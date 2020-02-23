«Сегодня нет такого понятия, как безопасная, экологически чистая территория»

Эколог Юлия Ермолаева о мусорной катастрофе

Фото: Максим Платонов

«В России только 7% граждан разделяют отходы. Остальные согласны это делать, если будет удобная инфраструктура в шаговой доступности, если так будет поступать большинство сограждан и если будет понятная инфографика на баках», — отмечает научный сотрудник РАН Юлия Ермолаева в колонке, написанной для «Реального времени». В ней эксперт рассуждает о фундаментальных причинах мусорной катастрофы, «коричневой экономике» и некоторых положительных сдвигах в сфере обращения с отходами в России.

Мусорная катастрофа



По данным ООН, общее количество отходов в мире составляет сегодня 4 млрд тонн в год. Примерно 70% от всех отходов вывозится на свалки. Это ведет к ряду системных изменений, чаще негативных. При этом около 30% продуктов питания в мире просто выбрасывается, к 2025 году этот показатель вырастет до 45%. Соответственно, с годами будет увеличиваться объем парниковых газов, генерируемых свалками.

Одна из главных проблем планеты заключается в том, что в подавляющем большинстве стран нет инфраструктуры раздельного сбора отходов и нет инфраструктуры переработки. Другая проблема — неконтролируемый выброс мусора гражданами. В 2017 году 3,5 млрд человек не имели доступа к элементарным услугам по управлению отходами, то есть раздельному сбору.

Одно из ярких проявлений мусорной катастрофы — гигантское тихоокеанское мусорное пятно, или «мусорный суп», занимающий от 700 тыс. до 15 млн кв. км (это до 8% от площади Тихого океана). И пятно это продолжает расти, поскольку страны Юго-Восточной Азии и другие регионы, сопряженные с Тихим океаном, по-прежнему выбрасывают отходы в воду. Микропластик (пластик, разлагающийся до микрочастиц) распределяется в Тихом океане и передается по пищевой цепочке человеку, нарушая его гормональный баланс. Все неразлагающиеся отходы напрямую влияют на качество жизни людей и имеют не только эффект накопления, но и эффект отсроченного влияния.

Фото Максима Платонова

Одна из главных проблем планеты заключается в том, что в подавляющем большинстве стран нет инфраструктуры раздельного сбора отходов и нет инфраструктуры переработки. Другая проблема — неконтролируемый выброс мусора гражданами

Сегодня нет такого понятия, как безопасная, экологически чистая территория — есть территории более или менее загрязненные. Меньше всего отходов образуется в бедных странах, например, в Африке, где около 0,5 кг отходов в день на одного человека. В России и США этот показатель составляет примерно 1 кг, в некоторых странах Европы — 2—3 кг в день.

Фундаментальная причина

О негативном влиянии химической промышленности на биоту и здоровье человека мы узнаем после трагических случаев или незапланированных эффектов (например, Бисфенол-А имеет структурное сходство с женским гормоном эстрогеном; хладагенты разрушают озоновый слой и пр.), поскольку тесты продукции и новых химических веществ на токсичность зачастую очень дорого стоят.

Так или иначе, природные ресурсы (минералы, нефтепродукты, металлы) превращаются в вещи, которых становится все больше, исходя из потребностей населения, которое и само по себе растет. Количество вещей, которыми мы обладаем, может доходить до нескольких тысяч, хотя еще наши прадеды обходились всего сотней. Растет темп потребления, конкуренция производителей. Чтобы люди потребляли больше, нужно, чтобы товары быстрее сменяли друг друга, так появляется «запланированное устаревание», то есть в товар изначально закладываются износ и поломка. Товары множат упаковку, а упаковка практически всегда — отходы.

Фото Максима Платонова

Рациональность, которая предполагает долговременную стратегию — цикличную переработку, приоритет ценности природных ресурсов и понимание проблем потребления — позволит жить неплохо и будущим поколения тоже.

Эта экологическая проблема представляет собой большую пирамиду, в основании которой культура потребления: стремление к изобилию, одноразовости, упрощающей бытовую жизнь, но пропорционально умножающей экологическую нагрузку. Надо понимать, что у нас есть социобиологический инстинкт стремления к изобилию и накоплению, он заложен во всех живых организмах, особенно в человеке. Этот инстинкт помогает повышать качество жизни и создает лучшие условия для потомства. Однако, учитывая масштабность человечества, этот инстинкт входит в диссонанс с возможностями экосистемы восстанавливаться от количества и разнообразия поступающих отходов. Рациональность, заложенная этим инстинктом, и есть «коричневая экономика» в чистом виде, она кратковременна и обеспечивает действительно хорошее качество жизни, но лишь для текущего поколения. А вот рациональность, которая предполагает долговременную стратегию — цикличную переработку, приоритет ценности природных ресурсов и понимание проблем потребления, позволит жить неплохо и будущим поколения тоже.

А что в России?

В советское время, когда экономика страны была замкнута сама на себя, у нас были ресурсы для переработки стекла, пластмасс, разных видов металлов, хотя и добыча ресурсов также была в приоритете — но, чтобы сделать страну самодостаточной, пришлось найти баланс производства и потребления. Однако в 1990-х эти отрасли перестали поддерживаться в должной мере. Законодательно и экономически не было единой цепи, единого стандарта, и переработкой и утилизацией отходов (читай — вывозом на свалки) занялись частные компании, а сбор мусора у граждан взяли на себя муниципалитеты. Нет ни экономических льгот для поддержки «зеленых» предприятий, ни раздельного сбора. Мусорные полигоны разрастались на протяжении очень долгого времени, при том что всего от 4% до 10% отходов у нас уходит на переработку или на мусоросжигательные заводы. Модернизация всего цикла утилизации отходов затянулась.

Продвинулись мы, таким образом, не сильно, но несколько серьезных изменений все же произошло. На законодательном уровне запрещено захоронение полезных для переработки фракций отходов, хотя по-прежнему отрасли переработки и экономических инструментов для этого нет. Зато сделан большой шаг вперед по программе «Чистая страна». Формируется база по различным регионам с полным перечнем предприятий, транспортирующих отходы, предприятий переработки, экологического аудита, заодно проверяется их экономическая целесообразность и соответствие экологическим нормам. С января 2019 года обращение с отходами на территории каждого субъекта федерации на конкурсной основе обеспечивает региональный оператор в соответствии с программой по вывозу мусора и мусорными «мощностями» региона.

Фото Олега Тихонова

Сегодня в России только 7% граждан разделяют отходы. Остальные согласны разделять отходы, если будет удобная инфраструктура в шаговой доступности, если так будет поступать большинство сограждан и если будет понятно, как это делать правильно

Раздельный сбор — краеугольный камень «зеленой экономики», с него начинается безотходный путь. Сегодня в России только 7% граждан разделяют отходы — мы установили это в ходе опроса в исследовательском проекте по «зеленым» мегаполисам, эти данные подтверждаются и опросами социологических служб. Остальные согласны разделять отходы, если будет удобная инфраструктура в шаговой доступности, если так будет поступать большинство сограждан и если будет понятно, как это делать правильно (понятная инфографика на баках). Как правило, экономические стимулы для граждан — возвращение залоговой стоимости сдаваемой тары, снижение коммунальной платы — действуют еще более эффективно, но это не отменяет того, что необходимо показывать, что собственный вклад в раздельный сбор снижает нагрузку на окружающую среду, а значит, потенциально улучшает здоровье. Если удастся заложить такую мотивацию, то справиться с мусорной проблемой будет гораздо легче.



Юлия Ермолаева