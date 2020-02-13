«В графе «родной язык» я отметил «татарский» — это принципиально для меня»

Как в Канаде живут выходцы из Татарстана

Десять лет назад в этот день (13 февраля 2010 года) в Канаде во время зимней Олимпиады гостей знакомили с татарской культурой, национальной кухней и рассказывали о таком народе, как татары. Так в «Русском доме» в Ванкувере прошел День Казани. Сегодня в Канаде проживают до 4 тысяч татар. Как они попали в Страну кленового листа и чем живут наши бывшие соотечественники, в интервью «Реальному времени» рассказал глава Ассоциации татар Монреаля Марат Салахутдинов.

Окрасить Ниагару в цвета флага Татарстана

— Марат, сколько татар в Канаде? И сколько в Монреале?

— Если опираться на официальные данные переписи, то татар — около 3—4 тысяч человек. А в Монреале — 300—400. Иногда люди приезжают, встречаются с татарским обществом, но некоторые отходят, интегрируются в местное общество, перестают участвовать в разных мероприятиях ассоциации. Такой естественный поток проходит.

— Вы имеете в виду попадают в такой же «плавильный котел», как в США?

— Тут скорее зависит от того, что сам человек хочет. В Канаде все народности пытаются сохранить свою культурную идентичность. Есть здесь греческое комьюнити — они очень хорошо говорят на греческом, включая родившихся здесь детей и внуков. Итальянцы неплохо поддерживают свою культуру. Все народы стараются сохранить себя. Просто для некоторых людей все это не так интересно, и они интегрируются. Считаю, это нормальный процесс.

— Какие сообщества татар существуют в Канаде?

— Есть организации в Ванкувере, Торонто, у нас в Монреале — две. На самом деле, не так много официально зарегистрированных ассоциаций. Практически со всеми идет взаимодействие, кроме второй открывшейся в Монреале — здесь была не очень хорошая история, поэтому нет с ними контактов. Мы живем своей жизнью, они — своей.

— Многие ли в Канаде владеют татарским языком?

— Многие. Люди, которые приходят в общество, пытаются сохранить культуру, язык, находят свои интересы. Мы проводим различные мероприятия. Например, мы, татары Северной Америки, проводим хоккейные соревнования, организовываем театральные постановки (много людей сюда приезжали даже из других провинций), традиционные Сабантуи, Курбан-байрам, Ураза-байрам, новогодние вечера.

Фото facebook.com/salakhutdin

Я вспомнил, что можно подать заявку от имени общественной организации в администрацию Ниагарского водопада, чтоб они сделали специальную подсветку. Они такое часто делают, приурочивая к разным датам. Вот и возникла у меня мысль написать туда

— И у вас была даже интересная акция — Ниагара окрасилась в цвета флага Татарстана…

— Эта идея возникла спонтанно. В августе прошлого года сидел и думал, как нам красиво отметить День независимости Татарстана (сейчас праздник называется Днем республики). Я вспомнил, что можно подать заявку от имени общественной организации в администрацию Ниагарского водопада, чтоб они сделали специальную подсветку. Они такое часто делают, приурочивая к разным датам. Вот и возникла у меня мысль написать туда. А у нас есть общественная организация, в заявке написали, почему для нас так важен этот день. И заявку одобрили. И впервые в истории Ниагарский водопад засветился в цветах татарстанского флага.

— В этом году будете подавать заявку?

— Хотел бы. Наверное, сейчас уже подам заявку, поскольку у них время ее рассмотрения может занимать несколько месяцев. В Канаде есть свои праздники, и в эти дни водопад освещается в разные цвета. В идеале — надо бы включиться в этот перечень праздников и без дополнительных заявок отмечать День республики. Но пока можем и так подавать заявки — проблем, думаю, не будет.

— А мусульманские праздники (Ураза-байрам, Курбан-байрам) отмечаете вместе с другими диаспорами или отдельно?

— Устраиваем свои вечера. Что касается мечети, своей у нас нет: татар не так много, содержать ее будет довольно сложно. В западной части Монреаля мы посещаем турецкую мечеть, местные прихожане дружественно настроены к нам. У нашего татарского общества издавна завязались с турками близкие отношения. Татары, например, участвовали в покупке здания для этой мечети.

«Конгресс татар ведет себя непонятно»

— Какие были волны эмиграции татар в Канаду?

— Первая была после революции. В основном шли из России в Китай. В Китае татары тоже надолго не оставались, поскольку там впоследствии тоже начали закручивать гайки. Поэтому дальше уезжали в Японию или в Турцию. А потом оттуда поток пришел в Монреаль. Из Монреаля расселились по всей Северной Америке. Есть татары в Сан-Франциско, чьи предки переехали туда из Монреаля.

Второй поток был после развала Советского Союза. Третий — эмиграция по различным программам. Я сам перебрался по федеральной программе эмиграции для высококвалифицированных специалистов. Такие программы больше пользуются успехом: они простые, главное — соответствовать критериям. Если молодежь хорошая, работоспособная, 30—35 лет, хорошо знает язык, владеет профессией, то для них это довольно простая программа.

— Контактируете с потомками первой волны татарской эмиграции?

— Наша ассоциация создана в 2002 году. Она была зарегистрирована татарами той, первой волны.

Фото Diliff / wikipedia.org

Из Монреаля расселились по всей Северной Америке. Есть татары в Сан-Франциско, чьи предки переехали туда из Монреаля. Второй поток был после развала Советского Союза. Третий — эмиграция по различным программам

— И кто были эти «отцы-основатели»?

— Организацию основал Талип Кудеки, ныне покойный. Его вдова, дети продолжают посещать мероприятия. Его дети родились в Канаде, очень хорошо знают татарский.

— А на каком языке татары общаются между собой?

— Если мы, татары, встречаемся, знаем язык, то спокойно общаемся на татарском. Если кто-то не знает родного языка, то используем русский. А когда кто-то еще приходит в гости, то разговариваем на английском.

— Взаимодействуете с другими тюркскими организациями, например башкирскими?

— Башкиры там тоже есть. Тесного общения между организациями нет, чтоб проводить совместные мероприятия. А лично между собой с башкирами общаемся. Долгое время не было ни одной официальной башкирской организации. Вот только недавно в Торонто зарегистрировали «Курултай Канада». Наша ассоциация изначально учреждалась как чисто татарская, и против башкир мы ничего не имеем: могут к нам спокойно приходить, взаимодействовать.

— А крымские татары или польско-литовские имеют к вам отношение?

— У крымских татар есть свои организации. Давно с ними не пересекались, хотелось бы с ними более плотно сотрудничать. У них, кстати, есть хороший профессиональный боксер-тяжеловес Артур Зиятдинов — его спортивная карьера идет вверх, участвует в серьезных поединках. В январе он в Монреале выиграл бой (нокаутировал аргентинца Сезара Рейносо, — прим. ред.), потом поехал в родной Крым, там участвует в различных мероприятиях. Вот с ним хорошо общаемся.

— Контактируете с исторической родиной — Татарстаном, регионами Урала и Поволжья России?

— Конечно. Наша организация входит во Всемирный конгресс татар, с ними идет общение. Но должен сказать, что ВКТ ведет себя непонятно. Когда им что-то надо, они просят — и мы откликаемся. Когда что-то надо нам, у них включается какая-то избирательная система. Руководитель второй организации татар Монреаля каким-то образом попал в «Милли Шура», поэтому получает какие-то привилегии. А мы как будто оказываемся на третьем плане, на задворках. Не знаю, что там про нас говорят, но когда общаемся напрямую с конгрессом, нам говорят, что все хорошо. А на деле — все по-другому.

— Сколько в вашей ассоциации активистов?

— Активных людей, оплачивающих членские взносы, у нас порядка 100 человек. А у той организации — человек 5—10. Вот и получается такая непонятная ситуация.

Фото instagram.com/alima_salakhutdinova

Теперь у нас два гражданства. Родители довольно часто приезжают к нам, и мы стараемся ездить на родину. Главное, чтоб были деньги. Самолеты, слава Богу, летают

Татарский язык — принципиальный момент

— Марат, расскажите поподробнее, как вы оказались в Канаде.

— Я IT-специалист, тружусь в одной из IT-фирм. Когда я еще жил в Казани, работал на европейских заказчиков. В свое время посчастливилось побывать в Швеции с некоторыми проектами. Посмотрев, какая там в Европе красивая жизнь, которая отличается от российской, решили попробовать пожить там. В 2011 году мы получили предложение поработать в Чехии и Словакии. Мы выбрали Словакию и переехали туда. Позже обратили внимание на Канаду и канадские эмиграционные программы и оттуда уже подались за океан по программе высококвалифицированных специалистов. Прошли все этапы, медосмотры, собрали необходимые документы — и в 2015 году переехали в Канаду.

4,5 года мы живем в Канаде. По приезде мы получили статус Permanent resident (постоянный житель). После трех лет можно подавать на гражданство. И в прошлом году получили канадское гражданство. Теперь у нас два гражданства. Родители довольно часто приезжают к нам, и мы стараемся ездить на родину. Главное, чтоб были деньги. Самолеты, слава Богу, летают.

— Где трудится супруга?

— Жена (Алима) пока не работает. У нас маленькие дети. Хотя у нее есть свои проекты: ведет татарскую онлайн-школу «Укыйбыз». Через онлайн-средства коммуникации, типа Zoom или Skype, она собирает детей из различных стран (география очень широкая), договаривается с учителями и проводит уроки на довольно хорошем уровне. Постоянные участники этой школы ездят на олимпиады по татарскому языку и занимают хорошие места. Плюс она ведет свои мелкие проекты.

— И сколько у вас детей?

— Четверо. Двое родились в России, один в Словакии, четвертый в Канаде.

— Следите за событиями в Татарстане, России?

— Иногда просматриваем подборку новостей. И друзья есть в социальных сетях. Кто-то репостит интересные новости, публикации — все это не проходит мимо. Но я не смотрю российские федеральные телеканалы, да и в России не смотрел.

— В этом году в России будет перепись населения. Как проходит перепись в Канаде?

— В Канаде каждый должен участвовать — это обязанность. Пришел конверт с разными опциями, можно заполнить информацию онлайн. То есть пришли коды, мы зашли на сайт, указали свои данные. Например, в графе «родной язык» я отметил «татарский» — это принципиальный для меня момент.

Фото vk.com

Квебек — это франкоязычная провинция, поэтому здесь, в Монреале, больше разговаривают на французском. Но мы живем в западной части города, где исторически больше говорят по-английски

Когда французский обязателен

— На каком языке вам приходится больше общаться?

— Квебек — это франкоязычная провинция, поэтому здесь, в Монреале, больше разговаривают на французском. Но мы живем в западной части города, где исторически больше говорят по-английски. Дети эмигрантов обязаны ходить в государственную французскую школу. Но если выбираешь частную школу, то можно ходить и в англоязычную. Обучение на французском помогает сразу интегрироваться в общество. Дети сразу включаются во все процессы.

Так в Квебеке французы хотят сохранить свой язык, культуру, идентичность. Когда в 1970—1980-е годы к власти в провинции пришла Parti québécois (Квебекская партия), она заняла в этом вопросе жесткую позицию. Поэтому были внесены изменения в разных сферах: обучение, делопроизводство велось на французском. В те годы Монреаль был большим финансово-промышленным центром Канады. С 1980—1990-х годов выросло уже значение Торонто. Сейчас у Квебека существует своя миграционная программа, отдельная от федеральной. Чтоб приехать сюда по квебекской программе, нужно знать французский язык. Поэтому сюда прибывает много франкоговорящих людей либо из Франции, либо из бывших французских колоний Африки (Марокко, Тунис, Алжир).

В Канаде, в отличие от России, каждый муниципалитет принимает свои уставы, а вышестоящие органы для них как бы не указ. Когда платишь налоги, львиную долю получают муниципалитеты и регион. И они, исходя из своих нужд, тратят деньги на различные программы.

— Так вы сами владеете французским?

— Пока, к сожалению, у меня не очень хороший уровень, больше начинающий. Я работаю в англоговорящих компаниях. Времени мало остается. Жена говорит на шести языках, а дети — свободно говорят на четырех языках. Еще знали словацкий, но поскольку уже не используют, то подзабыли, остался где-то в закромах мозга.

— Представлены как-нибудь татары в органах власти, в бизнесе, культуре?

— В органах управления — нет. А в малом бизнесе татарских предпринимателей много. Экономика страны заточена под малый бизнес. Здесь можно легко открыть свое дело и заниматься всем что душе угодно. Татары заняты в торговле, в производстве, строительстве и медицинском бизнесе. Есть даже композиторы Айрат Ишмуратов и его супруга Эльвира Мисбахова. Айрат совсем недавно гастролировал со своими произведениями по миру. Побывал в нескольких странах.