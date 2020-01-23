Едем в марте: Германия и Прага за 37 тысяч с человека
Расчет недорогой 10-дневной поездки в Берлин, Прагу и Лейпциг из Татарстана
Зима уже перевалила за экватор, да и погода за окном навевает мысли о весеннем отпуске. Корреспондент «Реального времени» Максим Матвеев в своей авторской колонке рассчитал стоимость проезда, проживания и маршрут на март с посещением Берлина, Праги и Лейпцига — а также, при желании, Москвы. На каждого человека придется потратить от 37 тысяч рублей.
Избежать казанского аэропорта
Март — вполне подходящее время, чтобы, утомившись от долгой (но в этот раз — не слишком характерной) зимы, отправиться смотреть другие страны. Для тех, кого в преддверии зеленых листьев прельщают не пляжи Таиланда или Вьетнама и не обильные столы отелей юга Турции, «Реальное время» предлагает подробный маршрут недорогого недельного отпуска в центральной Европе. Мы «захватим» две европейские столицы и один город, считающийся недооцененным, при этом постараемся уложиться в 80 тысяч рублей на двоих.
К сожалению, выбор направлений для путешествия по Европе с вылетом из Казани по-прежнему невелик. Несмотря на недавнее появление в расписании казанского аэропорта рейсов WizzAir, в Европу можно улететь лишь в несколько городов: в Будапешт, Прагу и Франкфурт. Рейс в Хельсинки не так давно закрылся, а Рига вернется в расписание только в апреле. Соответственно, на март приходится довольствоваться одним из трех городов. В большинстве случаев при этом стоимость перелета в определение «бюджетный» не вписывается.
Поэтому пришлось искать среди полетов из Москвы — благо, ехать туда не очень долго и дорого, а из столицы выбор направлений в разы больше. В частности, широкий спектр направлений может предложить «Победа». Несмотря на постоянные страшилки о крупнейшем российском дискаунтере, летать им вполне можно (а в случае хороших цен — даже нужно) — стоит лишь внимательно подходить к вопросам предварительной регистрации на рейс (в случае вылета из зарубежных аэропортов) и размеров ручной клади, или же предварительно дополнительно оплатить багаж. На этом, конечно, список «деталей» авиакомпании не заканчивается — но все особенности легко выяснить по отзывам на нее.
«Победа»: быть внимательнее, но лететь дешевле
Выбор для недельной поездки в марте пал на три города — Берлин, Прагу и Лейпциг. Перелеты мы решили осуществлять с помощью «Победы»: билеты из Москвы в Берлин на 12 марта будут стоить 7 124 рубля на двоих, в такую же сумму обойдется обратный путь из Лейпцига. В стоимость билетов не входит багаж и выбор места — но можно попробовать и без них. Ручная кладь, которая бесплатна, — неограниченное количество предметов любого веса, которые все вместе нужно будет вместить в рамку размером в 36 на 30 на 27 сантиметров (сумки при этом можно смять, чтобы они вместились в калибратор).
В каждом из городов мы проведем чуть меньше, чем по три дня. В Прагу из Берлина доберемся на автобусе одного из крупнейших транспортных агрегаторов в Европе — Flixbus. Это будет стоить около 38 евро на двоих (2 600 рублей), время в пути составит около 4,5 часа. Из Праги в Лейпциг поедем на том же Flixbus — тут ехать придется меньше, примерно 2.45, а стоить это будет 30 евро (2 100 рублей).
До Москвы из Казани можно добраться той же «Победой» — это будет стоить 7 200 рублей за билеты туда-обратно, но тогда будет вопрос, где ночевать, что увеличит бюджет поездки. Поэтому поедем самым дешевым способом — на 111-м и 112-м поездах. Боковые места в плацкарте обойдутся в 2 592 рубля в одну сторону. Общая стоимость всех билетов составит, таким образом, 19 400 рублей: сюда входит путь до Москвы, перелет Москва — Берлин, автобусы Берлин — Прага и Прага — Лейпциг, перелет из Лейпцига в Москву и обратный поезд в Казань.
Преимущество «Победы» еще и в том, что летает она из аэропорта Внуково — сюда можно добраться не только на дорогом аэроэкспрессе (1 500 рублей на двоих туда-обратно), но и на городском транспорте: например, по прямой ветке метро доехать от «Комсомольской» (где находится Казанский вокзал) до «Саларьево», там пересесть на автобус №911 до аэропорта Внуково. Стоимость проезда составит около 100 рублей на человека, 400 на двоих туда обратно — при оплате банковскими картами.
|Направление
|Перевозчик
|Даты/время
|Стоимость в евро (минимальный тариф, без багажа)
|Стоимость в рублях
|Стоимость в евро (пересчет в рублях по 68,45 рубля/евро)
|Казань - Москва (Внуково)
|Победа
|11.03, 18:15-20:00
|3600
|Казань - Москва
|РЖД
|11.03, 18:11-06:37
|3522
|Двухэтажный поезд, верхнее и нижнее места в купе по невозвратному тарифу (1299 и 2223). Возвратные дороже в сумме на 657 рублей
|Казань - Москва
|РЖД
|11.03, 16:53-05:46
|2996
|Поезд 111, верхний и нижний плацкарт (по 1498). Боковые - дешевле: 2592
|Москва (Внуково) - Берлин (Тегель)
|Победа
|12.03, 13:20-14:05
|7124
|Лейпциг - Москва (Внуково)
|Победа
|21.03, 14:55-19:45
|7124
|Москва (Внуково) - Казань
|Победа
|22.03, 16:10-17:45
|3600
|Москва - Казань
|РЖД
|21.03, 23:08-10:43
|3522
|Двухэтажный поезд, верхнее и нижнее места в купе по невозвратному тарифу (1299 и 2223). Возвратные дороже в сумме на 657 рублей
|Москва - Казань
|РЖД
|21.03, 23:38-12:50
|2996
|Поезд 112, верхний и нижний плацкарт (по 1498). Боковые - дешевле: 2592
|Итог
|Самые дешевые варианты
|19432
|Самые дешевые, но не боковой плацкарт
|20240
|Двухэтажный поезд + Победа
|21292
|Только Победа
|21448
|Берлин Central Bus Station - Прага Florenc
|Flixbus
|15.03, 09:00-13:40
|37,8
|Прага Florenc - Лейпциг central station
|Flixbus
|18.03, 10:10-13:55
|29,8
|Итог
|67,6
|4627
|Итог (все проезды)
|24059
Берлин: близкий аэропорт и дорогое жилье
«Победа» прилетает в берлинский аэропорт «Тегель» примерно в 2 часа дня. Находится аэропорт в городе, до центра придется добираться на автобусах или автобусах и метро. Это обойдется в 2,8 евро — столько стоит двухчасовой билет на поездку по зонам A и B (есть еще зона C, куда входят ближайшие пригороды Берлина, включая Потсдам, а сам «Тегель» относится к зоне B). Учитывая, что интересные места в столице Германии разбросаны на достаточно большие расстояния — подобные билеты людям, не готовым к длительным пешим прогулкам, придется покупать регулярно. Сэкономить можно, если покупать дневные билеты — 8,6 евро за день в зонах A и B («рентабельно» при четырех и более поездках в день). Таким образом, одна поездка обойдется в 192 рубля, дневной билет — в 590 рублей. Недешево, но Берлин вообще не самый дешевый город.
Заметно это и по гостиницам: мы отобрали несколько вариантов, но самый недорогой из приемлемых вариантов будет стоить 59 евро за ночь за двухместный номер — около 4 тысяч рублей. Также дешевые, но более симпатичные варианты обойдутся примерно в 70 евро (4,9 тысячи) — при этом такие варианты еще и расположены в центре. Три ночи в Берлине обойдутся в сумму от 173 евро (11 800 рублей), более интересный вариант — за 212 евро (14,5 тысячи).
Чтобы не разоряться еще и на еде — мы выбрали гостиницы, где есть своя кухня или хотя бы микроволновка. Как и в большинстве стран Европы, в Германии — довольно широкий выбор недорогой и качественной готовой еды в супермаркетах, в пределах 2—4 евро за порцию.
Посмотреть в Берлине определенно есть что: помимо зданий, связанных со Второй мировой войной и разделением Германии, город также известен как клубная столицы Европы. Кроме того, главный город Германии знаменит сквотами (нелегально занятыми заброшенными жилыми зданиями) и современным искусством. А старым городом (и парками) можно насладиться, выехав в Потсдам и район Шпандау. Погуляв по Берлину и осмотрев интересные места, мы поедем в другую европейскую столицу, которая на фоне Берлина (а возможно, и Казани) должна порадовать нас ценами — Прагу.
Прага: дешево, вкусно и душевно
Столица Чехии находится в 350 километрах от Берлина. На машине это расстояние можно было бы преодолеть за 4 часа. Но мы поедем на автобусе — он привезет нас с центрального автовокзала Берлина на западе города до пражского автовокзала Флоренц за 4 часа 40 минут или за 5 часов до центрального вокзала (эти места находятся довольно близко друг от друга и от центра). Обойдется это нам в 38 евро.
В отличие от Берлина основная масса достопримечательностей Праги расположена компактно. Поэтому тут мы можем не покупать билетов на транспорт. Впрочем, стоимость проезда тут значительно дешевле, чем в Берлине, так что можно перемещаться и на транспорте. 90-минутный билет будет стоить 32 кроны — около 90 рублей. Получасовой билет обойдется в 24 кроны — примерно 65 рублей. Билет на сутки будет стоить 110 крон — это 300 рублей.
Дешевые тут и гостиницы: среди отобранных вариантов можно встретить двухместные номера за 1 600—1 700 рублей в сутки, есть пансионы с завтраком за 1 900 в сутки. Апартаменты в самом центре обойдутся в 3 300 рублей в сутки. Три ночи в чешской столице обойдутся в сумму от 71 евро (4 860 рублей). Более интересные варианты будут стоить около 100 евро (6 700 рублей).
Помимо старого города, здесь стоит посетить две крепости — Пражский град и Вышеград, подняться на фуникулере на Петршинский холм. При этом в Праге есть и культурные достопримечательности, но в целом город хорош неспешными прогулками — почти любое место центральной части города красиво и уютно.
Питаться можно, как и в Берлине, готовой едой из супермаркетов — но даже для бюджетной поездки цены в кафе и ресторанах тут невысокие, вполне сравнимые с казанскими. Так что имеет смысл три дня в Праге провести не экономя на еде — впереди к еде из магазинов еще придется вернуться. Отметим, что в Праге, в отличие от Германии, валюта — это не евро, а кроны. Так что купленные заранее, еще в России, евро придется менять в городе. «Обменников» довольно много, но нужно внимательно смотреть за курсом и наличием комиссии — лучше заранее уточнять, сколько крон вы получите при обмене определенной суммы евро. В общем случае, правда, и в Германии, и в Чехии лучше расплачиваться банковской картой — курс будет выше, чем у Центробанка, но и обменные пункты устанавливают более высокий курс.
Лейпциг: недооцененный и привлекательный
После Праги мы вернемся в Германию — но уже в более дешевый, чем Берлин, город. Это — Лейпциг, расположенный примерно на середине пути между двумя столицами, в 260 километрах от Праги и 190 километрах от Берлина. Он не входит в список самых популярных туристических городов Германии, но отсюда недорогие вылеты в Москву, а при ближайшем рассмотрении город оказывается очень интересным. Во-первых — здесь красивый исторический центр. Во-вторых — здесь жили Бах и Мендельсон, так что есть места, связанные с ними. В-третьих — здесь находятся заводы BMW и Porsche, которые можно посетить. Наконец, в Лейпциге можно своими глазами увидеть превращение промышленных объектов в культурные — тут, например, есть резервуар для хранения газа и электростанция, переделанные в выставочное пространство. В Лейпциге, кроме того, расположен зоопарк, по некоторым рейтингам — лучший в Германии и второй в Европе после венского (в зимний период билеты стоят по 17 евро).
Проезд до Лейпцига из Праги будет стоить 30 евро за двоих. Время в пути на автобусе Flixbus составит 2 часа 45 минут — он стартует от автовокзала Флоренц и идет до центрального вокзала Лейпцига. Гостиницы в этом саксонском городе стоят, конечно, заметно дороже, чем в Праге, но и заметно дешевле, чем в Берлине. Есть варианты по 2,5—3 тысячи за ночь, расположенные в паре километров от центра. Три дня проживания в городе будут стоить от 110 евро (7,5 тысячи рублей), более интересные варианты в центре — от 155 евро (10,6 тысячи рублей).
Что касается транспорта — то цены тут скорее сравнимы с берлинскими, чем с пражскими. Короткая поездка на трамвае тут будет стоить 1,6 евро, длительный билет — 2,4 евро, дневной билет — 6 евро. До аэропорта, откуда мы полетим в Москву, можно добраться на проходящих автобусах, шаттлах и поездах Deutsche Bahn. Стоимость проезда на последних составит от 4,5 до 6,5 евро, в пути — буквально 10—20 минут.
|Город
|Кол-во ночей
|Гостиница
|Даты
|Стоимость, руб
|Стоимость, евро
|Примечание
|Стоимость, за ночь в евро
|Стоимость, за ночь в рублях
|Курс евро
|Берлин
|3
|MEININGER HOTEL BERLIN TIERGARTEN
|12-15.03
|15675
|229
|76
|5225
|68,45
|Берлин
|3
|MEININGER HOTEL BERLIN EAST SIDE GALLERY
|12-15.03
|14477
|211,5
|71
|4826
|68,45
|Берлин
|3
|citystay Hostel Berlin Mitte
|12-15.03
|11842
|173
|Есть микроволновка
|58
|3947
|68,45
|Берлин
|3
|Kiez Hostel Berlin
|12-15.03
|12869
|188
|63
|4290
|68,45
|Берлин
|3
|Happy Go Lucky Hotel + Hostel Schöneberg
|12-15.03
|12116
|177
|59
|4039
|68,45
|Прага
|3
|Prague Hostel Cathedral
|15-18.03
|4860
|71
|24
|1620
|68,45
|Прага
|3
|Sir Toby's Hostel
|15-18.03
|6024
|88
|29
|2008
|68,45
|Прага
|3
|Ping House
|15-18.03
|5134
|75
|С хорошим завтраком
|25
|1711
|68,45
|Прага
|3
|Beta Pension
|15-18.03
|5544
|81
|С завтраком
|27
|1848
|68,45
|Прага
|3
|Ragtime
|15-18.03
|6640
|97
|Ближе к центру, хороший рейтинг
|32
|2213
|68,45
|Прага
|3
|Church Pension Praha - Husův Dům
|15-18.03
|7119
|104
|35
|2373
|68,45
|Прага
|3
|Travel&Joy backpackers
|15-18.03
|7598
|111
|37
|2533
|68,45
|Прага
|3
|Hotel Salvator
|15-18.03
|9994
|146
|Без кухни
|49
|3331
|68,45
|Прага
|3
|U Cerneho Medveda- At The Black Bear
|15-18.03
|10062
|147
|Апартаменты в самом центре
|49
|3354
|68,45
|Лейпциг
|3
|Green Residence Leipzig
|18-21.03
|7461
|109
|36
|2487
|68,45
|Лейпциг
|3
|Internationales Gästehaus Leipzig
|18-21.03
|9035
|132
|44
|3012
|68,45
|Лейпциг
|3
|Stadtvilla bei Peters Leipzig
|9446
|138
|46
|3149
|68,45
|Лейпциг
|3
|Spirit Lodge Leipzig
|9583
|140
|47
|3194
|68,45
|Лейпциг
|3
|Sleepy Lion Hostel, Youth Hotel & Apartments Leipzig
|10610
|155
|52
|3537
|68,45
|9
|Минимальная стоимость проживания
|24163
|353
|39
|2685
|68,45
|9
|Оптимальный вариант
|29057
|425
|47
|3229
|68,45
Итог: от 37 тысяч на человека
Итоговая стоимость указанной поездки составит 73 549 рублей за двоих, при курсе в 68,45 рубля за евро (самый низкий курс в обменных пунктах Казани на момент написания материала). За перемещения между городами придется заплатить около 24 тысяч рублей: по 2 592 рубля за дорогу из Казани в Москву и обратно на боковых плацкартных местах, по 7 124 рубля за самолет из Москвы в Берлин и из Лейпцига в Москву, 4 627 рублей за билеты на автобусы из Берлина в Прагу и из Праги в Лейпциг.
На проживание придется потратить минимум 24 163 рубля — средняя стоимость ночи составит 39 евро, или 2 685 рублей. Дороже всего будет стоить Берлин — 11,8 тысячи рублей за три ночи. Следом за ним — Лейпциг, 7 461 рубль за три ночи. Столько же времени в Праге обойдется в 4 860 рублей.
Помимо этого, необходимо заложить дополнительные траты — на питание, транспорт внутри городов и, возможно, сувениры и входные билеты в места досуга. Траты на эти цели будут сильно зависеть от конкретного времяпровождения путешественников, но, на наш взгляд, минимум нужно заложить по 40 евро в день на немецкие города и по 30 евро — на Прагу (за счет общего более низкого уровня цен и отсутствия необходимости в транспорте). То есть на каждый день в период с 12 до 14 и с 18 до 21 придется потратить по 40 евро (всего — 280 евро) и еще три дня — по 30 евро (всего — 90 евро). В итоге нужно заложить дополнительный бюджет в 370 евро на двоих, или 25 326 рублей.
Таким образом, минимальная стоимость поездки составит около 73,5 тысячи рублей — примерно по 37 тысяч на человека. Конечно, итоговая сумма может оказаться выше, но при экономных тратах в эту сумму можно «уложиться». Дополнительно к этому людям без шенгенской визы придется заплатить за ее оформление — 35 евро (2 390 рублей) визового сбора и 23,5 евро (1 600 рублей) сервисного сбора визового центра. Всего на визу придется потратить около 4 тысяч рублей на человека. Если вопросы по составлению программы самостоятельного тура по Европе еще остаются, обращайтесь к автору статьи.
комментарии