«Москвичи по сравнению с казанцами экономичнее используют воду»

Полина Ермолаева об экологии столицы Татарстана

Доцент кафедры общей и этнической социологии КФУ, ведущий научный сотрудник Центра перспективных экономических исследований АН РТ Полина Ермолаева участвует в исследованиях по социально-экологической проблематике и городской социологии и в проведении опросов жителей Москвы и Казани. В колонке, написанной для «Реального времени», она рассказывает об удовлетворенности горожан жизнью в Москве и Казани в последние 5 лет и об отношении казанцев к экологии города.

В Казани новые зеленые рекреационные зоны создавались на месте существующих



Наше исследование по устойчивым городам показало, что на удовлетворенность жизнью казанцев и москвичей в городе повлияло появление новых инфраструктурных и технологических проектов, цифровизация городов, экономические факторы. По мнению большинства горожан, за последние 5 лет их города стали более комфортными для проживания. Главным образом потому, что была налажена работа систем интернет-платежей и интернет-магазинов, государственных цифровых услуг, в публичных пространствах был обеспечен доступ к бесплатному интернету, стало больше пешеходных и велосипедных дорожек, увеличилось количество зеленых зон, повысились доступность и удобство общественного транспорта, а также качество благоустройства дворовых территорий. В социально-экологическом отношении в Москве за 5 лет улучшились качество питьевой воды, энергоэффективность, в Казани за это время стало больше новых парков и скверов.

При этом скорее в худшую сторону за последние 5 лет изменился уровень доходов населения. Существенные ухудшения произошли в сфере обращения с отходами. Остаются нерешенными вопросы системного проектирования городов, низкого уровня экологического образования и просвещения населения, экологической культуры.

Казань, как крупный индустриальный центр, имеет схожие с другими российскими мегаполисами экологические проблемы — загрязнение атмосферы транспортом и предприятиями, неблагоприятное качество питьевой воды и загрязнение водоемов, недостаточное количество зеленых насаждений, рост коммунальных и промышленных отходов. Чтобы не быть голословной, я приведу примеры из экспертных интервью, которые мы вместе с моими коллегами подготовили по проекту формирования устойчивых городов в России.

Казань, как крупный индустриальный центр, имеет схожие с другими российскими мегаполисами экологические проблемы — загрязнение атмосферы транспортом и предприятиями, неблагоприятное качество питьевой воды и загрязнение водоемов

В отношении качества питьевой воды эксперты, с одной стороны, отмечают улучшение ее состава по сравнению с ситуацией двадцати-двадцатипятилетней давности, однако за последние пять лет, по их мнению, существенных изменений не произошло. Воду из-под крана в Казани без фильтрации нельзя употреблять в пищу даже после термической обработки, и причина этого, главным образом, в изношенности инженерных сетей города, по которым производится доведение воды до потребителя.

Известно, что доступ к паркам и к физической активности в зеленых зонах напрямую влияет на продолжительность жизни и предохраняет от развития множества болезней. По данным статистики, зеленые насаждения в Казани занимают около 98 кв. км, что составляет лишь порядка 23% от общегородской площади и отстает от нормативов. Начиная с 2015 года в Казани проходит интенсивное развитие парковых зон, которое лично контролируется президентом Татарстана. Как результат, были не только благоустроены существующие парки, но и создан ряд новых.

Но некоторые эксперты отмечают, что новые зеленые рекреационные зоны создавались на месте существующих лесных зон или зеленых насаждений, в то время как в городе необходимо увеличивать зеленые зоны путем освоения пустырей и городских пространств, где существует дефицит деревьев. Многие микрорайоны вообще не имеют зеленых рекреационных зон.

Фото Максима Платонова

Новые зеленые рекреационные зоны создавались на месте существующих лесных зон или зеленых насаждений, в то время как в городе необходимо увеличивать зеленые зоны путем освоения пустырей и городских пространств, где существует дефицит деревьев

Раздельный сбор отходов осуществляет только каждый десятый

Данные наших исследований показывают, что доля казанцев, принимающих участие в экологических практиках, стремительно растет: в 2005 году она составляла 18,6%, в 2012-м — 25,9%, в 2013-м — 30%, в 2019-м — уже 65%. Однако основная мотивация населения к экологическому поведению — экономический фактор; на втором месте — забота о своем здоровье и здоровье своих близких и лишь на последнем месте — экологические ценности («берегу природу», «не хочу, чтобы окружающие и будущие поколения страдали от плохой экологии»).

Так, последние данные опроса (2019 год) показали, что наиболее популярными повседневными экологическими практиками для горожан являются экономия электроэнергии (76,6%), воды (68,5%), покупка/выращивание экологически чистых продуктов (37,1%). Более ресурсозатратные практики, такие как участие в мероприятиях, направленных на защиту окружающей среды (15,1%) и участие в деятельности экологической общественной организации (12,3%), привлекают горожан в меньшей степени.

Москвичи по сравнению с казанцами экономичнее используют воду (73,1% против 63,9%) и энергию (80,9% против 72,3%), в то время как казанцы в большей степени, чем москвичи, стараются покупать/выращивать экологически чистые продукты (40% против 34%). В остальных экопрактиках различия не являются статистически значимыми. Треть горожан не практикуют раздельный сбор отходов или практикуют крайне редко, осуществляют раздельный сбор только 10% населения. Основным препятствием к раздельному сбору граждане считают неудобную инфраструктуру утилизации отходов или ее отсутствие.

Фото Максима Платонова

Данные наших исследований показывают, что доля казанцев, принимающих участие в экологических практиках, стремительно растет: в 2005 году она составляла 18,6%, в 2012-м — 25,9%, в 2013-м — 30%, в 2019-м — уже 65%

Большинство москвичей (79,2%) и казанцев (81,9%) не пользуются велосипедом для передвижения по городу в силу привычки ездить на общественном транспорте, из соображений безопасности, неразвитой велоинфраструктуры и плохих климатических условий.

Нужно перестать покупать то, что покупается уже 10 лет, и начать искать на рынке более экологичные перерабатываемые аналоги

Как можно улучшить ситуацию с экологией в городе? Это должны быть встречный интерес и усилия со стороны государства, бизнеса и горожан. На уровне государства должны осуществляться экономическое и законодательное регулирование и поддержка «зеленых» инициатив среди населения и бизнеса: например, обеспечение льгот для владельцев электротранспорта, таких как бесплатные парковки, зарядки в публичных местах, выделенные линии. Крайне важна инфраструктурная поддержка экологического образа жизни горожан — повсеместное введение велосипедных дорожек, экологических велотроп, удобное расположение контейнеров для сортировки отходов, формирование зеленого каркаса в городе и т.д., повышение экологической культуры населения через экологическое просвещение и образование на протяжении всей жизни, вынос грязных и опасных производств из города.

На уровне предприятий необходимо начать с введения экологических стандартов и инициатив — экономичных и удобных. Для малого бизнеса это могут быть такие решения, как замена всех ламп на светодиодные, отказ от использования одноразового пластика, раздельный сбор отходов. Для крупных организаций — внедрение новых «зеленых» технологий и логистики, экологической сертификации, программ перехода на наилучшие доступные технологии и т.д. Многие из этих инициатив — это вопрос изменения привычек и практик руководителей. Нужны усилия для перестраивания управленческих и логистических цепей: перестать покупать то, что покупается уже 10 лет, и начать искать на рынке более экологичные перерабатываемые аналоги. Разумеется, со стороны государства должны быть введены институциональные и экономические меры подкрепления этих инициатив.

Фото Олега Тихонова

Если мы хотим привить практику раздельного сбора твердых коммунальных отходов среди населения, понятно, что необходимо оборудовать дворы контейнерами для раздельного сбора, распространить удобную наглядную инструкцию по сортировке мусора, которую можно повесить на холодильник или мусорный бачок, стимулировать к сортировке отходов населения «рублем»



На уровне самих жителей городов — сделать экологические практики понятными, доступными и экономически выгодными. Другими словами, если мы хотим привить практику раздельного сбора твердых коммунальных отходов среди населения, понятно, что необходимо оборудовать дворы контейнерами для раздельного сбора, распространить удобную наглядную инструкцию по сортировке мусора, которую можно повесить на холодильник или мусорный бачок, стимулировать к сортировке отходов населения «рублем». К примеру, в Германии действует депозитно-возвратная система тары при сдаче на переработку специально промаркированных бутылок и алюминиевых банок и возвращается залог, который входил в стоимость напитка, а в Великобритании выписывают крупные штрафы за неправильную сортировку.



Полина Ермолаева