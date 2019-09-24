Казанский прокурор запросил 6 лет для создателя КПК «Рост» за челябинскую аферу

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Сегодня в Вахитовском суде Казани ожидается оглашение приговора по делу о хищении 16,6 млн рублей у 102 жителей Челябинской области. В прениях гособвинитель запросил для обвиняемого в этом преступлении создателя кредитного кооператива «Рост» Андрея Макарова 6 лет колонии общего режима.



Дело в казанском храме Фемиды рассматривает Центральный райсуд Челябинска под председательством судьи Ирины Ширшиковой. Для этого в Татарстан еще в минувшие выходные прибыли судья и секретарь, а также пристав и адвокат по назначению — для защиты интересов подсудимого.

Гособвинение на процессе представляет сотрудник прокуратуры Вахитовского района Казани Рамиль Галеев. Потерпевшие участвуют по видеоконференцсвязи, находясь в зале челябинского суда.

По версии обвинения, деньги были похищены в 2013—2016 году путем заключения с челябинцами договоров займа денежных средств с процентной ставкой до 216% годовых.

Напомним, провести выездное заседание в Казани челябинцы решили, поскольку процесс по татарстанскому делу КПК «Рост» затянулся из-за болезни председательствующего и повторного старта рассмотрения после передачи материалов другому судье. В татарстанском деле «Роста» — 3,5 тысячи потерпевших, выявленный полицией ущерб свыше 1,4 млрд рублей и семь обвиняемых. Среди них — экс-капитан футбольного клуба «Рубин» Сергей Харламов, что за время ареста успел написать книгу.