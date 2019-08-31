Новости общества

07:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Ниагарский водопад окрасили в цвета флага Татарстана в честь дня республики

06:28, 31.08.2019 1
Ниагарский водопад окрасили в цвета флага Татарстана в честь дня республики
Фото: скриншот

Ниагарский водопад окрасили в цвета флага Татарстана в честь очередной годовщины принятия декларации о государственном суверенитете республики. Трансляцию светового шоу провела Ассоциация татар Монреаля в Instagram.

Водопад окрасился на 15 минут - с 22.00 до 22.15 по местному времени в пятницу или с 05.00 до 05.15 по московскому времени субботы.

Напомним, что автором инициативы выступил руководитель Ассоциации татар Монреаля Марат Салахутдинов. По его словам, заявку одобрили быстро, сделать то же самое может любой желающий.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 06:33
    Молодцы Татары Канады!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров