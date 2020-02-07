В Европу в апреле: как провести неделю в Барселоне за 42 тысячи с человека

Программа недорогой недельной поездки из Казани в Испанию

Зима в этом году хоть и не холодная, но все же утомляет жителей страны отсутствием солнца. Убежать от такой погоды можно в Европу — в особенности на юг, и желательно в середине весны. Корреспондент «Реального времени», увлекающийся планированием туристических вылазок в режиме эконом, подсчитал, во сколько обойдется недельная поездка в один из самых популярных городов континента (а возможно, и мира) — в Барселону.

Вылет из Казани с пересадками в столицах

Поездку в столицу испанского автономного сообщества Каталония мы запланируем на вторую неделю апреля, а точнее, с 5 по 11 число — с воскресенья по субботу. Прямые рейсы из Казани в этот город, к сожалению, бывают только чартерные, организованные туроператорами, да и то в сезон. А в начале апреля из Казани не летает и один из самых бюджетных перевозчиков — AirBaltic. Соответственно, основным вариантом добраться до солнечной (хочется верить) Барселоны будут самолеты с пересадкой в крупнейших российских городах. Из Москвы прямые рейсы осуществляют сразу несколько авиакомпаний — это и национальный перевозчик «Аэрофлот», и его «дочка» «Победа» (она, правда, прилетает в находящуюся неподалеку Жирону), и S7, и испанская Vueling. Стоимость билетов на двоих из столицы составляет 29—35 тысяч рублей. WizzAir, который летает из Казани, на эти даты не будет слишком хорошим вариантом — одни только билеты до хаба в Будапеште обойдутся примерно в 38 тысяч рублей.

Наиболее оптимальным вариантом, на наш взгляд, станет перелет дочерней компанией «Аэрофлота», «Россией», с пересадкой в Санкт-Петербурге в ту сторону и самим «Аэрофлотом» — с пересадкой в московском Шереметьево — в обратную. Пересадки будут относительно недолгими — 3 часа в Санкт-Петербурге и 2 часа 25 минут в Москве. Этого как раз хватит на то, чтобы неспешно пройти пограничный контроль (его придется проходить не в Казани, а уже в Пулково и Шереметьево) и пройтись по аэропорту, а может, и перекусить. Общая стоимость перелета на двоих из Казани в Барселону и обратно составит 38,2 тысячи рублей — в тариф не входит багаж, только ручная кладь. Это — не очень низкая стоимость, но полеты в Барселону в целом не очень дешевые в любое время.

Перелеты в Барселону

Направление (туда-обратно) Перевозчик Даты/время Стоимость в евро (минимальный тариф, без багажа) Стоимость в рублях Примечание Оптимальный вариант Казань - Барселона Россия 5.04, 03:50-12:15, 11.04, 16:55-02:25 38.192 Пересадки в Санкт-Петербурге 3 часа, в Москве - 2:25 Альтернативы, более дорогие Казань-Будапешт WizzAir 3.04 - 13.04 540 38.394 Москва - Барселона Аэрофлот 5.04, 12:10-15:40, 11.04, 00:05-05:35 33.132 Москва - Барселона S7 5.04, 10:15-14:00, 11.04, 15:00-20:45 35.030 Москва - Барселона (Жирона) Победа 5.04, 08:20-11:45, 12.04, 12:15-17:40 28.980

Зато в Барселоне довольно дешевый (по европейским меркам) общественный транспорт. Разовый билет обойдется в 2,4 евро, но есть более дешевый вариант — билет T-casual, который стоит 11,35 евро и позволяет совершить 10 поездок длиной в 75 минут. Это — новый билет, который начал действовать с 2020 года. Ранее подобный билет назывался T-10. Из недостатков T-casual — он, в отличие от T-10, не действует на поездки из аэропорта и в аэропорт. По прилету до города можно добраться на метро, купив специальный билет — он стоит 5,15 евро.



Еще один вариант добраться из аэропорта — купить билет Hola Barcelona, безлимитный билет, действующий на любое количество поездок, в том числе в или из аэропорта. Стоимость его — от 16,3 евро на двое суток. При активных перемещениях по городу может иметь смысл купить его как минимум при поездке из аэропорта, чтобы не платить 5,15 евро за специальный билет, а потом за отдельные поездки по городу.

Проживание: не меньше 60 евро за ночь

Барселона — очень популярный даже в несезон город, потому стоимость проживания здесь довольно велика. Мы отобрали несколько вариантов хостелов, гостиниц и гостевых домов. Условно они разбиты на три категории, которые можно увидеть в таблице. Стоимость их составляет от 57 до 101 евро за ночь. Всего за проживание, в зависимости от выбранного варианта, придется заплатить от 341 до 630 евро (или от 24,2 до 45 тысяч рублей).

Проживание в Барселоне с 5 по 11 апреля (6 ночей), по курсу евро 71,1 руб.

Гостиница Стоимость, руб. Стоимость, евро Стоимость, за ночь в евро Стоимость, за ночь в рублях Примечание Самые дешевые приемлемые варианты Hostal Europa 24245 341 57 4041 Один из самых дешевых приемлемых вариантов. Центр города, 342 евро без бесплатной отмены, с общей ванной. С собственной ванной стоимость вырастает до 428 евро (по 71 евро за ночь). С бесплатной отменой цена очень сильно повышается (более чем в два раза), смысла бесплатной отмены в этом хостеле нет Hostel New York 25383 357 60 4230 Рейтинг похуже и двухъярусная кровать, но очень бюджетно. При этом включен завтрак и бесплатная отмена. Тоже центр города - Готический квартал Barcelona Rooms 26876 378 63 4479 Гостевой дом. Есть балкон, но нет кухни, общая ванная, нет бесплатной отмены. При частичной возможности отмены цена - 414 евро. Buba House 30573 430 72 5096 Центр, включен завтрак, но общая ванная и нет бесплатной отмены. При частичной возможности отмены цена - 480 евро. Есть кухня, хороший рейтинг Средние по цене варианты Bienvenidos INNBB 31284 440 73 5214 Комната в частном доме, своя ванна за пределами номера, есть кухня, почти центр (недалеко от района Грасия), частичная отмена бронирования, очень хороший рейтинг Hostal Lleida 33701 474 79 5617 Хостел, но своя ванна. Хороший рейтинг, близко от центра. Без бесплатной отмены. С бесплатной отменой цена повышается до 534 евро Варианты около 100 евро за ночь Hotel Aneto 40527 570 95 6755 Центр, нет бесплатной отмены, хороший рейтинг Monrooms Barcelona 41167 579 97 6861 Подальше от центра, есть кухня, есть бесплатная отмена Hotel Santa Marta 41096 578 96 6849 Около Готического квартала, очень хороший рейтинг, с бесплатной отменой. С завтраком цена - 630. Barceló Sants 42944 604 101 7157 Не очень близко от центра, но рейтинг еще лучше и есть бесплатная отмена, плюс очень хороший номер

Всего в списке 10 вариантов проживания в трех категориях. Первая — самые дешевые из приемлемых вариантов, их отобрали четыре штуки. Это хостелы и гостевые дома с относительно хорошим рейтингом, расположенные в центре или недалеко от него. Стоимость двухместного номера составляет от 57 до 72 евро за ночь (от 4 до 5,1 тысячи рублей за ночь при курсе в 71,1 рубля за евро — самый выгодный в казанских обменных пунктах на момент подготовки материала). На наш взгляд, оптимальный вариант в этой категории — Hostel New York с завтраком и бесплатной отменой, расположенный около Готического квартала — одного из самых популярных районов города. Здесь, правда, двухъярусная кровать, но это компенсируется ценой.



Вторая категория — самая немногочисленная, немного дороже первой. Здесь — один хостел и один гостевой дом. Именно последний — Bienvenidos INNBB — кажется более оптимальным: стоит 73 евро (5,2 тысячи рублей) за ночь, расположен не в центре, но недалеко от интересного и менее туристического, чем Готический квартал, района Грасия. Вариант размещения представляет собой гостевой дом — это квартира с несколькими комнатами, у каждой из есть своя ванная комната за пределами номера, есть общая кухня. Очень хороший рейтинг и частичная возможность отмены бронирования.

Наконец, третья категория — уже более дорогие (но все еще дешевые по меркам Барселоны) варианты стоимостью около 100 евро за ночь. Это уже гостиницы с более высоким уровнем сервиса, но вот сэкономить на еде не получится — в отелях обычно не бывает кухонь, которыми могли бы пользоваться гости. Самым интересным нам кажется Hotel Santa Marta около Готического квартала за 96 евро в сутки. Здесь есть бесплатная отмена, а если заказывать завтраки, нужно будет заплатить по 105 евро за ночь.

В первый день, день прилета, мы предлагаем ознакомиться с одним из главных туристических районов города — Готическим кварталом. Фото tourprom.ru

Маршрут на шесть дней

Неделя — довольно большой срок, и чтобы уставшему от зимы казанцу не заскучать, мы включили в маршрут не только Барселону, но и двухдневную «вылазку» за ее пределы. Куда именно поехать и нужно ли, решать самому туристу. Тем не менее поездка на пару ночей в другое место поможет не только разнообразить поездку, но и сэкономить на проживании — в большинстве предлагаемых мест гостиницы будут стоить дешевле, чем в Барселоне. Хотя, конечно, дорога до другого города также повлияет на траты.

Всего у нас есть шесть дней, включая день приезда, но не включая день отъезда — тогда уже придется ехать в аэропорт, и будет не до прогулок. В первый день, день прилета, мы предлагаем ознакомиться с одним из главных туристических районов города — Готическим кварталом, а пройдя его до конца, в обратную сторону прогуляться по одной из главных улиц — бульвару Ла Рамбла, являющемуся границей квартала. Вечером можно дойти до одного из пляжей — погода в апреле вряд ли позволит искупаться, но температура в 15—20 градусов вполне комфортна для прогулок, да и подышать морским воздухом лишним не будет.

На второй день предлагаем сходить на бесплатную англоязычную экскурсию длительностью в 2 часа. Гида рекомендуется все же отблагодарить — суммой в 3—5 евро. После этого можно посетить музей науки Cosmo Caixa, находящийся за пределами центра города, а оттуда дойти до фуникулера, поднявшись на котором, сесть на автобус и доехать до парка Tibidabo — самой высокой точки города, где также есть и аттракционы.

Вид с горы Монжуик. Фото commons.wikimedia.org

В третий день можно посетить еще одну бесплатную экскурсию — от другой компании. На этот раз она будет связана с архитектором Гауди. Вознаграждение, как и в случае с предыдущим днем, — на усмотрение путешественника. Длительность экскурсии составит 2,5 часа. После этого можно отправиться в Парк Гуэль, также связанный с Гауди, а после этого — на популярную гору Монжуик с крепостью, оттуда должен быть красивый вид.

Четвертый и пятый дни предлагаем потратить на поездку по одному из направлений относительно близко от Барселоны. Это может быть, например, Порт-Авентура — несколько парков развлечений, расположенных в 112 километрах от города (от 62 евро за два дня и два парка на человека). Помимо парков, можно поехать в расположенную в 200 километрах Андорру (3—4 часа на автобусе, от 30 евро на человека за поездку туда-обратно) — отдельное государство, известное своими горнолыжными курортами (обратите внимание, для посещения этой страны понадобится мультивиза — одноразовый «шенген» не подойдет), или в Валенсию — красивый и интересный город в 350 километрах (на поезде — около 3 часов, билеты от 50 евро на человека туда-обратно). Особенно в нем примечательна современная архитектура. Также, арендовав машину или потратив 6 часов на автобусе, или 3 часа на недешевом поезде, можно добраться до французской Тулузы. Можно, кроме того, отправиться и в более далекое путешествие, но уже на самолете: относительно дешевые билеты можно найти в Мадрид, португальский Лиссабон. Также стоит посещения столица Страны Басков — Бильбао.

Вернувшись из поездки (или вдоволь нагулявшись по «классическим» достопримечательностям города), нужно посмотреть и на «другую Барселону». На шестой день предлагаем посетить популярный среди местных жителей, но почти неизвестный туристам необычный парк — Parque de l'Espanya Industrial, построенный на месте промышленного объекта. В этот же день можно сходить к бункеру Эль Кармель. Оттуда открывается красивый вид на город, там же можно посмотреть на закат. После этого отправляйтесь в район Грасия — популярный, но в основном не среди туристов, а среди местных жителей. Там можно поесть и погулять, а на следующий день — отправляться домой.

Что делать в Барселоне

День 1, 5 апреля

День 2, 6 апреля

День 3, 7 апреля

Бесплатная экскурсия, связанная с Гауди. Вознаграждение — на свое усмотрение. 2,5 часа

Парк Гуэль (связан с Гауди)

Гора Монжуик (красивый вид, крепость)

День 4—5, 8—9 апреля

Интересные места около Барселоны

Интересные места около Барселоны

Порт-Авентура (112 км)

Валенсия (350 км, особенно интересна современная архитектура)

Андорра (200 км, в основном горы)

Тулуза (Франция, 400 км)

Еще интересные варианты, но на самолете: Бильбао, Мадрид, Португалия.

День 6, 10 апреля

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Итог — от 42 тысяч на человека



В общей сложности за недельную поездку в Барселону на двоих придется отдать от 83,5 тысячи рублей. На перелеты придется раскошелиться на 38 200 рублей. Еще 25 400 рублей уйдет на проживание в хостеле New York — в стоимость будет входить завтрак. Так как это хостел, в нем будет также и общая кухня, так что готовить можно самим, чем неплохо сэкономить на еде. Проживание в более дорогих из предложенных объектах размещения увеличит стоимость на сумму до 18 тысяч рублей.

На каждый из дней пребывания, предполагаем, должно хватить 40 евро на двоих — конечно, если не слишком активно пользоваться транспортом, не посещать много музеев и вообще постараться избежать необязательных трат. Всего, таким образом, дополнительно придется потратить 280 евро — это 19 900 рублей при курсе в 71,1 рубля (с конца января у евро — тенденция к снижению стоимости, так что можно подгадать и более выгодные для покупки валюты дни). Дополнительно, в случае отсутствия визы, придется отдать за ее оформление по 3 571 рублю с человека. Конечно, дополнительные поездки, которые мы запланировали на четвертый и пятый дни «тура», будут стоить дополнительных денег, но, например, ночевка за пределами Барселоны может стоить дешевле, что позволит несколько сэкономить. В итоге, без дополнительных поездок, за 6 ночей и 7 дней в столице Каталонии придется отдать от 42 тысяч на человека.