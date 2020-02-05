«Отдыхайте до марта»: коронавирус запер россиян в Азии
У отдыхающих на Филиппинах, в Таиланде и Индонезии обратные билеты были через Китай или Туркменистан, но авиарейсы отменили
Татарстанцы, отдыхающие и зимующие в ряде юго-восточных стран, пожаловались на проблемы с возвращением домой — рейсы отменяются из-за вспышки коронавируса. Так, сообщают, что застряли на отдыхе российские туристы на Филиппинах, в Таиланде и Индонезии. У многих обратные билеты были через Китай или Туркменистан, а последний — также закрыл авиарейсы в Казань. Как рассказали «Реальному времени» застрявшие казанцы, купить новые билеты — также проблематично, они в дефиците и резко выросли в цене.
«Нервная обстановка»
Казанский блогер и путешественница Камилла Хафизова сообщила о проблемах татарстанских туристов и зимовщиков с возвращением домой. Семья девушки также попала в сложную ситуацию, так как вернуть в Казань их должна была китайская авиакомпания через Пекин, а воздушное сообщение с ним закрыли:
«Все рейсы Air China через Пекин отменены! Мужа обратный билет на 13.02! Папин туда на 20.02 и обратный на 13.03. Наши обратные билеты с детьми в марте! Абсолютно все! Я в шоке, но стараюсь не паниковать», — написала Камилла в своем Instagram.
Как рассказала девушка «Реальному времени», этой зимой она по традиции вместе с детьми отправилась зимовать на Филиппины, а муж и отец ее навестили. Причем проблемы с возвращением домой возникли не только у родственников, но и у ее друзей:
— Сегодня на сайте Air China появилась информация, что все рейсы отменены до 28 марта. Словом, достаточно нервная обстановка, находишься в стрессе и в подвешенном состоянии. Если бы хоть сообщения от перевозчиков вовремя приходили, как нам. Мы еще, в принципе, успеваем вернуть средства, но билеты надо брать прямо сейчас. А они очень сильно дорожают — просто на глазах, потому что очень большой спрос и дефицит.
Отдыхайте до марта
В этот раз поездка Камиллы выдалась особенно беспокойной. Во время прилета рейс задержали из-за извержения вулкана, на месте была угроза цунами, теперь еще и коронавирус добавил волнений.
— Даже когда мы сюда летели — также через Китай, а это было в середине января, уже тогда в аэропорту Пекина нельзя было купить маски. И здесь на месте, на Филиппинах, очень сложно найти в аптеках маски. На Боракае мы их нашли, но и то — их продают втридорога.
Причем проблема с возвращением в Татарстан возникла у многих: «У меня много друзей сейчас в Бангкоке, они не могут вылететь в Казань через Ашхабад — Туркменистан тоже отменил рейсы. В Индонезии тоже люди застряли, потому что рейсы были через Китай и их тоже отменили» — рассказала Камилла.
В заложниках у коронавируса оказались не только татарстанцы, но и другие россияне. Сибиряки также застряли на Филиппинах, причем туристам предложили жить там до марта. Обратные билеты у отдыхающих были через Гонконг, но рейсы отменяют один за другим. По сообщению NGS, самолет филиппинской авиакомпании Cebu Pacific отменил рейсы из Манилы в Гонконг, через который туристы планировали вернуться в Новосибирск.
В аэропорту Манилы большие очереди — сюда приехали многие российские туристы, чтобы разобраться в ситуации. Некоторым вернули половину стоимости билетов. «В Cebu Pacific нам предложили улететь из Манилы 1 марта», — рассказала туристка.
Жди или перебронируй
В Ростуризме неоднократно сообщали, что выплачивать компенсации лишившимся тура в Китай начнут в ближайшее время. Но более подробной информации пока нет, на запрос нашего издания в ведомстве пока не ответили.
Перебронирование, пояснила Байкеева, — не лучший выход по нескольким причинам. Во-первых, туры в Китай были намечены на ближайшие месяцы, а взамен предлагаются туры на лето. Перенести же отпуск на лето могут далеко не все. Во-вторых, «отпавшие» из-за эпидемии коронавируса туры — самые дешевые из «азиатских». Поездка в Индию или Вьетнам и даже в Турцию сейчас будет стоить значительно дороже, а доплачивать за тур готовы далеко не все.
Над турагентствами нависла угроза банкротства
Туры в Китай, которые в последнее время так успешно продавали татарстанские агентства, сейчас могут стать причиной их банкротства. По словам гендиректора «Олиса» Ольги Байкеевой, в Поднебесную отправляли по два-три авиарейса в неделю, с каждым туда улетало более 200 человек — на 7—10 дней. Дешевые туры аккумулировали большую денежную массу, которую туроператору будет не так-то просто вернуть «пролетевшим» мимо Китая отпускникам:
— У Tez Tour договоры с китайскими партнерами, бронь оплачена, и китайцы, вероятно, откажутся эти деньги возвращать, поскольку туры отменяют не по их вине, а из-за форс-мажора. Вернет ли вообще, когда и в каком объеме сможет вернуть клиентам деньги туроператор — непонятно. А путевки продавали мы — турагентства, и клиенты пойдут за деньгами к нам. И будут взыскивать свои деньги через суд. Прецеденты есть — нам придется выплачивать.
По словам Пасечника, при покупке тура агентство обычно предлагает туристам застраховаться от невыезда, но большинство людей не готово платить за нее из своего кармана:
— Стоимость страховки от невыезда составляет обычно 3—4 процента от всей стоимости тура. Если ее приобрести, а в случае невыезда предъявить подтверждающие документы — что вы не выехали из-за болезни, карантина, как в данном случае, или по другой предусмотренной условиями страховки причине, страховая компания возместит убытки в полном объеме. Но туристы обычно от такой страховки отказываются.
А сами туроператоры и турагентства подобные риски, по словам Пасечника, не страхуют, хотя это, как видим, и в их интересах.
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