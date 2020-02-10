Борис Менделевич: «Не секрет, что людей с эпилепсией часто неохотно берут на работу»

Второй понедельник февраля — Международный день борьбы с эпилепсией

Фото: Максим Платонов

Врач-психиатр, депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич рассказал о заболевании, распространенном по всему миру.

Что такое эпилепсия

Эпилепсия — это хроническое заболевание головного мозга, для которого характерны повторяющиеся непровоцированные приступы с различными клиническими проявлениями.

По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире более 50 млн людей живут с этим диагнозом. До 70% из них могут жить без приступов болезни, если регулярно принимают противосудорожные лекарства. Но в странах с низким и средним уровнем дохода около трех четвертей людей с эпилепсией могут не получать необходимого им лечения. Надо понимать, что проявления эпилепсии совершенно различны, и эта категория больных требует отдельного наблюдения: несмотря на то, что заболевание известно давно, его генез до конца не совсем ясен.

Первостепенная задача при эпилепсии — контролировать приступы. Ведь у людей, страдающих эпилепсией, наибольшее количество проблем связано не только с проявлением болезни в виде приступов, но и с серьезными психологическими нарушениями: это депрессия, тревога, низкая самооценка, проблемы с социальной изоляцией, безработицей.

Есть четко обозначенные законодательством ограничения в социальной деятельности для больных эпилепсией: в зависимости от тяжести заболевания они признаются негодными или ограниченно годными к военной службе. Фото Олега Тихонова

Сложности в социализации

Не секрет, что людей с эпилепсией часто неохотно берут на работу, для них есть ограничения в выборе профессии.

Больные сталкиваются с большими трудностями при социализации, причем не только в России, но и в целом на мировом опыте. Например, в Китае и Индии таким людям могут запретить вступать в брак, или же болезнь может стать единственной причиной для одностороннего аннулирования брака. В России нередки случаи, когда детей с эпилепсией не берут в детские сады, вынуждают перевестись в другие школы. Взрослым не легче: им сложнее выбирать профессию, учиться в вузах, заниматься спортом. Часть ограничений действительно имеют под собой реальную основу, но надо понимать, что часть из них исходит от недостаточной информированности и предубеждений.

Есть четко обозначенные законодательством ограничения в социальной деятельности для больных эпилепсией: в зависимости от тяжести заболевания они признаются негодными или ограниченно годными к военной службе, им нельзя работать на опасных производствах, на работе, связанной с ношением оружия. Люди с эпилепсией не могут работать на высоте, на железной дороге, на кухне, в больницах, детских садах. Под запретом и должности водителя, парикмахера, шахтера, геолога.

Но очень часто таких больных не допускают к работе необоснованно: например, известны случаи, когда после приступов людей заставляют увольняться из магазинов. Каждый подобный случай требует обращения к юристу: нужно обязательно доказывать свои права.

Люди с эпилепсией не могут работать на высоте, на железной дороге, на кухне, в больницах, детских садах. Фото Марата Гайфуллина

Как лечат и диагностируют эпилепсию

Но время не стоит на месте. Например, в последние годы в арсенал современной медицины вошло множество новых лекарств. Большинство из них зарегистрированы и в нашей стране и доступны для больных. Благодаря лечению, приступы могут не проявляться годами.

Значительные шаги сделаны и в диагностике: если раньше основным протоколом была электроэнцефаллография (метод исследования электрической активности мозга путем размещения электродов в определенных зонах), то сейчас в арсенал диагностов входят МРТ, ПЭТ (позитронно-эмиссионная томография), благодаря которым можно получать более точные и объективные данные. Благодаря этому можно выявлять так называемые симптоматические эпилепсии — серии приступов, вызванные другими заболеваниями: обменными процессами головного мозга, доброкачественными опухолями и т.д. А с такими болезнями есть шанс справиться и изгнать их навсегда.

В целом диагностика заболевания, действительно, шагнула далеко вперед, и сейчас 90% патологий выявляется, и больные получают информацию о своем здоровье.

Есть возможность и хирургического лечения — такое вмешательство применяется, если лекарства не помогают, в самых тяжелых случаях. При таком лечении выявляется очаг заболевания и либо удаляется, либо локализовывается.

Не менее важен и настрой пациента. Да, наличие болезни вносит свои корректировки в уклад жизни больного и его близких. Но эпилепсия — это не приговор. Мы живем в XXI веке, и изменилось уже очень многое. Эксперты, и я в этом с ними солидарен, рекомендуют занять активную позицию по отношению к болезни, регулярно проходить обследования, пить лекарства и жить по мере возможностей полной жизнью, учитывая особенности организма.

Значительные шаги сделаны и в диагностике: если раньше основным протоколом была электроэнцефаллография, то сейчас в арсенал диагностов входят МРТ, ПЭТ, благодаря которым можно получать более точные и объективные данные. Фото Максима Платонова

Как и при любом заболевании, при эпилепсии очень важна поддержка близких. Она меняет жизнь не только самого пациента, но и его семьи и окружения. Близким и родным пациентов стоит изучить основные факты об этой болезни, знать, как проявляется и развивается приступ и как оказать первую помощь. Это поможет предотвратить травмы, которые могут возникнуть у пациента во время припадка.