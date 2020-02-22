«В ближайшие годы ждем выхода на мировые рынки российских противораковых лекарств»

Николай Дронов, «Движение против рака»: о триллионе на противораковую программу, дороговизне разработки новых лекарств и «потемкинских деревнях» Минздрава при Скворцовой

Фото: Ольга Кирюшкина (medvestnik.ru)

Февраль традиционно объявлен в России месяцем профилактики злокачественных опухолей. Тем временем число онкобольных в нашей стране и в мире, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, не уменьшается, при этом информация о канцерогенных факторах поступает самая разнообразная (и порой экзотическая). Как обстоят дела в борьбе с раком в России, «Реальному времени» рассказал председатель исполкома общественной организации «Движение против рака», член общественного совета при Министерстве здравоохранения России Николай Дронов.

«Разработка принципиально новых лекарств стоит от сотен миллионов до 1—2 миллиардов долларов»



— Николай Петрович, что показывают современные мировые исследования рака? Можно ли здесь говорить о каком-то прогрессе?

— Сегодня весь научный мир изучает возможности борьбы с раковыми клетками за счет активации клеток иммунной системы человека. И, пожалуй, одним из знаковых стало открытие методики иммунотерапии раковых заболеваний с использованием Т-клеток. Ученым из Японии и США удалось обнаружить, что иммунитет пациента можно «настроить» на борьбу с онкологическим заболеванием, за это открытие они были удостоены Нобелевской премии в области медицины.

Смотрите, обычно наша иммунная система самостоятельно определяет и уничтожает мутировавшие в организме клетки, не давая им размножаться. Но раковые клетки нашли способ обходить эту естественную защиту, что в конечном итоге приводит к развитию злокачественного образования. Открытие двух зарубежных ученых легло в основу нового класса лекарственных препаратов, которые не позволяют блокировать иммунный ответ. В результате организм борется с раковыми клетками естественным путем. Это, в общем-то, произвело революцию в лечении раковых заболеваний. Первый созданный по новому открытию иммуноонкологический препарат был одобрен еще в 2011 году для лечения меланомы, с тех пор этот вид терапии стал одним из перспективных. Сегодня он используется для лечения очень многих злокачественных новообразований (рак легкого, меланома, рак молочной железы, опухоли головы и шеи и другое). Естественно, это не является панацеей, существуют четкие показания и противопоказания к этому лечению.

Российские ученые тоже ведут работу в области иммунного воздействия на рак. Например, несколько лет назад они синтезировали уникальный лекарственный препарат на основе фактора некроза опухолей, который позволяет активировать уникальные патогенетические механизмы воздействия на раковые клетки. Сегодня это лекарство зарегистрировано в России и нескольких других странах, но его исследования пока продолжаются. В ближайшее время результаты могут быть доложены на ведущих международных научных конгрессах.

Фото alev.biz

Сегодня весь научный мир изучает возможности борьбы с раковыми клетками за счет активации клеток иммунной системы человека. И, пожалуй, одним из знаковых стало открытие методики иммунотерапии раковых заболеваний с использованием Т-клеток

— Недавно один из федеральных каналов снял с эфира сюжет на тему онкологии — в нем ваши коллеги говорили, что импортные препараты от рака более эффективны, чем отечественные, что, видимо, и вызвало недовольство руководства канала. Действительно ли картина такая, и если так, то почему?

— Вопрос эффективности лекарств не совсем корректно ставить в привязке к стране происхождения и производства того или иного препарата. В России действуют достаточно жесткие требования к их разработке и производству, соответствующие международным нормам и правилам.

Кстати, здесь важно отметить, что сегодня разработка принципиально новых лекарств для лечения рака требует очень больших инвестиций, от сотен миллионов до 1—2 миллиардов долларов — с учетом всех этапов научного поиска, апробации в экспериментах на животных, клинических исследований, технологических процессов создания производства и т. д.

Российская фармацевтическая промышленность сегодня стремительно развивается, и мы с большим интересом ждем выхода на мировые рынки отечественных оригинальных лекарств. Это должно случиться в ближайшие несколько лет. Кроме того, наша промышленность сегодня активно участвует в процессе локализации производства лекарств зарубежного происхождения, производства высококачественных биоаналогов и дженериков.

Если говорить о неэффективности «наших» лекарств, отмечу, что зачастую речь идет об устаревших препаратах, которые также выпускаются во всем мире, и их эффективность, естественно, в разы ниже любых современных разработок.

«Только 15% случаев рака связано с генами. Остальное — наш образ жизни»

— О точных причинах развития рака в организме по-прежнему трудно говорить?

— Если бы мы их знали, наши врачи просто предотвращали бы это заболевание на зачаточном уровне. Но, увы, точная причина до сих пор неизвестна. О том, что такое рак и как он развивается, написано очень много, и я бы предпочел сосредоточиться на другом — на факторах риска. По данным официальной мировой статистики, только 15% случаев рака — это генетические сбои, остальное — наш с вами образ жизни. Курение, алкоголь, ожирение, чрезмерное пребывание на солнце и воздействие ультрафиолета, низкая физическая активность, жирная и острая пища, беспорядочные половые связи (здесь прежде всего речь идет о вирусе папилломы человека) — вот те ключевые причины, которые могут привести человека к развитию этого заболевания.

Фото Олега Тихонова

Рост развития злокачественных опухолей напрямую связан с демографией — раньше люди попросту не доживали до «своего» рака. Еще пару столетий назад продолжительность жизни была меньше на 20—30 лет

Ну и, конечно, рост развития злокачественных опухолей напрямую связан с демографией — раньше люди попросту не доживали до «своего» рака. Еще пару столетий назад продолжительность жизни была меньше на 20—30 лет.

Конечно, нельзя исключать фактора генетической предрасположенности. Онкологи рекомендуют, если в вашем семейном анамнезе (то есть у прямых родственников) были случаи заболевания раком, первое исследование конкретного органа сделать в возрасте на 5 лет раньше, чем это злокачественное образование было выявлено у родственника.

Поводом для похода к врачу и внеочередной диагностики должны стать и такие симптомы, как появление на коже нового образования, подкожный узел любой локализации, упорный кашель, кровотечение и изменение функций работы кишечника, увеличение подмышечных лимфоузлов, уплотнения и изменения на коже молочной железы, выделения из соска (не связанные с лактацией), длительная повышенная температура тела.

— Что скажете о тех продуктах, которые могут вызвать рак? Врач-онколог Андрей Пылев, например, относит к ним красное и химически обработанное мясо.

— Наши онкологи много и не раз говорили о важности правильной и здоровой пищи. Я только напомню, что регулярное употребление острых и соленых блюд с обилием острых приправ может привести к возникновению язвы желудка, которая считается предтечей рака желудка (в России это заболевание у мужчин на пятом месте по распространенности болезней, у женщин — на шестом). Избыток красного и копченого мяса в рационе — действительно одна из причин возникновения колоректального рака (седьмое место по распространенности).

Ну и, конечно, не существует безопасной доли алкоголя. Этанол, который метаболизируется в ацетальдегид, повреждает ДНК клеток, поэтому регулярное употребление спиртных напитков — любых — может служить причиной рака пищевода, печени, колоректального рака, злокачественных опухолей головы и шеи.

«Многие проблемы в онкологической службе прятались за стенами «потемкинских деревень» прежнего Минздрава»

— А как в России обстоят дела со снабжением лекарствами раковых больных?

— В прошлом году основной проблемой была как раз дефектура, то есть отсутствие достаточного количества лекарственных препаратов на складах у поставщиков и производителей. Это при том, что на реализацию общенациональной онкологической программы — федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» выделены огромные деньги, и объем финансирования на протираковые лекарства в 2019 году был увеличен почти в два раза по сравнению с 2018-м, а в 2020 году только в системе ОМС на эти цели ассигновано на 60% больше средств, чем в 2019 году. К сожалению, ответственными чиновниками не было своевременно проведено согласование с производителями и поставщиками лекарств по поводу значительного увеличения финансирования, что и привело к дефектуре и подчас полному отсутствию необходимых препаратов в стране на протяжении нескольких месяцев.

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Жалобы на нехватку необходимых лекарственных препаратов все еще остаются, и мы получаем их практически из всех регионов России

Сейчас эти вопросы практически полностью согласованы и решены и на федеральном, и на региональном уровнях, но так как одним из ключевых направлений работы нашего «Движения против рака» является помощь пациентам, чьи права на получение медицинской помощи и лекарств были нарушены, то тут я должен отметить, что жалобы на нехватку необходимых лекарственных препаратов все еще остаются, и мы получаем их практически из всех регионов России.

— Вы сказали об огромных деньгах, выделенных на борьбу с онкологическими заболеваниями в России. О какой сумме речь?

— Еще с 2006 года наши организации — некоммерческое партнерство «Равное право на жизнь» и МОД «Движения против рака» — неоднократно обращались с предложением о внедрении национальной противораковой программы в России, и мы рады, что наши призывы все-таки были услышаны. В соответствии с указом президента России на ее реализацию из бюджета выделяется 1 триллион рублей на период до 2024 года, и это беспрецедентный объем финансирования, который, безусловно, должен обеспечивать значительное улучшение качества и доступности диагностики и лечения рака. Пожалуй, это самое важное, что изменилось в борьбе с раком в России глобально.

— Ровно месяц назад в стране сменилось правительство. Был назначен и новый глава Минздрава — Михаил Мурашко. Как вы оцениваете работу предыдущего министра Вероники Скворцовой и многого ли ждете от ее преемника?

— Многие проблемы в онкологической службе и колоссальные сложности, которые приводили к гибели пациентов из-за отсутствия надлежащего и своевременного доступа к лечению, прятались как раз за стенами и заборами «потемкинских деревень» прежнего Минздрава. Многие чиновники министерства предпочитали заглушить проблему, а не искать конструктивные решения.

Что будет сейчас — посмотрим, но мы с коллегами уверены, что новый министр имеет все необходимые профессиональные и личные качества для конструктивного решения существующих проблем. Все-таки, как я уже сказал, в России реализуется национальная программа по борьбе с раком и в ее основе заложены серьезные и амбициозные задачи, которые предстоит выполнить до 2024 года.

Но большая роль во всей этой работе лежит прежде всего на федеральных онкологических центрах, которые должны были усилить свою деятельность по разработке современных методических и клинических рекомендаций по лечению онкозаболеваний, создать единый стандарт лечения для всех регионов, чтобы любой гражданин, где бы он ни находился, гарантировано получил необходимый объем услуг.

Фото Марии Горожаниновой

Многие проблемы в онкологической службе и колоссальные сложности, которые приводили к гибели пациентов из-за отсутствия надлежащего и своевременного доступа к лечению, прятались как раз за стенами и заборами «потемкинских деревень» прежнего Минздрава

— А как обстоят дела с кадрами в онкологии?

— С онкологическими центрами и медицинскими учреждениями дефицита нет, но мы по-прежнему испытываем кадровый голод на онкологов в российских поликлиниках. По данным Минздрава России, нехватка кадров составляет около 2 тысяч человек. Больше всего специалистов работают в Москве и Санкт-Петербурге, однако в регионах наблюдается существенный дефицит кадров. В 2017—2018 годах наибольшая потребность в квалифицированных врачах наблюдалась в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах.

— Что нужно заимствовать России из зарубежного опыта борьбы с раком?

— В первую очередь — систему финансирования, которая строится на принципе страхования риска болезни, адекватной оценки его стоимости и разделения финансового бремени этого риска между государством и обществом. Такая система показала свою эффективность во всех развитых странах. Она не только обеспечивает полноценный доступ пациента и врача к самым современным технологиям диагностики и лечения, но и финансово мотивирует человека вести здоровый образ жизни, проходить профилактические осмотры и следить за своим здоровьем.

