмы, скамейка короткая, усиливаться масштабно нам не позволяет ограниченность средств, и мы взяли всего лишь нескольких человек «по остаточному принципу». И при этом уверенно занятое пятое место в компании сильнейших клубов страны.

— А как же собственная школа, много говорилось об омоложении команды, у нас появился первый доморощенный чемпион Универсиады?

— Школа «Ракета» работает, но из всех заигранных за вторую команду ребят в основу смог пробиться только один — Данияр Самигуллин. Да и то, скорее, потому что допускал в играх меньше ошибок, чем его сверстники. Уровень остальных пока, увы, не дотягивает до главной команды, и Хандаев выпускал их на лед из-за травм и болезней основных хоккеистов. Останется ждать качественного скачка в подготовке молодых воспитанников.

То, что проигрывали в этом сезоне — зато дважды выигрывали уже при Хандаеве год назад, да и домашнюю встречу этого чемпионата наш главный тренер по качеству расценил как одну из лучших для своих хоккеистов в чемпионате. Эти хоккеисты, поверьте, хотят показать, чего они стоят

— Второй год подряд в плей-офф встретятся два «Динамо» — казанское и московское. Есть шансы у нашей команды? Ведь мы в сезоне уже трижды проиграли москвичам, а год назад, начав серию с победы, бледно выглядели в «Крылатском»?

— Шансы есть всегда. У Ильяса Хандаева, который и играл за московское «Динамо», и работал в нем тренером, большой стимул доказать, что он может чего-то добиться и на посту главного тренера. Динамовский след есть в биографии ряда наших хоккеистов, того же Сергея Обухова (как и «казанский» в карьере Шабурова и еще кое-кого из стана соперника), что делает противостояние еще интереснее. То, что проигрывали в этом сезоне — зато дважды выигрывали уже при Хандаеве год назад, да и домашнюю встречу этого чемпионата наш главный тренер по качеству расценил как одну из лучших для своих хоккеистов в чемпионате. Эти хоккеисты, поверьте, хотят показать, чего они стоят.

— Может нам просто некомфортно играть под крышей?

— Здесь есть проблема — на целый матч в крытой арене команды пока не всегда хватает. В этом сезоне мы по часу на равных сражались с грандами в Красноярске и Хабаровске, всего один мяч уступали после первого тайма одноклубникам в Крылатском, но в итоге проиграли. Но это уже история, думаю, тренерский штаб что-нибудь придумает. Я надеюсь на чудо — одну игру, первую или вторую, мы точно должны зацепить, а там шансы будут равными.

Москвичи — фавориты серии, но под конец сезона они подсели

Четвертьфинальная серия до двух побед начнется 3 марта на стадионе «Ракета», а продолжится 6-го (и, если понадобиться, 7-го) марта в «Крылатском». До последнего тура существовала вероятность, что столичные динамовцы опередят «Водник», у которого они выиграли 5:4 24 февраля. Но в последний день «регулярки» поморы разгромили в гостях «Строитель», и лишенные мотивации подопечные Евгения Иванушкина уступили дома «Волге» (как и казанцы в Мурманске без Ларионова, Дашкова и Савельева не нашли аргументов против «Мурмана»). В итоге, как и год назад, нас ждет «бело-голубое дерби».

В этом десятилетии соперники не раз встречались в решающих битвах. Единственная в истории «Динамо-Казань» «золотая серия» весной 2011-го была именно против одноклубников. Тогда награды высшей пробы получили (из ныне играющих в составах двух «Динамо») Артюшин, Ларионов, Обухов и Сергей Шабуров. Нынешний тренер Шабурова Евгений Иванушкин получил «серебро» (как и до сих пор защищающие цвета столичного клуба голкипер Андрей Рейн, полевые игроки Андрей Золотарев, Янис Бефус и казанец Дмитрий Савельев). Год спустя, после золотого матча в Архангельске, титул завоевали уже москвичи (в том числе и продолжающие выступать за нашего оппонента Рейн, Стариков, Андрей Золотарев, Павел Булатов, Чернышев, ныне казанец Савельев), а вот еще два нынешних динамовца Москвы — Шабуров и хавбек Михаил Жданов — были в составе серебряной казанской дружины Владимира Янко, в настоящее время работающего спортивным директором «Динамо»…

Ну а Ильяс Хандаев работал спортивным директором московского «Динамо» в сезоне 2013/14, с 2014 по 2017 входил в тренерский штаб команды и оказался причастен к завоеванию семикратным чемпионом России Кубка мира, Суперкубка России и трех комплектов медалей — бронзового и двух серебряных… Как все перемешалось в этом маленьком мире оранжевого мячика…

В итоге, как и год назад, нас ждет «бело-голубое дерби»

После «серебра» прошлого сезона «Динамо» вновь начало притягивать к себе трофеи и высокие места. В октябре, одолев в полуфинале «Енисей», подопечные Иванушкина вышли в финал Кубка мира в Швеции, где были остановлены СКА-«Нефтяником». 3 ноября под родной крышей Крылатского в финальном поединке за Кубок России ими был обыгран «Водник», и старейший трофей отечественного хоккея с мячом после семилетнего перерыва в седьмой раз получил прописку в динамовском офисе. 5 января москвичи и хабаровчане устроили новогодний голевой пир в матче за Суперкубок (9:5 победили «кабаны»).

Казалось, что после такой лихой осени парни Иванушкина вмешаются в борьбу за первое место чемпионата и «разбавят» резко стартовавший дуэт Красноярск — Хабаровск. Но после Нового года команда подсела, косяком пошли травмы, последняя из которых 14 февраля настигла одного из лидеров — Яниса Бефуса (для трехкратного чемпиона мира сезон досрочно завершился). К тому же не надо забывать, что у «Динамо» весьма возрастные защита и полузащита (все они заслуженные — перезаслуженные, но играют, что называется, на пределе — 48-летний Андрей Золотарев, 41-летний Шабуров, ненамного моложе 37-летние Рейн и Иван Щеглов, 36-летние Павел Булатов и Дмитрий Стариков, 34-летний Михаил Жданов). Вот нападение у москвичей, возглавляемое трехкратным чемпионом мира Никитой Ивановым, молодое и талантливое, но как «вязать» атаку соперника, в том числе и тактикой «мелкого фола», Хандаев своих парней за два сезона научил.

Игорь Ларионов: «В этот раз все будет по-другому»

В официальных матчах сезона 2019/20 соперники встречались трижды, и все три свидания остались за «иванушкинцами». На предварительном этапе Кубка России в сентябре в Ульяновске москвичи победили 9:4, в декабре в Казани 3:1 и в январе в «Крылатском» 10:4. Но давайте согласимся с полковником Гайсиным — все это уже история прошлая. А вот то, что совсем недавно, в феврале, одни из главных записных фаворитов сезона были вчистую разгромлены ничем по ходу чемпионата не превосходившими «Динамо-Казань» «Кузбассом»(2:7) и «Байкалом-Энергией»(1:7), уверен, дает нашим ребятам хорошие шансы. В самом деле — если мы ничем не хуже и заняли более высокие места в таблице, чем кемеровчане и иркутяне, то почему бы и нам не навязать одноклубникам свою игру и свою волю?

Оптимистично настроен и капитан «ДК», лучший бомбардир команды в сезоне (26 голов и 7 передач) Игорь Ларионов, с которым корреспондент «Реального времени» связался по телефону.

— Нам было тяжело входить в сезон — травмы уже с предварительного этапа Кубка России, скромная селекция, отсутствие домашнего льда, но мы сплотились, хорошо поработали и удачно начали чемпионат, почти в каждом матче набирая очки, — напомнил Ларионов. — В каждом матче старались бороться, помогать друг другу, настраивались только на победу и в итоге провели хорошую «регулярку», не волновались насчет попадания в плей-офф, заняли неплохое пятое место.

Фото vk.com/dynamokazan

Мы настроены дать бой москвичам и дома, и на выезде

— Ты «капитанил» в этом сезоне. Было немного непривычно?

— Почему же, вполне комфортно. В Ульяновске я год был капитаном, когда выступал за «Волгу». Команда у нас дружная, все друг друга поддерживают, так что никаких проблем.

— Что ожидаешь от плей-офф? Провальную гостевую часть прошлогодней четвертьфинальной серии не вспоминаешь?

— В этот раз все будет по-другому. Мы настроены дать бой москвичам и дома, и на выезде.

В других парах 1/4 финала встречаются «Енисей» (1-е место) — «Уральский трубник» (8-е), СКА-«Нефтяник» (2-е) — «Кузбасс» (7-е) и «Водник» (3-е) — «Байкал-Энергия» (6-е).