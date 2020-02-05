«Отдыхайте до марта»: коронавирус запер россиян в Азии

У отдыхающих на Филиппинах, в Таиланде и Индонезии обратные билеты были через Китай или Туркменистан, но авиарейсы отменили

Фото: предоставлено Камиллой Хафизовой

Татарстанцы, отдыхающие и зимующие в ряде юго-восточных стран, пожаловались на проблемы с возвращением домой — рейсы отменяются из-за вспышки коронавируса. Так, сообщают, что застряли на отдыхе российские туристы на Филиппинах, в Таиланде и Индонезии. У многих обратные билеты были через Китай или Туркменистан, а последний — также закрыл авиарейсы в Казань. Как рассказали «Реальному времени» застрявшие казанцы, купить новые билеты — также проблематично, они в дефиците и резко выросли в цене.



«Нервная обстановка»



Казанский блогер и путешественница Камилла Хафизова сообщила о проблемах татарстанских туристов и зимовщиков с возвращением домой. Семья девушки также попала в сложную ситуацию, так как вернуть в Казань их должна была китайская авиакомпания через Пекин, а воздушное сообщение с ним закрыли:

«Все рейсы Air China через Пекин отменены! Мужа обратный билет на 13.02! Папин туда на 20.02 и обратный на 13.03. Наши обратные билеты с детьми в марте! Абсолютно все! Я в шоке, но стараюсь не паниковать», — написала Камилла в своем Instagram.

Как рассказала девушка «Реальному времени», этой зимой она по традиции вместе с детьми отправилась зимовать на Филиппины, а муж и отец ее навестили. Причем проблемы с возвращением домой возникли не только у родственников, но и у ее друзей:

— Сегодня на сайте Air China появилась информация, что все рейсы отменены до 28 марта. Словом, достаточно нервная обстановка, находишься в стрессе и в подвешенном состоянии. Если бы хоть сообщения от перевозчиков вовремя приходили, как нам. Мы еще, в принципе, успеваем вернуть средства, но билеты надо брать прямо сейчас. А они очень сильно дорожают — просто на глазах, потому что очень большой спрос и дефицит.

«Сегодня на сайте Air China появилась информация, что все рейсы отменены до 28 марта. Словом, достаточно нервная обстановка, находишься в стрессе и в подвешенном состоянии», — рассказала Камилла Хафизова. Фото aviav.ru

Отдыхайте до марта

В этот раз поездка Камиллы выдалась особенно беспокойной. Во время прилета рейс задержали из-за извержения вулкана, на месте была угроза цунами, теперь еще и коронавирус добавил волнений.

— Даже когда мы сюда летели — также через Китай, а это было в середине января, уже тогда в аэропорту Пекина нельзя было купить маски. И здесь на месте, на Филиппинах, очень сложно найти в аптеках маски. На Боракае мы их нашли, но и то — их продают втридорога.

Причем проблема с возвращением в Татарстан возникла у многих: «У меня много друзей сейчас в Бангкоке, они не могут вылететь в Казань через Ашхабад — Туркменистан тоже отменил рейсы. В Индонезии тоже люди застряли, потому что рейсы были через Китай и их тоже отменили» — рассказала Камилла.

В заложниках у коронавируса оказались не только татарстанцы, но и другие россияне. Сибиряки также застряли на Филиппинах, причем туристам предложили жить там до марта. Обратные билеты у отдыхающих были через Гонконг, но рейсы отменяют один за другим. По сообщению NGS, самолет филиппинской авиакомпании Cebu Pacific отменил рейсы из Манилы в Гонконг, через который туристы планировали вернуться в Новосибирск.

В аэропорту Манилы большие очереди — сюда приехали многие российские туристы, чтобы разобраться в ситуации. Некоторым вернули половину стоимости билетов. «В Cebu Pacific нам предложили улететь из Манилы 1 марта», — рассказала туристка.

Жди или перебронируй

В Ростуризме неоднократно сообщали, что выплачивать компенсации лишившимся тура в Китай начнут в ближайшее время. Но более подробной информации пока нет, на запрос нашего издания в ведомстве пока не ответили.

— Мы отправляли туристов в Китай через агентство Tez Tour, — рассказала «Реальному времени» генеральный директор нижнекамского турагентства «Олис» Ольга Байкеева. — Это известная, добросовестная компания, она предоставляет качественные услуги, поэтому нареканий к организации отдыха у наших клиентов не было, а сейчас их всех организованно и быстро вывезли. Но у людей остались вопросы по возврату денег: Tez Tour предлагает ждать до 17 февраля, а терпеть еще две недели согласны не все. Другой вариант, который предлагает агентство, — перебронировать туры на другие направления. Но тут мало вариантов: турагентство предлагает широкий выбор тем, кто вылетает из Москвы, а из Казани рейсы в основном в Турцию и Грецию.

Перебронирование, пояснила Байкеева, — не лучший выход по нескольким причинам. Во-первых, туры в Китай были намечены на ближайшие месяцы, а взамен предлагаются туры на лето. Перенести же отпуск на лето могут далеко не все. Во-вторых, «отпавшие» из-за эпидемии коронавируса туры — самые дешевые из «азиатских». Поездка в Индию или Вьетнам и даже в Турцию сейчас будет стоить значительно дороже, а доплачивать за тур готовы далеко не все.

Над турагентствами нависла угроза банкротства

Туры в Китай, которые в последнее время так успешно продавали татарстанские агентства, сейчас могут стать причиной их банкротства. По словам гендиректора «Олиса» Ольги Байкеевой, в Поднебесную отправляли по два-три авиарейса в неделю, с каждым туда улетало более 200 человек — на 7—10 дней. Дешевые туры аккумулировали большую денежную массу, которую туроператору будет не так-то просто вернуть «пролетевшим» мимо Китая отпускникам:

— У Tez Tour договоры с китайскими партнерами, бронь оплачена, и китайцы, вероятно, откажутся эти деньги возвращать, поскольку туры отменяют не по их вине, а из-за форс-мажора. Вернет ли вообще, когда и в каком объеме сможет вернуть клиентам деньги туроператор — непонятно. А путевки продавали мы — турагентства, и клиенты пойдут за деньгами к нам. И будут взыскивать свои деньги через суд. Прецеденты есть — нам придется выплачивать.

— Если решение вернуть деньги туристам принято на правительственном уровне — их будут возвращать, — подтвердил «Реальному времени» генеральный директор компании «CompAnionSP» Сергей Пасечник. — И ситуация, когда крайними в цепочке оказались агентства, повторится. Мы уже проходили это — когда по разным причинам случалась череда банкротств турагентств.

По словам Пасечника, при покупке тура агентство обычно предлагает туристам застраховаться от невыезда, но большинство людей не готово платить за нее из своего кармана:

— Стоимость страховки от невыезда составляет обычно 3—4 процента от всей стоимости тура. Если ее приобрести, а в случае невыезда предъявить подтверждающие документы — что вы не выехали из-за болезни, карантина, как в данном случае, или по другой предусмотренной условиями страховки причине, страховая компания возместит убытки в полном объеме. Но туристы обычно от такой страховки отказываются.

А сами туроператоры и турагентства подобные риски, по словам Пасечника, не страхуют, хотя это, как видим, и в их интересах.