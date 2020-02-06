Вербов снова разгромил Саммельвуо в «газпромовском дерби»

«Зенит-Казань» второй раз в сезоне уверенно обыграл питерский «Зенит»

Фото: Роман Кручинин / zenit-kazan.com

Регулярный чемпионат мужской волейбольной Суперлиги вышел на финишную прямую, однако до сих пор в турнирной таблице нет никакой ясности ни с лидерами, ни с аутсайдерами. Такого интересного чемпионата в России не было давненько. «Зенит-Казань» на протяжении последних 10 лет приучил всех к монополии на победы на этой стадии турнира, однако на сегодня подопечные Вербова проиграли уже три встречи, и пока что под вопросом их попадание даже в первую двойку, которое позволяет пропустить стадию плей-офф и попасть сразу в Финал шести. Накануне в Казани был сыгран один из главных матчей на стадии «регулярки» — «газпромовское дерби». В конце декабря в финале Кубка России Вербов уже обыгрывал Саммельвуо с уверенным счетом. На этот раз борьба обещала стать более упорной, однако на деле все вышло иначе. О том, как прошла встреча двух «Зенитов», — в репортаже «Реального времени».

Леон не приедет в Питер

Февраль — традиционно богатый на волейбольные слухи месяц. Ведущие европейские СМИ начинают соревнование по инсайдам, публикуя информацию о будущем ведущих игроков мирового волейбола. В этом году чуть на опережение сыграли некоторые клубы. Так, итальянская «Перуджа» еще в конце января пресекла все слухи относительно бывшего игрока казанского «Зенита» Вильфредо Леона и официально объявила о продлении контракта с ним на 2 года.

До этого главным претендентом на Леона назывался питерский «Зенит». Нынешняя линия доигровщиков этой команды далека от идеала, и строить команду вокруг кубинца с польским паспортом было бы логично, учитывая финансовые возможности клуба. Однако даже «Газпром» не стал ввязываться в борьбу за Лео и платить ему порядка 2 миллионов евро за сезон. Главный тренер сборной России и питерского клуба Туомас Саммельвуо знаменит тем, что умеет раскрывать таланты и выжимать максимум из волейболистов, находящихся в его распоряжении, однако амбиции «Зенита» не позволяют вести такую кропотливую работу — от команды всегда будут требовать результат. Поэтому даже без Леона Питер в предстоящее трансферное окно обязательно сделает ряд громких приобретений.

По информации сайта worldofvolley.com, команда Саммельвуо летом пополнится диагональным Виктором Полетаевым и блокирующим Дмитрием Пашицким (оба — лидеры действующего чемпиона Суперлиги кемеровского «Кузбасса»). Еще в Питере ждут доигровщика сборной России и новоуренгойского «Факела» Егора Клюку, а также связующего сборной Франции и польской «Варшавы» Антуана Бризара. Усиление солидное, однако, как показал тот же Саммельвуо с «Кузбассом» минувшей весной, не гарантирующее гранду ничего. Туомасу предстоит много работы, чтобы из звездных игроков сделать команду, которая способна стабильно выигрывать титулы. На данный момент у питерского «Зенита» за два с половиной года существования нет ни одного трофея.

На данный момент у питерского «Зенита» за два с половиной года существования нет ни одного трофея

Что касается «Зенита» казанского, то здесь ситуация чуть сложнее, и проверенных инсайдов из клуба вряд ли стоит ждать раньше марта. Команда переживает в этом сезоне перестройку, выиграла Кубок России, претендует на лидерство в регулярном сезоне, однако все равно имеет немало игровых проблем и уже упустила два трофея сезона (Суперкубок и клубный чемпионат мира), а также может не выйти из группы в Лиге чемпионов. Европейские СМИ сообщают о том, что Эрвин Нгапет продолжит играть в Казани, а вот с болгарским диагональным Цветаном Соколовым ситуация до конца не ясна. Вроде бы к нему нет претензий, однако так и непонятно, чем завершится эпопея с переводом Максима Михайлова в доигровку. Если он вернется на привычную позицию в диагональ, то казанцы расстанутся с Соколовым и будут искать легионера на позицию доигровщика. Одним из главных кандидатов видится кубинец, натурализованный в бразильца, Леал. Однако он еще не играл в России и наверняка финансовый запрос с его стороны будет солидным, учитывая уровень волейболиста. Пойдет ли на такое развитие событий «Зенит-Казань» — вопрос открытый.

Шикарный Нгапет и казанская суперподача

Казанцы в минувшую субботу довольно легко обыграли в трех партиях «Белогорье». Некогда грозный извечный соперник «Зенита» сейчас тоже находится в стадии перестройки, много доверяя молодежи. В команде за календарный год главным поработали четыре тренера, а на позиции связующего сыграли сразу пять человек. В Казани белгородцы ни в одной из партий не набрали даже 20 очков (19:25, 19:25, 17:25). После Нового года набрал отличную форму Нгапет, который и стал самым результативным игроком встречи, наколотив 17 очков.

Питерцы минувший тур пропускали, зато в предыдущем матче умудрились проиграть со счетом 1:3 нижегородскому «АСК», который с начала сезона шел в группе аутсайдеров, а теперь претендует даже на попадание в десятку лучших и выход в плей-офф. Команда Саммельвуо в той встрече выглядела разобранной, откровенно плохо сыграл связующий Дмитрий Ковалев, хотя нужно отдать должное сопернику, который больше питерцев хотел победить и сделал все для успешного результата.

Накануне Алексей Вербов не сильно удивил стартовым составом: Бутько, Соколов, Нгапет — Михайлов, Вольвич — Лихошерстов, либеро — Голубев. Правда, Лихошерстова довольно быстро заменили на Кононова. Туомас Саммельвуо выпустил всех сильнейших, имеющихся в его распоряжении: Ковалев, Грозер, Камехо — Дивиш, Яковлев — Сафонов, либеро — Кривитченко.

Нгапет так усердно боролся за мяч, что повредил светодиодный экран, установленный по периметру площадки

Гости начали очень резво и повели 4:1. В первом же розыгрыше Нгапет так усердно боролся за мяч, что повредил светодиодный экран, установленный по периметру площадки. На подачах Михайлова казанцам удалось выровнять положение — 4:4, однако питерцы сделали новый рывок благодаря Камехо — 9:5. После таймаута Вербова хозяевам удалось подтянуться в счете — 9:11, а с очередным выходом на подачу Михайлова даже выйти вперед — 12:11. На подачах Лукаша Дивиша питерцы снова убежали вперед на три очка — 15:12, вынудив Вербова брать второй таймаут. После эйса Сурмачевского счет вновь стал равным (18:18), а все решалось в концовке, главным героем которой стал Цветан Соколов, оформивший два подряд эйса и, по сути, убивший всю интригу в партии — 25:21 в пользу казанского «Зенита».

Во втором сете казанцы быстро создали комфортный задел в 3 очка, однако так же быстро его растеряли — 10:10. Три подряд подачи навылет от Сурмачевского снова позволили команде Вербова чувствовать себя комфортно — 15:12. Интригующей концовки вновь не получилось — «Зенит-Казань» включил режим суперподачи, которая очень здорово летит у команды в последних матчах, и полностью выбил питерцев с приема. Снова выдающийся матч провел Нгапет, который забивал даже нерабочей левой рукой. 25:18 — еще более уверенная победа от казанцев во втором отрезке игры.

13 эйсов и 6-0 в противостоянии Вербов — Саммельвуо

В третьей партии казанцы начали уже попросту куражиться, легко выигрывая розыгрыш за розыгрышем. Саммельвуо начал хаотичные замены, а счет на табло к этому времени был уже неприличным — 17:9 в пользу хозяев. Бутько продолжал уверенно заигрывать первые темпы, а принимающие казанского «Зенита» продолжали играть практически без ошибок, обеспечивая своему связующему блестящую доводку. Итог — 25:19 и 3:0 в пользу команды Вербова. Молодой тренер снова одержал уверенную победу над рулевым сборной России, а развитие событий в игре отчасти повторило декабрьский кубковый финал. Счет личных встреч теперь 2-0 в пользу Алексея Игоревича, а счет по партиям и вовсе неприличный для амбициозного Саммельвуо — 0:6. В этом сезоне шанс взять реванш у Туомаса может быть лишь в апрельском Финале шести. Казанцы после вчерашнего разгрома сделали серьезную заявку на прямое попадание в него, минуя стадию плей-офф, а вот питерцы все дальше от заветной двойки, при этом ближайший матч проведут в гостях у «Локомотива», который лидирует в чемпионате.

Самым результативным игроком встречи стал Соколов с 15 очками

Одним из самых заметных событий матча снова стали подачи от доигровщика Андрея Сурмачевского, который здорово выходит на замену. После игры он рассказал, за счет чего получается так классно подавать:

— Сегодня мы показали себя настоящими мужиками. Показали очень хорошую игру. По поводу своей подачи могу сказать, что это — фортуна. Просто удобно подбрасывал мяч. Спасибо партнерам по команде за поддержку. Без нее я бы не смог так подавать. Что касается тактики и цели для подачи, то лично я выделял для себя Лукаша Дивиша. Старался подавать именно в него.

Отметим, что на счету казанского «Зенита» по итогам встречи 13 эйсов. По сути, половину одной из партий хозяева выиграли, просто вводя мяч в игру, без всяких розыгрышей. В матче такого уровня — это выдающаяся цифра. Ну а самым результативным игроком встречи стал Соколов с 15 очками.

Вербов: «Перед матчем много говорили о том, что нужно сыграть в два раза лучше, чем в Москве»

После игры Туомас Саммельвуо отметил, что чувствует дежавю, так как ход вчерашнего матча во многом был похож на развитие событий в кубковом финале между «Зенитами» в Москве:

— Мы начинали встречу неплохо, но проиграли в главных компонентах волейбола — подаче и приеме. Хочется, чтобы при таких сложностях игроки были более уверены в себе. Нужно уметь играть такие матчи, которые складываются неудачно.

— Сегодняшняя игра получилась похожей на декабрьский финал Кубка России?

— Да, практически одинаковой. Мы там лучше играли на блоке и в защите, но тоже проиграли 0:3. Когда нет съема, нет приема, нет и игры. Мы знали о силе подачи казанского «Зенита». Они показали это и в прошлом матче с «Белогорьем», где выиграли в три сета. Это не стало сюрпризом. Но мы не справились.

Хочется, чтобы при таких сложностях игроки были более уверены в себе. Нужно уметь играть такие матчи, которые складываются неудачно

— После финальной игры в Москве вы говорили о том, что недовольны поведением своих игроков на площадке, которые предъявляли друг другу претензии. Сегодня такого не было?

— Я не вправе выражать недовольство по этому поводу. Да, я это отметил, но я не сужу игроков. Я с ними. Все в клубе понимают, что мы можем играть лучше. Мы — хорошая команда на блоке и в защите, и мы это знаем. Но съем нам надо усилить.

— Сейчас февраль, но уже полно слухов о переходах. Это как-то сказывается на вашей работе?

— Слухи о переходах появляются каждый год. А про команду из Санкт-Петербурга пишут еще больше. Но я ничего не читаю. Мы работаем здесь и сейчас. Каждый год такая ситуация. Не хочу говорить о будущем, я живу здесь и сейчас.

Алексей Вербов не стал скрывать, что встреча с питерцами носила особенный характер:

— Я счастлив. Мы сегодня перед матчем много говорили, что нам надо сыграть в два раза лучше, чем играли в финале Кубка России. Потому что есть некие законы спорта, которые не нарушаются. Сегодня мы их нарушили. Команда, которая месяц назад вам проиграла, вдвойне злая, вдвойне агрессивная и хочет доказать, что то поражение было стечением обстоятельств. И ребята меня услышали, они были максимально сконцентрированы. Такой элемент, как подача, говорит о том, что игроки чувствуют себя комфортно. Это было одной из задач — снять маску и показать сопернику, что шансов у них сегодня не будет.

В то же время были и микродуэли. Принципиальность этого матча, наверное, больше для руководителей. Для нас это в первую очередь были спортивные противостояния, которые скорее для сборной. Ковалев — Бутько, условно говоря, Андреев — Голубев, Вольвич — Яковлев. И у меня есть своя микродуэль с Саммельвуо, но это нормально, это спортивный принцип. Спорт на этом и стоит, а побеждает сильнейший. Хорошо, что сегодня сильнее оказались мы.

Мы сегодня перед матчем много говорили, что нам надо сыграть в два раза лучше, чем играли в финале Кубка России. Потому что есть некие законы спорта, которые не нарушаются. Сегодня мы их нарушили

Но по факту это рядовой матч, а не финал, и до концовки чемпионата еще далеко. Здорово, что мы в гонке, продолжаем бороться за освобождение себя от плей-офф и за проведение Финала шести в Казани.

— За победу сегодня положены двойные премиальные?

— Я уже сказал, что матч рядовой, и премиальные к этому также имеют отношение. Я думаю, что любой игрок, который выходит на площадку против этой команды, хочет победить, и ничего нового я вам не скажу. Сами знаете всю эту ситуацию, и вдвойне приятно было показать, что мы на плаву. И такой счет не дает ничего, кроме позитива.

— Саммельвуо сказал о дежавю. Эта игра напомнила ему кубковый финал…

— По счету — да. Но накал матча сегодня все равно был выше. На кубке я видел, что с первого мяча мы были уверены в победе, не давали кислорода сопернику. В этой игре сначала была некая нервозность, скованность, и мы стабильно уступали два-три мяча по ходу первого сета. Нам удалась сумасшедшая подача, такие цифры бывают редко. Питер же на приеме не показал своей лучшей игры.

— В последних матчах мы не видим на домашних играх Владимира Алекно. У него запланированная операция?

— Да, его отсутствие связано только со здоровьем.

Впереди у казанцев непростая выездная игра против московского «Динамо». Столичная команда в этом сезоне не очень хорошо играет против лидеров, однако не теряет очков в матчах с аутсайдерами и середняками, что позволяет подопечным Константина Брянского уверенно находиться в лидирующей группе и даже претендовать на попадание в двойку лучших. Команда Вербова поднялась на четвертое место, имея два матча в запасе относительно лидирующей группы. Возглавляет же турнирную таблицу Суперлиги новосибирский «Локомотив», который примет «Зенит-Казань» 22 февраля. Скорее всего, именно в этом матче определится победитель «регулярки» и хозяин апрельского Финала шести.

