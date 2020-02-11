«Ведомости»: в России могут закончиться деньги на программу льготного автокредитования
Деньги, выделенные на программы льготного кредитования, могут закончиться уже к марту 2020 года. Об этом сообщают «Ведомомсти» со ссылкой на менеджеров двух дилерских компаний Lada.
По данным издания, общий бюджет программ льготного автокредитования на 2020 год составил 5 млрд руб. Эти деньги должны простимулировать продажу около 50 000 автомобилей.
Ранее «Реальное время» рассказало, какие автомобили можно купить по госпрограммам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в этом году.
Справка
Программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» действуют в России с 2015 года. Участвующие в них могут получить скидку на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% от стоимости автомобиля.
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