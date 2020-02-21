Фотомарафон «100-летие ТАССР»: достраивается Заинский сахарный завод, начало 1960-х

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Фото: из фондов Заинского краеведческого музея

Сахарный завод в Заинске начали строить в июле 1960 года. Это было третье в ТАССР производство сахарной промышленности: в окрестных колхозах возделывали сахарную свеклу, технологии производства республика уже освоила, и нужно было наращивать продукцию.

Завод строили на месте бывшего аэродрома, рядом с ним были организованы очистные сооружения. В декабре 1966 года строительство и обустройство предприятия было закончено. Главный инженер сахарного завода в Заинске В. Мамин рапортовал: «Мы сдали ключи от предприятия эксплуатационникам и надеемся, что они с честью справятся со своими задачами».

На территории строящегося завода, начало 1960-х

Оборудование, установленное на заводе, было отечественного производства. Предприятие производило сахарный песок из местного сырья. Проектная мощность была 22 тысячи тонн сахара за сезон.

Первые 200 центнеров сахарного песка были получены 2 января 1967 года: это сделала смена под руководством инженера Аргунова. В тот день республиканская пресса цитировала слова директора завода П.А. Дадачко (он руководил предприятием до 1975 года): «Большой напряженный труд коллектива строителей и эксплуатационников увенчался замечательной победой». А ветераны предприятия долго еще вспоминали о том, что каждый заводчанин в тот день хотел подержать в руках тот самый сахар.

Первый сахарный песок, полученный на Заинском заводе

На проектную мощность завод выходил постепенно: нужно было отладить производство. Но много времени на раскачку не было: проектной мощности завод впервые достиг 6 октября 1968 года. За эти сутки здесь переработали 15 тысяч 747 центнеров сахарной свеклы вместо проектных 15 тысяч. Жом сахарной свеклы отправлялся в животноводческие колхозы на корм скоту.

Завод стал крепким предприятием советского пищепрома, дал работу сотням людей. Но его производственные мощности долго не обновлялись, и только постсоветская эпоха дала предприятию новую жизнь. Сегодня мощность переработки на предприятии достигает 8000 тонн сахарной свеклы в сутки, а сахара вырабатывается более 1200 тонн в сутки.



Людмила Губаева