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Ветслужба Казани открыла первый в Татарстане государственный зооотель

09:28, 10.02.2020
Ветслужба Казани открыла первый в Татарстане государственный зооотель
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Первая в республике государственная гостиница для животных открылась в казанском ветеринарном центре на ул.Односторонка Ноксинская.

Зооотель может вместить до 50 собак и кошек. Услуги передержки можно оплачивать как посуточно, так и по часам, рассказали на деловом понедельнике в мэрии Казани.

В 2020 году в ветцентре планируется завершить реконструкцию клинического корпуса. Это позволит проводить сложные лечебные манипуляции и реабилитацию животных.

В целом, за 2019 год в семи государственных ветеринарных клиниках города было проведено 10 тысяч амбулаторных приемов. Прививки от бешенства получили более 16 тысяч кошек и собак. Кроме того, было зачипировано 4,5 тысячи голов, в том числе 120 голов сельскохозяйственных животных.

Общество Татарстан
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