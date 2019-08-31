Ниагарский водопад окрасили в цвета флага Татарстана в честь дня республики

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Ниагарский водопад окрасили в цвета флага Татарстана в честь очередной годовщины принятия декларации о государственном суверенитете республики. Трансляцию светового шоу провела Ассоциация татар Монреаля в Instagram.

Водопад окрасился на 15 минут - с 22.00 до 22.15 по местному времени в пятницу или с 05.00 до 05.15 по московскому времени субботы.

Напомним, что автором инициативы выступил руководитель Ассоциации татар Монреаля Марат Салахутдинов. По его словам, заявку одобрили быстро, сделать то же самое может любой желающий.