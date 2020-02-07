В Европу в апреле: как провести неделю в Барселоне за 42 тысячи с человека
Программа недорогой недельной поездки из Казани в Испанию
Зима в этом году хоть и не холодная, но все же утомляет жителей страны отсутствием солнца. Убежать от такой погоды можно в Европу — в особенности на юг, и желательно в середине весны. Корреспондент «Реального времени», увлекающийся планированием туристических вылазок в режиме эконом, подсчитал, во сколько обойдется недельная поездка в один из самых популярных городов континента (а возможно, и мира) — в Барселону.
Вылет из Казани с пересадками в столицах
Поездку в столицу испанского автономного сообщества Каталония мы запланируем на вторую неделю апреля, а точнее, с 5 по 11 число — с воскресенья по субботу. Прямые рейсы из Казани в этот город, к сожалению, бывают только чартерные, организованные туроператорами, да и то в сезон. А в начале апреля из Казани не летает и один из самых бюджетных перевозчиков — AirBaltic. Соответственно, основным вариантом добраться до солнечной (хочется верить) Барселоны будут самолеты с пересадкой в крупнейших российских городах. Из Москвы прямые рейсы осуществляют сразу несколько авиакомпаний — это и национальный перевозчик «Аэрофлот», и его «дочка» «Победа» (она, правда, прилетает в находящуюся неподалеку Жирону), и S7, и испанская Vueling. Стоимость билетов на двоих из столицы составляет 29—35 тысяч рублей. WizzAir, который летает из Казани, на эти даты не будет слишком хорошим вариантом — одни только билеты до хаба в Будапеште обойдутся примерно в 38 тысяч рублей.
Наиболее оптимальным вариантом, на наш взгляд, станет перелет дочерней компанией «Аэрофлота», «Россией», с пересадкой в Санкт-Петербурге в ту сторону и самим «Аэрофлотом» — с пересадкой в московском Шереметьево — в обратную. Пересадки будут относительно недолгими — 3 часа в Санкт-Петербурге и 2 часа 25 минут в Москве. Этого как раз хватит на то, чтобы неспешно пройти пограничный контроль (его придется проходить не в Казани, а уже в Пулково и Шереметьево) и пройтись по аэропорту, а может, и перекусить. Общая стоимость перелета на двоих из Казани в Барселону и обратно составит 38,2 тысячи рублей — в тариф не входит багаж, только ручная кладь. Это — не очень низкая стоимость, но полеты в Барселону в целом не очень дешевые в любое время.
|Направление (туда-обратно)
|Перевозчик
|Даты/время
|Стоимость в евро (минимальный тариф, без багажа)
|Стоимость в рублях
|Примечание
|Оптимальный вариант
|Казань - Барселона
|Россия
|5.04, 03:50-12:15, 11.04, 16:55-02:25
|38.192
|Пересадки в Санкт-Петербурге 3 часа, в Москве - 2:25
|Альтернативы, более дорогие
|Казань-Будапешт
|WizzAir
|3.04 - 13.04
|540
|38.394
|Москва - Барселона
|Аэрофлот
|5.04, 12:10-15:40, 11.04, 00:05-05:35
|33.132
|Москва - Барселона
|S7
|5.04, 10:15-14:00, 11.04, 15:00-20:45
|35.030
|Москва - Барселона (Жирона)
|Победа
|5.04, 08:20-11:45, 12.04, 12:15-17:40
|28.980
Зато в Барселоне довольно дешевый (по европейским меркам) общественный транспорт. Разовый билет обойдется в 2,4 евро, но есть более дешевый вариант — билет T-casual, который стоит 11,35 евро и позволяет совершить 10 поездок длиной в 75 минут. Это — новый билет, который начал действовать с 2020 года. Ранее подобный билет назывался T-10. Из недостатков T-casual — он, в отличие от T-10, не действует на поездки из аэропорта и в аэропорт. По прилету до города можно добраться на метро, купив специальный билет — он стоит 5,15 евро.
Еще один вариант добраться из аэропорта — купить билет Hola Barcelona, безлимитный билет, действующий на любое количество поездок, в том числе в или из аэропорта. Стоимость его — от 16,3 евро на двое суток. При активных перемещениях по городу может иметь смысл купить его как минимум при поездке из аэропорта, чтобы не платить 5,15 евро за специальный билет, а потом за отдельные поездки по городу.
Проживание: не меньше 60 евро за ночь
Барселона — очень популярный даже в несезон город, потому стоимость проживания здесь довольно велика. Мы отобрали несколько вариантов хостелов, гостиниц и гостевых домов. Условно они разбиты на три категории, которые можно увидеть в таблице. Стоимость их составляет от 57 до 101 евро за ночь. Всего за проживание, в зависимости от выбранного варианта, придется заплатить от 341 до 630 евро (или от 24,2 до 45 тысяч рублей).
|Гостиница
|Стоимость, руб.
|Стоимость, евро
|Стоимость, за ночь в евро
|Стоимость, за ночь в рублях
|Примечание
|Самые дешевые приемлемые варианты
|Hostal Europa
|24245
|341
|57
|4041
|Один из самых дешевых приемлемых вариантов. Центр города, 342 евро без бесплатной отмены, с общей ванной. С собственной ванной стоимость вырастает до 428 евро (по 71 евро за ночь). С бесплатной отменой цена очень сильно повышается (более чем в два раза), смысла бесплатной отмены в этом хостеле нет
|Hostel New York
|25383
|357
|60
|4230
|Рейтинг похуже и двухъярусная кровать, но очень бюджетно. При этом включен завтрак и бесплатная отмена. Тоже центр города - Готический квартал
|Barcelona Rooms
|26876
|378
|63
|4479
|Гостевой дом. Есть балкон, но нет кухни, общая ванная, нет бесплатной отмены. При частичной возможности отмены цена - 414 евро.
|Buba House
|30573
|430
|72
|5096
|Центр, включен завтрак, но общая ванная и нет бесплатной отмены. При частичной возможности отмены цена - 480 евро. Есть кухня, хороший рейтинг
|Средние по цене варианты
|Bienvenidos INNBB
|31284
|440
|73
|5214
|Комната в частном доме, своя ванна за пределами номера, есть кухня, почти центр (недалеко от района Грасия), частичная отмена бронирования, очень хороший рейтинг
|Hostal Lleida
|33701
|474
|79
|5617
|Хостел, но своя ванна. Хороший рейтинг, близко от центра. Без бесплатной отмены. С бесплатной отменой цена повышается до 534 евро
|Варианты около 100 евро за ночь
|Hotel Aneto
|40527
|570
|95
|6755
|Центр, нет бесплатной отмены, хороший рейтинг
|Monrooms Barcelona
|41167
|579
|97
|6861
|Подальше от центра, есть кухня, есть бесплатная отмена
|Hotel Santa Marta
|41096
|578
|96
|6849
|Около Готического квартала, очень хороший рейтинг, с бесплатной отменой. С завтраком цена - 630.
|Barceló Sants
|42944
|604
|101
|7157
|Не очень близко от центра, но рейтинг еще лучше и есть бесплатная отмена, плюс очень хороший номер
Всего в списке 10 вариантов проживания в трех категориях. Первая — самые дешевые из приемлемых вариантов, их отобрали четыре штуки. Это хостелы и гостевые дома с относительно хорошим рейтингом, расположенные в центре или недалеко от него. Стоимость двухместного номера составляет от 57 до 72 евро за ночь (от 4 до 5,1 тысячи рублей за ночь при курсе в 71,1 рубля за евро — самый выгодный в казанских обменных пунктах на момент подготовки материала). На наш взгляд, оптимальный вариант в этой категории — Hostel New York с завтраком и бесплатной отменой, расположенный около Готического квартала — одного из самых популярных районов города. Здесь, правда, двухъярусная кровать, но это компенсируется ценой.
Вторая категория — самая немногочисленная, немного дороже первой. Здесь — один хостел и один гостевой дом. Именно последний — Bienvenidos INNBB — кажется более оптимальным: стоит 73 евро (5,2 тысячи рублей) за ночь, расположен не в центре, но недалеко от интересного и менее туристического, чем Готический квартал, района Грасия. Вариант размещения представляет собой гостевой дом — это квартира с несколькими комнатами, у каждой из есть своя ванная комната за пределами номера, есть общая кухня. Очень хороший рейтинг и частичная возможность отмены бронирования.
Наконец, третья категория — уже более дорогие (но все еще дешевые по меркам Барселоны) варианты стоимостью около 100 евро за ночь. Это уже гостиницы с более высоким уровнем сервиса, но вот сэкономить на еде не получится — в отелях обычно не бывает кухонь, которыми могли бы пользоваться гости. Самым интересным нам кажется Hotel Santa Marta около Готического квартала за 96 евро в сутки. Здесь есть бесплатная отмена, а если заказывать завтраки, нужно будет заплатить по 105 евро за ночь.
Маршрут на шесть дней
Неделя — довольно большой срок, и чтобы уставшему от зимы казанцу не заскучать, мы включили в маршрут не только Барселону, но и двухдневную «вылазку» за ее пределы. Куда именно поехать и нужно ли, решать самому туристу. Тем не менее поездка на пару ночей в другое место поможет не только разнообразить поездку, но и сэкономить на проживании — в большинстве предлагаемых мест гостиницы будут стоить дешевле, чем в Барселоне. Хотя, конечно, дорога до другого города также повлияет на траты.
Всего у нас есть шесть дней, включая день приезда, но не включая день отъезда — тогда уже придется ехать в аэропорт, и будет не до прогулок. В первый день, день прилета, мы предлагаем ознакомиться с одним из главных туристических районов города — Готическим кварталом, а пройдя его до конца, в обратную сторону прогуляться по одной из главных улиц — бульвару Ла Рамбла, являющемуся границей квартала. Вечером можно дойти до одного из пляжей — погода в апреле вряд ли позволит искупаться, но температура в 15—20 градусов вполне комфортна для прогулок, да и подышать морским воздухом лишним не будет.
На второй день предлагаем сходить на бесплатную англоязычную экскурсию длительностью в 2 часа. Гида рекомендуется все же отблагодарить — суммой в 3—5 евро. После этого можно посетить музей науки Cosmo Caixa, находящийся за пределами центра города, а оттуда дойти до фуникулера, поднявшись на котором, сесть на автобус и доехать до парка Tibidabo — самой высокой точки города, где также есть и аттракционы.
В третий день можно посетить еще одну бесплатную экскурсию — от другой компании. На этот раз она будет связана с архитектором Гауди. Вознаграждение, как и в случае с предыдущим днем, — на усмотрение путешественника. Длительность экскурсии составит 2,5 часа. После этого можно отправиться в Парк Гуэль, также связанный с Гауди, а после этого — на популярную гору Монжуик с крепостью, оттуда должен быть красивый вид.
Четвертый и пятый дни предлагаем потратить на поездку по одному из направлений относительно близко от Барселоны. Это может быть, например, Порт-Авентура — несколько парков развлечений, расположенных в 112 километрах от города (от 62 евро за два дня и два парка на человека). Помимо парков, можно поехать в расположенную в 200 километрах Андорру (3—4 часа на автобусе, от 30 евро на человека за поездку туда-обратно) — отдельное государство, известное своими горнолыжными курортами (обратите внимание, для посещения этой страны понадобится мультивиза — одноразовый «шенген» не подойдет), или в Валенсию — красивый и интересный город в 350 километрах (на поезде — около 3 часов, билеты от 50 евро на человека туда-обратно). Особенно в нем примечательна современная архитектура. Также, арендовав машину или потратив 6 часов на автобусе, или 3 часа на недешевом поезде, можно добраться до французской Тулузы. Можно, кроме того, отправиться и в более далекое путешествие, но уже на самолете: относительно дешевые билеты можно найти в Мадрид, португальский Лиссабон. Также стоит посещения столица Страны Басков — Бильбао.
Вернувшись из поездки (или вдоволь нагулявшись по «классическим» достопримечательностям города), нужно посмотреть и на «другую Барселону». На шестой день предлагаем посетить популярный среди местных жителей, но почти неизвестный туристам необычный парк — Parque de l'Espanya Industrial, построенный на месте промышленного объекта. В этот же день можно сходить к бункеру Эль Кармель. Оттуда открывается красивый вид на город, там же можно посмотреть на закат. После этого отправляйтесь в район Грасия — популярный, но в основном не среди туристов, а среди местных жителей. Там можно поесть и погулять, а на следующий день — отправляться домой.
Что делать в Барселоне
День 1, 5 апреля
День 2, 6 апреля
- Бесплатная экскурсия по городу, рекомендуемое вознаграждение гиду — 3-5 евро после тура. Длительность — 2 часа
- Музей науки
- Парк Tibidabo, самая высокая точка города, панорамные виды, есть аттракционы
День 3, 7 апреля
- Бесплатная экскурсия, связанная с Гауди. Вознаграждение — на свое усмотрение. 2,5 часа
- Парк Гуэль (связан с Гауди)
- Гора Монжуик (красивый вид, крепость)
День 4—5, 8—9 апреля
- Интересные места около Барселоны
- Интересные места около Барселоны
- Порт-Авентура (112 км)
- Валенсия (350 км, особенно интересна современная архитектура)
- Андорра (200 км, в основном горы)
- Тулуза (Франция, 400 км)
- Еще интересные варианты, но на самолете: Бильбао, Мадрид, Португалия.
День 6, 10 апреля
- Parc de l'Espanya Industrial — необычный, «индустриальный» парк
- Бункер Эль Кармель — бункер и смотровая площадка
- Район Грасия — менее туристический район, больше «для своих»
Полезные статьи
- aviasales.ru/blog/economit-v-barcelone
- 34travel.me/post/barselona
- darsik-dasha.livejournal.com/288425.html
- exler.ru/blog/samyj-zlachnyj-rajon-barselony.htm
- aviasales.ru/blog/drugaya-barcelona
- barcelonatm.ru/barselona-za-5-dnej/
- barcelonatm.ru/neobychnye-mesta-barselony/
Итог — от 42 тысяч на человека
В общей сложности за недельную поездку в Барселону на двоих придется отдать от 83,5 тысячи рублей. На перелеты придется раскошелиться на 38 200 рублей. Еще 25 400 рублей уйдет на проживание в хостеле New York — в стоимость будет входить завтрак. Так как это хостел, в нем будет также и общая кухня, так что готовить можно самим, чем неплохо сэкономить на еде. Проживание в более дорогих из предложенных объектах размещения увеличит стоимость на сумму до 18 тысяч рублей.
На каждый из дней пребывания, предполагаем, должно хватить 40 евро на двоих — конечно, если не слишком активно пользоваться транспортом, не посещать много музеев и вообще постараться избежать необязательных трат. Всего, таким образом, дополнительно придется потратить 280 евро — это 19 900 рублей при курсе в 71,1 рубля (с конца января у евро — тенденция к снижению стоимости, так что можно подгадать и более выгодные для покупки валюты дни). Дополнительно, в случае отсутствия визы, придется отдать за ее оформление по 3 571 рублю с человека. Конечно, дополнительные поездки, которые мы запланировали на четвертый и пятый дни «тура», будут стоить дополнительных денег, но, например, ночевка за пределами Барселоны может стоить дешевле, что позволит несколько сэкономить. В итоге, без дополнительных поездок, за 6 ночей и 7 дней в столице Каталонии придется отдать от 42 тысяч на человека.
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