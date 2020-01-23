Едем в марте: Германия и Прага за 37 тысяч с человека

Расчет недорогой 10-дневной поездки в Берлин, Прагу и Лейпциг из Татарстана

Зима уже перевалила за экватор, да и погода за окном навевает мысли о весеннем отпуске. Корреспондент «Реального времени» Максим Матвеев в своей авторской колонке рассчитал стоимость проезда, проживания и маршрут на март с посещением Берлина, Праги и Лейпцига — а также, при желании, Москвы. На каждого человека придется потратить от 37 тысяч рублей.

Избежать казанского аэропорта

Март — вполне подходящее время, чтобы, утомившись от долгой (но в этот раз — не слишком характерной) зимы, отправиться смотреть другие страны. Для тех, кого в преддверии зеленых листьев прельщают не пляжи Таиланда или Вьетнама и не обильные столы отелей юга Турции, «Реальное время» предлагает подробный маршрут недорогого недельного отпуска в центральной Европе. Мы «захватим» две европейские столицы и один город, считающийся недооцененным, при этом постараемся уложиться в 80 тысяч рублей на двоих.

К сожалению, выбор направлений для путешествия по Европе с вылетом из Казани по-прежнему невелик. Несмотря на недавнее появление в расписании казанского аэропорта рейсов WizzAir, в Европу можно улететь лишь в несколько городов: в Будапешт, Прагу и Франкфурт. Рейс в Хельсинки не так давно закрылся, а Рига вернется в расписание только в апреле. Соответственно, на март приходится довольствоваться одним из трех городов. В большинстве случаев при этом стоимость перелета в определение «бюджетный» не вписывается.

Поэтому пришлось искать среди полетов из Москвы — благо, ехать туда не очень долго и дорого, а из столицы выбор направлений в разы больше. В частности, широкий спектр направлений может предложить «Победа». Несмотря на постоянные страшилки о крупнейшем российском дискаунтере, летать им вполне можно (а в случае хороших цен — даже нужно) — стоит лишь внимательно подходить к вопросам предварительной регистрации на рейс (в случае вылета из зарубежных аэропортов) и размеров ручной клади, или же предварительно дополнительно оплатить багаж. На этом, конечно, список «деталей» авиакомпании не заканчивается — но все особенности легко выяснить по отзывам на нее.

Перелеты мы решили осуществлять с помощью «Победы»: билеты из Москвы в Берлин на 12 марта будут стоить 7 124 рубля на двоих. Фото holidaygid.ru

«Победа»: быть внимательнее, но лететь дешевле

Выбор для недельной поездки в марте пал на три города — Берлин, Прагу и Лейпциг. Перелеты мы решили осуществлять с помощью «Победы»: билеты из Москвы в Берлин на 12 марта будут стоить 7 124 рубля на двоих, в такую же сумму обойдется обратный путь из Лейпцига. В стоимость билетов не входит багаж и выбор места — но можно попробовать и без них. Ручная кладь, которая бесплатна, — неограниченное количество предметов любого веса, которые все вместе нужно будет вместить в рамку размером в 36 на 30 на 27 сантиметров (сумки при этом можно смять, чтобы они вместились в калибратор).

В каждом из городов мы проведем чуть меньше, чем по три дня. В Прагу из Берлина доберемся на автобусе одного из крупнейших транспортных агрегаторов в Европе — Flixbus. Это будет стоить около 38 евро на двоих (2 600 рублей), время в пути составит около 4,5 часа. Из Праги в Лейпциг поедем на том же Flixbus — тут ехать придется меньше, примерно 2.45, а стоить это будет 30 евро (2 100 рублей).

До Москвы из Казани можно добраться той же «Победой» — это будет стоить 7 200 рублей за билеты туда-обратно, но тогда будет вопрос, где ночевать, что увеличит бюджет поездки. Поэтому поедем самым дешевым способом — на 111-м и 112-м поездах. Боковые места в плацкарте обойдутся в 2 592 рубля в одну сторону. Общая стоимость всех билетов составит, таким образом, 19 400 рублей: сюда входит путь до Москвы, перелет Москва — Берлин, автобусы Берлин — Прага и Прага — Лейпциг, перелет из Лейпцига в Москву и обратный поезд в Казань.

Преимущество «Победы» еще и в том, что летает она из аэропорта Внуково — сюда можно добраться не только на дорогом аэроэкспрессе (1 500 рублей на двоих туда-обратно), но и на городском транспорте: например, по прямой ветке метро доехать от «Комсомольской» (где находится Казанский вокзал) до «Саларьево», там пересесть на автобус №911 до аэропорта Внуково. Стоимость проезда составит около 100 рублей на человека, 400 на двоих туда обратно — при оплате банковскими картами.

Перелеты и переезды

Направление Перевозчик Даты/время Стоимость в евро (минимальный тариф, без багажа) Стоимость в рублях Стоимость в евро (пересчет в рублях по 68,45 рубля/евро) Казань - Москва (Внуково) Победа 11.03, 18:15-20:00 3600 Казань - Москва РЖД 11.03, 18:11-06:37 3522 Двухэтажный поезд, верхнее и нижнее места в купе по невозвратному тарифу (1299 и 2223). Возвратные дороже в сумме на 657 рублей Казань - Москва РЖД 11.03, 16:53-05:46 2996 Поезд 111, верхний и нижний плацкарт (по 1498). Боковые - дешевле: 2592 Москва (Внуково) - Берлин (Тегель) Победа 12.03, 13:20-14:05 7124 Лейпциг - Москва (Внуково) Победа 21.03, 14:55-19:45 7124 Москва (Внуково) - Казань Победа 22.03, 16:10-17:45 3600 Москва - Казань РЖД 21.03, 23:08-10:43 3522 Двухэтажный поезд, верхнее и нижнее места в купе по невозвратному тарифу (1299 и 2223). Возвратные дороже в сумме на 657 рублей Москва - Казань РЖД 21.03, 23:38-12:50 2996 Поезд 112, верхний и нижний плацкарт (по 1498). Боковые - дешевле: 2592 Итог Самые дешевые варианты 19432 Самые дешевые, но не боковой плацкарт 20240 Двухэтажный поезд + Победа 21292 Только Победа 21448 Берлин Central Bus Station - Прага Florenc Flixbus 15.03, 09:00-13:40 37,8 Прага Florenc - Лейпциг central station Flixbus 18.03, 10:10-13:55 29,8 Итог 67,6 4627 Итог (все проезды) 24059

Берлин: близкий аэропорт и дорогое жилье

«Победа» прилетает в берлинский аэропорт «Тегель» примерно в 2 часа дня. Находится аэропорт в городе, до центра придется добираться на автобусах или автобусах и метро. Это обойдется в 2,8 евро — столько стоит двухчасовой билет на поездку по зонам A и B (есть еще зона C, куда входят ближайшие пригороды Берлина, включая Потсдам, а сам «Тегель» относится к зоне B). Учитывая, что интересные места в столице Германии разбросаны на достаточно большие расстояния — подобные билеты людям, не готовым к длительным пешим прогулкам, придется покупать регулярно. Сэкономить можно, если покупать дневные билеты — 8,6 евро за день в зонах A и B («рентабельно» при четырех и более поездках в день). Таким образом, одна поездка обойдется в 192 рубля, дневной билет — в 590 рублей. Недешево, но Берлин вообще не самый дешевый город.

Заметно это и по гостиницам: мы отобрали несколько вариантов, но самый недорогой из приемлемых вариантов будет стоить 59 евро за ночь за двухместный номер — около 4 тысяч рублей. Также дешевые, но более симпатичные варианты обойдутся примерно в 70 евро (4,9 тысячи) — при этом такие варианты еще и расположены в центре. Три ночи в Берлине обойдутся в сумму от 173 евро (11 800 рублей), более интересный вариант — за 212 евро (14,5 тысячи).

Чтобы не разоряться еще и на еде — мы выбрали гостиницы, где есть своя кухня или хотя бы микроволновка. Как и в большинстве стран Европы, в Германии — довольно широкий выбор недорогой и качественной готовой еды в супермаркетах, в пределах 2—4 евро за порцию.

Посмотреть в Берлине определенно есть что: помимо зданий, связанных со Второй мировой войной и разделением Германии, город также известен как клубная столицы Европы. Кроме того, главный город Германии знаменит сквотами (нелегально занятыми заброшенными жилыми зданиями) и современным искусством. А старым городом (и парками) можно насладиться, выехав в Потсдам и район Шпандау. Погуляв по Берлину и осмотрев интересные места, мы поедем в другую европейскую столицу, которая на фоне Берлина (а возможно, и Казани) должна порадовать нас ценами — Прагу.

В отличие от Берлина основная масса достопримечательностей Праги расположена компактно

Прага: дешево, вкусно и душевно

Столица Чехии находится в 350 километрах от Берлина. На машине это расстояние можно было бы преодолеть за 4 часа. Но мы поедем на автобусе — он привезет нас с центрального автовокзала Берлина на западе города до пражского автовокзала Флоренц за 4 часа 40 минут или за 5 часов до центрального вокзала (эти места находятся довольно близко друг от друга и от центра). Обойдется это нам в 38 евро.

В отличие от Берлина основная масса достопримечательностей Праги расположена компактно. Поэтому тут мы можем не покупать билетов на транспорт. Впрочем, стоимость проезда тут значительно дешевле, чем в Берлине, так что можно перемещаться и на транспорте. 90-минутный билет будет стоить 32 кроны — около 90 рублей. Получасовой билет обойдется в 24 кроны — примерно 65 рублей. Билет на сутки будет стоить 110 крон — это 300 рублей.

Дешевые тут и гостиницы: среди отобранных вариантов можно встретить двухместные номера за 1 600—1 700 рублей в сутки, есть пансионы с завтраком за 1 900 в сутки. Апартаменты в самом центре обойдутся в 3 300 рублей в сутки. Три ночи в чешской столице обойдутся в сумму от 71 евро (4 860 рублей). Более интересные варианты будут стоить около 100 евро (6 700 рублей).

Помимо старого города, здесь стоит посетить две крепости — Пражский град и Вышеград, подняться на фуникулере на Петршинский холм. При этом в Праге есть и культурные достопримечательности, но в целом город хорош неспешными прогулками — почти любое место центральной части города красиво и уютно.

Питаться можно, как и в Берлине, готовой едой из супермаркетов — но даже для бюджетной поездки цены в кафе и ресторанах тут невысокие, вполне сравнимые с казанскими. Так что имеет смысл три дня в Праге провести не экономя на еде — впереди к еде из магазинов еще придется вернуться. Отметим, что в Праге, в отличие от Германии, валюта — это не евро, а кроны. Так что купленные заранее, еще в России, евро придется менять в городе. «Обменников» довольно много, но нужно внимательно смотреть за курсом и наличием комиссии — лучше заранее уточнять, сколько крон вы получите при обмене определенной суммы евро. В общем случае, правда, и в Германии, и в Чехии лучше расплачиваться банковской картой — курс будет выше, чем у Центробанка, но и обменные пункты устанавливают более высокий курс.

После Праги мы вернемся в Германию — но уже в более дешевый, чем Берлин, город. Это — Лейпциг, расположенный примерно на середине пути между двумя столицами. Фото Appaloosa / wikipedia.org

Лейпциг: недооцененный и привлекательный

После Праги мы вернемся в Германию — но уже в более дешевый, чем Берлин, город. Это — Лейпциг, расположенный примерно на середине пути между двумя столицами, в 260 километрах от Праги и 190 километрах от Берлина. Он не входит в список самых популярных туристических городов Германии, но отсюда недорогие вылеты в Москву, а при ближайшем рассмотрении город оказывается очень интересным. Во-первых — здесь красивый исторический центр. Во-вторых — здесь жили Бах и Мендельсон, так что есть места, связанные с ними. В-третьих — здесь находятся заводы BMW и Porsche, которые можно посетить. Наконец, в Лейпциге можно своими глазами увидеть превращение промышленных объектов в культурные — тут, например, есть резервуар для хранения газа и электростанция, переделанные в выставочное пространство. В Лейпциге, кроме того, расположен зоопарк, по некоторым рейтингам — лучший в Германии и второй в Европе после венского (в зимний период билеты стоят по 17 евро).

Проезд до Лейпцига из Праги будет стоить 30 евро за двоих. Время в пути на автобусе Flixbus составит 2 часа 45 минут — он стартует от автовокзала Флоренц и идет до центрального вокзала Лейпцига. Гостиницы в этом саксонском городе стоят, конечно, заметно дороже, чем в Праге, но и заметно дешевле, чем в Берлине. Есть варианты по 2,5—3 тысячи за ночь, расположенные в паре километров от центра. Три дня проживания в городе будут стоить от 110 евро (7,5 тысячи рублей), более интересные варианты в центре — от 155 евро (10,6 тысячи рублей).

Что касается транспорта — то цены тут скорее сравнимы с берлинскими, чем с пражскими. Короткая поездка на трамвае тут будет стоить 1,6 евро, длительный билет — 2,4 евро, дневной билет — 6 евро. До аэропорта, откуда мы полетим в Москву, можно добраться на проходящих автобусах, шаттлах и поездах Deutsche Bahn. Стоимость проезда на последних составит от 4,5 до 6,5 евро, в пути — буквально 10—20 минут.

Бюджетные гостиницы Берлин — Прага — Лейпциг, март 2020 года

Город Кол-во ночей Гостиница Даты Стоимость, руб Стоимость, евро Примечание Стоимость, за ночь в евро Стоимость, за ночь в рублях Курс евро Берлин 3 MEININGER HOTEL BERLIN TIERGARTEN 12-15.03 15675 229 76 5225 68,45 Берлин 3 MEININGER HOTEL BERLIN EAST SIDE GALLERY 12-15.03 14477 211,5 71 4826 68,45 Берлин 3 citystay Hostel Berlin Mitte 12-15.03 11842 173 Есть микроволновка 58 3947 68,45 Берлин 3 Kiez Hostel Berlin 12-15.03 12869 188 63 4290 68,45 Берлин 3 Happy Go Lucky Hotel + Hostel Schöneberg 12-15.03 12116 177 59 4039 68,45 Прага 3 Prague Hostel Cathedral 15-18.03 4860 71 24 1620 68,45 Прага 3 Sir Toby's Hostel 15-18.03 6024 88 29 2008 68,45 Прага 3 Ping House 15-18.03 5134 75 С хорошим завтраком 25 1711 68,45 Прага 3 Beta Pension 15-18.03 5544 81 С завтраком 27 1848 68,45 Прага 3 Ragtime 15-18.03 6640 97 Ближе к центру, хороший рейтинг 32 2213 68,45 Прага 3 Church Pension Praha - Husův Dům 15-18.03 7119 104 35 2373 68,45 Прага 3 Travel&Joy backpackers 15-18.03 7598 111 37 2533 68,45 Прага 3 Hotel Salvator 15-18.03 9994 146 Без кухни 49 3331 68,45 Прага 3 U Cerneho Medveda- At The Black Bear 15-18.03 10062 147 Апартаменты в самом центре 49 3354 68,45 Лейпциг 3 Green Residence Leipzig 18-21.03 7461 109 36 2487 68,45 Лейпциг 3 Internationales Gästehaus Leipzig 18-21.03 9035 132 44 3012 68,45 Лейпциг 3 Stadtvilla bei Peters Leipzig 9446 138 46 3149 68,45 Лейпциг 3 Spirit Lodge Leipzig 9583 140 47 3194 68,45 Лейпциг 3 Sleepy Lion Hostel, Youth Hotel & Apartments Leipzig 10610 155 52 3537 68,45 9 Минимальная стоимость проживания 24163 353 39 2685 68,45 9 Оптимальный вариант 29057 425 47 3229 68,45

Итог: от 37 тысяч на человека

Итоговая стоимость указанной поездки составит 73 549 рублей за двоих, при курсе в 68,45 рубля за евро (самый низкий курс в обменных пунктах Казани на момент написания материала). За перемещения между городами придется заплатить около 24 тысяч рублей: по 2 592 рубля за дорогу из Казани в Москву и обратно на боковых плацкартных местах, по 7 124 рубля за самолет из Москвы в Берлин и из Лейпцига в Москву, 4 627 рублей за билеты на автобусы из Берлина в Прагу и из Праги в Лейпциг.

На проживание придется потратить минимум 24 163 рубля — средняя стоимость ночи составит 39 евро, или 2 685 рублей. Дороже всего будет стоить Берлин — 11,8 тысячи рублей за три ночи. Следом за ним — Лейпциг, 7 461 рубль за три ночи. Столько же времени в Праге обойдется в 4 860 рублей.

Помимо этого, необходимо заложить дополнительные траты — на питание, транспорт внутри городов и, возможно, сувениры и входные билеты в места досуга. Траты на эти цели будут сильно зависеть от конкретного времяпровождения путешественников, но, на наш взгляд, минимум нужно заложить по 40 евро в день на немецкие города и по 30 евро — на Прагу (за счет общего более низкого уровня цен и отсутствия необходимости в транспорте). То есть на каждый день в период с 12 до 14 и с 18 до 21 придется потратить по 40 евро (всего — 280 евро) и еще три дня — по 30 евро (всего — 90 евро). В итоге нужно заложить дополнительный бюджет в 370 евро на двоих, или 25 326 рублей.

Таким образом, минимальная стоимость поездки составит около 73,5 тысячи рублей — примерно по 37 тысяч на человека. Конечно, итоговая сумма может оказаться выше, но при экономных тратах в эту сумму можно «уложиться». Дополнительно к этому людям без шенгенской визы придется заплатить за ее оформление — 35 евро (2 390 рублей) визового сбора и 23,5 евро (1 600 рублей) сервисного сбора визового центра. Всего на визу придется потратить около 4 тысяч рублей на человека. Если вопросы по составлению программы самостоятельного тура по Европе еще остаются, обращайтесь к автору статьи.