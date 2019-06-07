В Казани лидер «Сберсоюза» получил 7 лет за аферу на 400 млн рублей

К 7 годам колонии общего режима приговорил сегодня Вахитовский суд Казани лидера межрегиональной финансовой пирамиды Антона Кирилюка. Ранее председатель КПК «Сберегательный союз» полностью признал вину в хищении 427 млн рублей у полутора тысяч пайщиков из Татарстана, Марий Эл, Чувашии и Мордовии.

Кирилюка признали виновным в мошенничестве и легализации преступных доходов, после приговора его взяли под стражу в зале суда, сообщила «Реальному времени» пресс-секретарь суда Татьяна Салова.

В прениях прокуратура запрашивала для подсудимого 8 лет лишения свободы со штрафом 300 тысяч рублей.

Напомним, в 2011—2015 годах у «Сберсоюза» была целая сеть филиалов — в Набережных Челнах, Альметьевске, Чебоксарах и Йошкар-Оле. Чуть позднее заработали подразделения в Саранске, Чистополе и Нижнем Новгороде.

В Казани главный офис компании, чья вывеска явно подражала фирменному стилю Сбербанка, сначала находился на улице Саид-Галеева, а затем прямо в здании Центрального стадиона. В СМИ шла активная реклама с обещанием прибыли от 19 до 29% годовых и «гарантией» страхования вкладов от 100 тыс. рублей.

В августе 2015-го «Сберсоюз» стал банкротом.

Судебный процесс по этому делу растянулся на два года. Оглашение приговора заняло два дня. На него приехала лишь малая часть потерпевших. Погашать их иски осужденному пока нечем.