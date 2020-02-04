Татарин в Китае: «В нашем жилом комплексе перестали пускать доставщиков еды на территорию»

«Эпидемический Китай» изнутри: интервью инсайдера

Марат Багаутдинов работает и живет с семьей в Китае уже 2 года. Правда, с середины января семья Багаутдиновых находится в Таиланде — в плановом отпуске. В интервью «Реальному времени» он рассказал о том, что сейчас происходит в стране и как сами китайцы живут в условиях эпидемии.

— В каком городе вы живете, далеко это от эпицентра?

— Мы живем с семьей в городе Ханчжоу — это столица провинции Чжэцзян. От нас до Уханя 750 км, что, по китайским меркам, совсем немного. На скоростном поезде можно добраться за 3—4 часа.

— В Таиланд вы уехали, чтобы пересидеть эпидемию? Когда планируете возвращаться?

— Нет, мы просто уехали в плановый отпуск, с 19 января, когда в Китае началось празднование Нового года. Не было особого желания пересидеть, поскольку вирус в Китае бушует только в одной провинции из 33. В нашем городе его почти нет. Главное, на что ориентируемся, — это начало школьного семестра: наши дети учатся в китайской государственной школе.10 февраля — официальное начало учебы по всей стране, мы планировали лететь 8 февраля, но потом каникулы перенесли на неделю, до 17-го числа. Пока планируем к этой дате вернуться, если не будет новых переносов.

— Каникулы перенесли по всей стране — с формулировкой «из-за коронавируса»?

— Сейчас почти все в стране делается с этой формулировкой. Конкретно в тех школах и детсадах, где учатся наши дети, перенесли каникулы с 10 на 17 февраля. Школьные и детсадовские WeChat-группы завалены сообщениями от учителей с онлайн-программами для обучения и заданиями на каникулы. Недавно даже попросили написать эссе на тему «Моя борьба с вирусом» для 6-летнего ребенка. Вначале было много просьб заполнить формы с вопросами о пребывании в Ухане и прочих эпидемиологически опасных зонах. Сейчас просят мерить температуру ребенка и заносить ее в онлайн-форму. Кстати, в критические моменты китайцы достаточно безответственно относятся к безопасности данных — постоянно вижу открытые онлайн-формы с адресами и личными данными тех же родителей из школы.

— Как китайцы в принципе относятся к своему здоровью?

— Китайцы имеют давние традиции поддержания здоровья и долголетия. Этой нации несколько тысяч лет, у жителей страны в обиходе масса полезных привычек, традиций и ритуалов, которые помогают им сохранять здоровье на протяжении долгого времени. Физкультура, гимнастика, цигун, танцы, активный образ жизни, традиционная медицина, постоянное потребление зеленого чая и теплой воды, минимальное количество сахара и углеводов в рационе, вместо этого большое количество овощей и зелени, потребление мяса в небольшом количестве... Думаю, что если бы не проблемы с экологией, курением, стрессы, то китайцы по части долголетия могли быть наравне с японцами.



Сейчас все «повернуты» на антисептике для поверхностей

— Слышала, что по сравнению с нами они сильнее пугаются, поэтому ходят в масках даже в момент сезонного гриппа.

— В масках китайцы в основном ходят по причине загрязнения воздуха, а не эпидемий, если не считать ситуации на данный момент. В Китае множество городов с разным уровнем загрязнения. От этого зависит и количество людей в масках, помноженное на конкретную ситуацию в конкретный день. У нас в городе на пике от силы 5—10% людей ходят в масках. Сейчас в масках ходят все, но это временная ситуация. После спада эпидемии все вернется на круги своя.



— Как отреагировала местная пресса и общественность, когда возникли первые сообщения о том, что нынешний коронавирус какой-то новый, и когда пошли первые смерти?

— Вся пресса и общественность в этой стране управляемые. Они реагируют строго согласно вектору, заданному партией, политбюро, правительством и т. д. Относительно либеральный канал — это микроблоги, мессенджеры и т. д., но и там цензоры достаточно быстро удаляют любой нежелательный контент. В данном случае правительство достаточно рано само подключилось к освещению проблемы и сделало процесс максимально прозрачным, чтобы не допустить ошибок прошлой эпидемии. Я не припомню сообщений или какой-либо паники в WeChat-каналах или группах, где бы я состоял, где-то до середины января. С началом официальных каникул — это 17 января, после того как закрылись все школы и люди начали разъезжаться, слухи и истерика пошли по нарастающей. Вчера, 3 февраля, официально закончились каникулы для госслужащих, но неофициально страна будет отдыхать почти весь февраль — с вирусом или без него.

На КПП на въезде в жилой комплекс всем мерят температуру

— Китайцы законопослушны? Если им сказали сидеть дома и никуда не высовываться, они действительно будут сидеть? Какая там система наказаний за это, существует ли дисциплинарная ответственность за нарушение комендантского часа?

— Китайцы — одна из самых законопослушных наций. Плюс ко всему, эта нация, как никакая другая, умеет организовываться в критические моменты, будь то эпидемия, наводнение или нашествие саранчи (ее съедят). Особые режимы в виде комендантского часа, ограничения движения или перемещений действуют только в нескольких городах. Не могу сказать, есть ли там какие-либо наказания за это, но, скорее всего, нет. Китайцы и так достаточно напуганы и многие вещи делают самостоятельно и добровольно. В нашем жилом комплексе (11 домов с территорией в несколько гектаров) перестали пускать доставщиков еды на территорию, и теперь все жители сами спускаются на ресепшен за своими посылками. Ну и параллельно, раз спустился, у тебя и у курьера измерят температуру.

— Рассказывают о том, что сейчас экономика в стране практически встала. Так ли это действительно?



— Китай — ведущая экономика планеты. Ее остановка будет означать крах всей мировой экономики, поэтому так просто от эпидемии, какой бы сильной та ни была (а были эпидемии и сильнее), она не может ни встать, ни остановиться. Сейчас в Китае фестиваль Весны, или китайский Новый год, — это время примерно от середины января до 20-х чисел февраля, когда китайские заводы и фабрики в принципе не работают. Длинные каникулы однозначно имеют какое-то влияние на ВВП страны. Примерно такое же, как наши российские новогодние праздники с 1 по 9 января влияют на наш ВВП. Вирус и эпидемия пришлись крайне удачно на тот период, когда китайцы и так не работают. Гораздо больший урон был бы, если бы это случилось в другой период времени. Ущерб от вируса для экономики страны уже пытаются подсчитать многие экономисты и аналитические центры. Думаю, что точные цифры мы увидим в I квартале 2021 года, когда год 2020-й закончится.



Метро в Ханчжоу

— Есть ли в стране паника? Что происходит в магазинах? Люди скупают соль, спички и ружья или просто дисциплинированно ждут, когда закончится эпидемия и разработают вакцину?

— Ажиотажа нет, люди сидят по домам и на улицу выходят только по крайней необходимости. Паники тем более нет никакой. Китайцы в принципе никогда не паникуют, в местной культуре проявление эмоций на лице — это та самая «потеря лица». В китайской традиции — ко всему относиться спокойно и планомерно.

— Слышали ли вы о том, что заболел кто-нибудь из ваших коллег или знакомых-некитайцев?

— Нет, не слышал. Китай — очень большая страна, заболело всего лишь 20 тысяч человек из полутора миллиардов. Даже статистически это очень мало.

