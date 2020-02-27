Доцент ВШЭ: «Очень часто слышу жалобы на самозваных коучей»

Наталья Антонова о том, как отличить квалифицированного тренера от мошенника

«В «Инстаграме» вы найдете очень много людей, которые придумывают для себя новые профессии — астропсихолог, тантрический коуч и так далее. Это уже маркетинг. Конечно, надо отличать профессию от маркетинговых уловок», — рассуждает доцент НИУ ВШЭ, преподаватель курса «Коучинг в бизнесе» Наталья Антонова. В интервью «Реальному времени» она рассказала, кто на самом деле имеет право называться коучем и есть ли спрос на услуги коучинга у госслужащих.

«Коуч не дает прямых советов»



— Наталья, скажите, как отличить квалифицированного коуча от самозваного?

— Во-первых, профессиональный коуч имеет, конечно, серьезное образование. Сейчас в России работает множество школ, обучающих коучингу. В них учатся люди с самым разным базовым образованием. В результате прохождения курса они осваивают основные навыки и принципы коучинга, но этого мало. Фактически, настоящие коучи учатся всю жизнь, постоянно повышая квалификацию. Поэтому при выборе коуча не стоит стесняться спрашивать сертификаты и дипломы об образовании.

Во-вторых, профессиональный коуч соблюдает профессиональную этику и принципы. Например, важнейший этический принцип в коучинге — конфиденциальность. Коуч никогда не будет рассказывать кому-либо о ситуации своего клиента. Еще одним важным принципом является ответственность клиента за свою жизнь, что означает, что коуч не дает прямых советов.

В-третьих, коучи чаще всего являются членами какой-либо профессиональной ассоциации, особенно если они занимаются частной практикой. Это может не относиться к внутренним корпоративным коучам, но для частнопрактикующих членство в ассоциации дает гарантию профессионального роста и принадлежности сообществу. Потому что для продления членства необходимо соблюдать этический кодекс, подтверждать свою квалификацию, обучаться, проходить определенное количество супервизий. В некоторых ассоциациях есть внутренняя система профессионального роста, своего рода звания (например, в ICF (Международная федерация коучинга, — прим. ред.) это уровни ACC, PCC, МСС.

Фото vsetreningi.ru

Например, в Ассоциации русскоязычных коучей (АРК) существует требование для ее членов минимум дважды в год проходить супервизию. То есть коуч должен не только работать с клиентами, но и работать над собой

Коучи ежегодно проходят супервизии и менторинг. Это тоже формы повышения квалификации коуча, своего рода «работа над ошибками». Например, в Ассоциации русскоязычных коучей (АРК) существует требование для ее членов минимум дважды в год проходить супервизию. То есть коуч должен не только работать с клиентами, но и работать над собой. Супервизия — это такая гигиена для коучей и психологов.

Если говорить про executive-коучинг, то есть коучинг высших лиц, топ-менеджеров, то есть требование, прописанное в профессиональном стандарте, что для такой работы необходим также опыт на руководящей должности не менее 3 лет. Чтобы разговаривать с руководителями на равных, на их уровне, нужно иметь собственный опыт управления.

«К психологу идут с проблемами, а к коучу — когда все в жизни хорошо, но хочется еще лучше»



— Существует такое достаточно размытое понятие, как лайф-коуч. Правильно ли я понимаю, что каждый человек в России может назвать себя сегодня лайф-коучем и учить чему-то других за деньги?



— Если бизнес-коуч работает с бизнес-запросами и часто с организациями, то лайф-коуч — с личными запросами клиента, хотя и не всегда это возможно разделить. В любом случае, профессиональный коуч, лайф- он или бизнес-, должен отвечать все тем же требованиям.

К слову, в лайф-коучинг часто идут психотерапевты. Это такой формат, который помогает людям решать проблемы, но без такой глубокой проработки, как в психологии и психотерапии. Последние работают с более глубинными проблемами человека и с его прошлым. Например, у меня есть какая-то травма в детстве, которая влияет на мою жизнь сейчас. Я должна с этим разобраться, чтобы не испытывать тревожности и не сталкиваться с другими эмоциональными проблемами. То есть к психологу идут с проблемами, а к коучу — когда все в жизни, в принципе, хорошо, но хочется еще лучше. Хочется развиваться, хочется изменений. Коуч работает с целями, с будущим клиента, с позитивом. Сейчас время очень интенсивной жизни, мы видим большие технологические, экономические и прочие изменения. В наше время люди могут сделать несколько карьер в разных областях. Человеку нужно под них подстраиваться, но дается это сложно. И коуч может помогать практически в любой области, если запрос связан с постановкой и достижением целей, изменениями в жизни.

— Госслужащие тоже пользуются услугами коучей?

— Я работала в Московском областном учебном центре, и там госслужащие проявляли интерес к коучингу. Правда, это направление еще только начало развиваться, но у государственной и муниципальной службы есть запрос на то, чтобы заказывать услуги коучей для сотрудников.

Фото: oblast45.ru

Это направление еще только начало развиваться, но у государственной и муниципальной службы есть запрос на то, чтобы заказывать услуги коучей для сотрудников

«Понять, кто перед вами, пока достаточно сложно»

— Расскажите, к каким стандартам нужно прийти коуч-сообществу, чтобы исключить из своих рядов мошенников.

— Мошенниками должна заниматься полиция. А профстандарт «Коуч» давно разрабатывается, эту работу инициировала АРК, и в ней участвовало все сообщество коучей. Там прописаны четкие требования к этой профессии — к образованию коуча, к тому, что он должен делать, а что не должен, и так далее. Профсандарт уже подавался в Министерство труда и социальной защиты России, но пока он возвращен на доработку. Его проект можно найти на сайте АРК. Наличие профстандарта, несомненно, внесет ясность в вопросы подготовки и принципов коучинга, позволит сделать эту деятельность реальной профессией.

Пока же понять, кто перед вами, коуч или нет, достаточно сложно. В сознании наших людей даже психологическая помощь еще не воспринимается как норма. Люди не очень четко различают, кто такой психолог, а кто — психиатр. И тем более россияне не понимают различия между коучем, ментором, наставником. Это, конечно, и наша задача — объяснять все людям.

— В России есть такая распространенная категория, как ведические коучи, которые подают наработки современной психологии под соусом из ведических писаний. Как вы оцениваете их деятельность и подход к работе?



— В «Инстаграме» вы найдете очень много людей, которые придумывают для себя новые профессии — например, астропсихолог, тантрический коуч и так далее. Это уже маркетинг. Конечно, надо отличать профессию от маркетинговых уловок. Маркетологи сейчас обучают людей, как зарабатывать деньги, и в частности рекомендуют для этого находить оригинальное и яркое название. Эзотерика, парапсихология, какие-то религиозные практики — это все, разумеется, не относится к профессиональной деятельности ни коуча, ни психолога.

Очень часто я вижу жалобы на деятельность самоназванных или самозваных коучей. Девушка одна жаловалась: «Я нашла в «Инстаграме» психолога. Заплатила сразу за курс 70 тысяч. Оказалось, что этот психолог живет где-то на Бали. Она вообще по образованию не психолог. И она говорит, что консультирует на основе своего жизненного опыта. То есть она пережила какие-то проблемы и учит других справляться с такими же трудностями». Но о чем думала эта девушка, когда переводила деньги неизвестно кому? Понятно, что надо хотя бы проверить образование, собрать отзывы.

Фото hse.ru

Люди не очень четко различают, кто такой психолог, а кто — психиатр. И тем более россияне не понимают различия между коучем, ментором, наставником. Это, конечно, и наша задача — объяснять все людям

Если я покупаю просроченный товар в магазине, то ответственен за это магазин, с которого можно спросить. Если же я покупаю продукт у неизвестного где-то в переходе, то ответственна за это я сама, потому что я поленилась все проверить. Хотя это люди еще понимают. А когда они покупают в «Инстаграме» какую-то ведическую или астрологическую услугу, то потом разочаровываются и предъявляют претензии. Если сложно проверять самостоятельно, то надежнее искать коуча в официальных организациях, куда не примут на работу человека без соответствующего образования, или на сайтах профессиональных ассоциаций коучей.

С другой стороны, возможно, такие услуги тоже кому-то нужны. Может быть, кому-то нужно развлечься ведическими танцами, почувствовать себя «богинями». Но к коучингу это, конечно, не имеет отношения.

Кто такие ведические коучи и есть ли у них профстандарт? Я не знаю. Скорее всего, нет, и навряд ли он им нужен. У магов и экстрасенсов ведь нет никаких профстандартов, но они успешно себя продают и работают. Даже если им запретят давать объявления, люди все равно будут к ним идти, как раньше шли к бабкам, колдуньям, находя их без всякого интернета. Есть спрос — есть и предложение. Таково сознание людей и их выбор.

А наше дело — развивать свою профессию, развивать профстандарт. Рассказывать, что такое работа коуча, кто является профессионалом и как это понять.



Матвей Антропов