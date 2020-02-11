«Ведомости»: в России могут закончиться деньги на программу льготного автокредитования

Деньги, выделенные на программы льготного кредитования, могут закончиться уже к марту 2020 года. Об этом сообщают «Ведомомсти» со ссылкой на менеджеров двух дилерских компаний Lada.

По данным издания, общий бюджет программ льготного автокредитования на 2020 год составил 5 млрд руб. Эти деньги должны простимулировать продажу около 50 000 автомобилей.



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