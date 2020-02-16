В Казани откроют выставку личных вещей прадеда министра культуры России

Уникальную экспозицию приурочат к 145-летию Василия Качалова

Фото: Максим Платонов

В честь 145–летнего юбилея великого артиста Василия Качалова, имя которого уже более 70 лет носит казанский театр под руководством Александра Славутского, в городе открыли череду праздничных мероприятий. Начали с экскурсий по театральному музею, на которые может записаться любой желающий совершенно бесплатно, а завершить обещают грандиозной выставкой. Как выяснило «Реальное время», экспозиция будет состоять из нескольких десятков уникальных экспонатов из запасников Государственного театрального музея им. А.А. Бахрушина и театра МХАТ, где служил сам Качалов.



Министра культуры России ждут в Казани на выставке в честь прадеда

Не исключено, что на торжественное открытие выставки, запланированное на конец марта, приедут потомки Василия Качалова. Тем более что дружба между несколькими поколениями качаловцев и родственниками артиста стала уже доброй традицией. В 2005 году в театр приезжала внучка Качалова — Мария Шверубович вместе с супругом — известным театроведом, ректором Щепкинского училища Борисом Любимовым. Тогда здесь презентовали единственный памятник артисту в России.

На торжественное открытие театрального музея, которое состоялось в 2019 году, приезжал праправнук Качалова — Никита Баранов. Новому министру культуры России Ольге Любимовой, правнучке знаменитого артиста, приглашение на выставку тоже отправят. Скорее всего, откроют экспозицию 27 марта — в Международный день театра.

Новому министру культуры России Ольге Любимовой, правнучке знаменитого артиста, приглашение на выставку тоже отправят. Фото mkrf.ru

Шкатулка Качалова и костюм Станиславского

А пока в просторном атриуме театра создают все необходимые условия для уникальных экспонатов, по несколько раз в день измеряют температуру воздуха и уровень давления — это необходимая процедура в подготовке к такому значимому событию.

— Для ценных экспонатов нужен особый температурный режим, — объясняет Роман Копылов, заведующий музеем казанского драматического театра.

По словам Копылова, такой грандиозной выставки в нашем городе еще не было. В театр доставят шкатулку, в которой артист хранил свои украшения, а еще привезут старинные афиши, программки, макеты декораций, костюмы и даже личные вещи великого Константина Станиславского, под руководством которого много лет служил в театре Василий Иванович. Эта выставка — рассказ об эпохе Качалова в МХТ, о знаковых спектаклях прославленного театра, о соратниках по сцене и друзьях артиста.

После полномасштабной реконструкции здания театра музей имеет просторные помещения для хранения коллекции со всем необходимым профессиональным оборудованием, два этажа музейной экспозиции и возможность проведения выставок. Фото Максима Платонова

Качалову — 145

— Наш музей был основан еще в 1973 году и начинался с небольшой «Качаловской комнаты», а сегодня, после проведенной в театре полномасштабной реконструкции здания театра, он имеет просторные помещения для хранения коллекции со всем необходимым профессиональным оборудованием, два этажа музейной экспозиции и возможность проведения выставок. Благодаря поддержке художественного руководителя театра Александра Славутского, который понимает важность сохранения театральной истории, мы везем в Казань большой выставочный проект крупнейших театральных музеев, который войдет в программу республиканского проекта «Театральная весна в Татарстане» и, безусловно, станет не только ярким событием в культурной жизни Татарстана, но и послужит дальнейшему укреплению межрегиональных культурных связей. Эти начинания поддерживает министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, — отметил заведующий музеем.

Полюбоваться выставкой может каждый, кто придет на спектакль, причем совершенно бесплатно.

11 февраля в театре отметили день рождения Василия Качалова. Фото Максима Платонова

11 февраля в театре справили день рождения Василия Качалова, в текущем году — это юбилейная дата — 145 лет. Двери музея театра открылись в полдень для всех желающих прикоснуться к истории сценических подмостков и людям, ее творившим. Вечером здесь давали «Пиковую даму», зрительный зал был полон, а овации артистам, блиставшим на сцене, — громкими и продолжительными.