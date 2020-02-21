Фотомарафон «100-летие ТАССР»: достраивается Заинский сахарный завод, начало 1960-х
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 187-я
Сахарный завод в Заинске начали строить в июле 1960 года. Это было третье в ТАССР производство сахарной промышленности: в окрестных колхозах возделывали сахарную свеклу, технологии производства республика уже освоила, и нужно было наращивать продукцию.
Завод строили на месте бывшего аэродрома, рядом с ним были организованы очистные сооружения. В декабре 1966 года строительство и обустройство предприятия было закончено. Главный инженер сахарного завода в Заинске В. Мамин рапортовал: «Мы сдали ключи от предприятия эксплуатационникам и надеемся, что они с честью справятся со своими задачами».
Оборудование, установленное на заводе, было отечественного производства. Предприятие производило сахарный песок из местного сырья. Проектная мощность была 22 тысячи тонн сахара за сезон.
Первые 200 центнеров сахарного песка были получены 2 января 1967 года: это сделала смена под руководством инженера Аргунова. В тот день республиканская пресса цитировала слова директора завода П.А. Дадачко (он руководил предприятием до 1975 года): «Большой напряженный труд коллектива строителей и эксплуатационников увенчался замечательной победой». А ветераны предприятия долго еще вспоминали о том, что каждый заводчанин в тот день хотел подержать в руках тот самый сахар.
На проектную мощность завод выходил постепенно: нужно было отладить производство. Но много времени на раскачку не было: проектной мощности завод впервые достиг 6 октября 1968 года. За эти сутки здесь переработали 15 тысяч 747 центнеров сахарной свеклы вместо проектных 15 тысяч. Жом сахарной свеклы отправлялся в животноводческие колхозы на корм скоту.
Завод стал крепким предприятием советского пищепрома, дал работу сотням людей. Но его производственные мощности долго не обновлялись, и только постсоветская эпоха дала предприятию новую жизнь. Сегодня мощность переработки на предприятии достигает 8000 тонн сахарной свеклы в сутки, а сахара вырабатывается более 1200 тонн в сутки.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит Заинский краеведческий музей и лично его директора Розу Миниахметовну Иванову.
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru
комментарии
Сахарная свёкла (и другое растительное сырьё) в начале 1960-х годов всё еще была сырьём для стратегического синтетического каучука.