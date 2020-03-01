Масленица честная, да широкая: как в Свияжске зиму провожали

Сегодня на острове-граде Свияжск провожали зиму. Музей-заповедник и центр исторического фехтования и реконструкции «Ленивый Торжок» приглашали гостей острова полюбоваться праздничным действом на Рождественской площади. В программе — богатырские бои и молодецкая битва «стенка на стенку», хороводные забавы, ремесленная ярмарка и мастер-классы, а также сжигание чучела Масленицы. На Свияжской Масленице — 2020 побывал видеокорреспондент «Реального времени».