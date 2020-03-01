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Масленица честная, да широкая: как в Свияжске зиму провожали

20:53, 01.03.2020 2
Масленица честная, да широкая: как в Свияжске зиму провожали

Сегодня на острове-граде Свияжск провожали зиму. Музей-заповедник и центр исторического фехтования и реконструкции «Ленивый Торжок» приглашали гостей острова полюбоваться праздничным действом на Рождественской площади. В программе — богатырские бои и молодецкая битва «стенка на стенку», хороводные забавы, ремесленная ярмарка и мастер-классы, а также сжигание чучела Масленицы. На Свияжской Масленице — 2020 побывал видеокорреспондент «Реального времени».

Видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 21:51
    Масленица в Свияжске - это уникальное по своей красоте, массовости, зажигательности и увлекательности празднество. Многие годы мы с семьей ездим на Масленицу именно сюда. Здесь есть что посмотреть, полюбоваться, попробовать,прикупить сувениров. каждый может принять участие с праздничных гуляниях. Организаторы большие молодцы. труда здесь вложено много.
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  • Анонимно 22:35
    С праздником русские братья и сёстры
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