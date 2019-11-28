Иван Егоров открестился от причастности к долговым бедам «КамгэсЗЯБа»

Вокруг банкротства одного из крупных строителей из Набережных Челнов развернулась детективная история

Как выяснило «Реальное время», в холдинговой компании «Ак Барс» не считают себя причастными к финансовому краху старейшего предприятия автограда — «КамгэсЗЯБа». Это противоречит заявлениям руководства завода ячеистого бетона о том, что производство подвели кредиты учредителя — «Камгэснергостроя» (входит в холдинг). В начале ноября «КамгэсЗЯБ» — дочернее предприятие «КамГЭСа» — подал иск о собственном банкротстве на сумму 1,15 млрд рублей. В банкротное дело вошли и налоговики с требованиями еще на 153,8 млн. Наши корреспонденты попытались разобраться, стоит ли ждать сокращения полутысячи сотрудников челнинского завода и кто действительно тянет на дно ЗЯБ.

Завод ячеистого бетона инициировал свое банкротство, чтобы «поправить дела»?

«Дочка» «Камгэсэнергостроя» — челнинский завод ячеистого бетона с полувековой историей «КамгэсЗЯБ» — в начале ноября подала иск о собственном банкротстве на сумму свыше 1 млрд рублей. Спустя 2 недели в банкротное дело вступило татарстанское УФНС, «выкатив» свои требования на 153 млн рублей (первое заседание назначено на 17 декабря).

Ранее директор завода Фарит Дирдизов пояснял журналистам, что банкротство для ЗЯБа «закатом» не станет, а является лишь инструментом возвращения финансовой стабильности на предприятие, которое в последние годы тащат на дно непосильные кредитные обязательства. Требования в миллиард рублей, фигурирующие в иске, он объяснил долгом по кредиту, которые еще в начале 2010-х годов брал «Камгэсэнергострой», завод тогда выступил по займу лишь поручителем.

«Деньги брались на развитие завода, а ушли в головное предприятие — «Камгэсэнергострой»



Застать на месте Фарита Дирдизова «Реальному времени» не удалось. Зато на вопросы корреспондента согласился ответить первый замдиректора завода Николай Тазов, чьи слова резко контрастировали с ранее озвученной оптимистичной позицией по банкротству предприятия.

Тазов подтвердил, что завод инициировал банкротство из-за многочисленных задолженностей, в которых предприятие «тонет» не первый год, в том числе и перед ФНС. Однако в действительности банкротство навряд ли является средством «оздоровления» ЗЯБа, это все же скорее вынужденная мера, пояснил он.



Заем оформлял на себя ЗЯБ, а поручителем был «Камгэсэнергострой», который в конечном итоге и забрал все деньги. Фото Максима Платонова

— Поправить финансовое положение через банкротство — навряд ли… Только если нас в этот период кто-то выкупит… А так, чтобы прибегать к таким методам — банкротить, чтобы подправить… Не будет такого, это неверная информация, — подчеркнул Николай Тазов, комментируя «Реальному времени» цели банкротства. — Я не вижу, чтобы так можно было бы поправить ситуацию.

Проблемы, по словам Тазова, у завода начались вскоре после получения кредита на 500 млн рублей в банке «Открытие» в 2016 году. Заем оформлял на себя ЗЯБ, а поручителем выступил «Камгэсэнергострой» (материнская компания), который в конечном итоге и забрал все деньги.

— Деньги брались на развитие завода, чтобы делать модернизацию, а ушли в головное предприятие — «Камгэсэнергострой». Миллиард рублей в банкротном деле ЗЯБа — это поручительства по кредитам, также связанным с «Камгэсэнергостроем», — отметил Николай Тазов.



«Пока сокращений мы не планируем, потому что объемы заказов на зиму у нас есть»

Рассказывая о долге завода перед налоговиками, Тазов уточнил, что проблемы возникают не впервые. В 2017 году ФНС инициировала процедуру банкротства ЗЯБа, тогда дело закончилось мировой, и, по словам первого зама Дирдизова, предприятие все свои долги перед бюджетом погасило. Но вскоре из-за непосильной кредитной нагрузки накопились новые долги.

— Опять пошли затруднения — накопления по налогам, другим вопросам, кредитная нагрузка была большая на предприятие возложена «Камгэсэнергостроем», — перечисляет замглавы ЗЯБа.

Завод продолжает выпуск продукции из железобетона для строительства домокомплектов. Фото gsn.tatarstan.ru

Сегодня, по словам Тазова, предприятие работает в штатном режиме, заработная плата выплачивается, а сокращений персонала (по данным базы «СПАРК-Интерфакс», на 2018 год число сотрудников составило 447 человек) не было и не предвидится. Завод продолжает выпуск продукции из железобетона для строительства домокомплектов. Первый замглавы предприятия добавил, что в этом году объемы производства, по сравнению с 2018-м, даже несколько выросли, примерно на 7—8 процентов, составив в переводе на отпускную стоимость продукции порядка 58—60 млн рублей.

— Пока сокращений мы не планируем, потому что объемы заказов на зиму у нас есть. Но если будет введено наблюдение, то там уже сами по себе эти действия будут востребованы… Но пока не сокращаем, — заверил Николай Тазов.



Выручка завода по итогам прошлого года составила 610 млн рублей, однако чистая прибыль — всего 23 тыс. Размер чистых активов на тот же период — 183 млн. С заказами, судя по данным «СПАРК-Интерфакса», у челнинского ЗЯБа в последние годы все скромно — всего 41,4 млн рублей, начиная с 2011 года.

«Причины банкротства ЗЯБа — устаревшая технология и низкая загрузка производственных мощностей»

Еще одну причину банкротства ЗЯБа «Реальному времени» озвучили в холдинговой компании «Ак Барс», в структуру которого входит «Камгэсэнергострой», выступающий учредителем бетонного завода. На запрос редакции пришел комментарий заместителя генерального директора холдинга Елены Алешиной. В компании Ивана Егорова неожиданно опровергли информацию руководства ЗЯБа, что его подвели долги «Камгэса».

— «КамгэсЗЯБ» никогда не выступал поручителем ПАО «Камгэсэнергострой» (ранее ОАО «Камгэсэнергострой») по кредитам. ООО «КамгэсЗЯБ» имеет собственный кредитный портфель, связанный с выкупом имущественного комплекса. Причины банкротства — убыточность основной деятельности, а именно: устаревшая технология, избыточная производственная площадка, дорогая логистика, низкая загрузка производственных мощностей, высокая конкурентность. Убыток от основной деятельности (без учета кредита) составляет примерно 80 млн рублей в год, — подчеркнула Елена Алешина.

Кроме того, в развитие производственной площадки «КамгэсЗЯБа» вкладывались средства учредителя — так у «КамгэсЗЯБа» появился долг свыше 500 млн рублей перед «Камгэсэнергостроем», добавила Алешина.

В числе других причин автобанкротства ЗЯБа холдинг назвал долги перед ФНС более 160 млн рублей и остаток долга предприятия по кредиту в банке «Открытие» в 237 млн рублей (кредит, как уточнили в холдинговой компании, брался заводом на выкуп самой производственной площадки — ЗЯБа). Дальнейшая судьба предприятия будет определяться согласно действующему законодательству о банкротстве, заключили в «Ак Барсе».

Как росли долги ЗЯБа

Долговое бремя «тащит» предприятие уже не первый год. В 2011 году принадлежащий тогда Валерию Пескову Завод ячеистого бетона прекратил работу, на улице оказались сотни работников предприятия. Кредитные долги завода перед несколькими крупными банками в общей сумме составили 900 млн рублей. Вскоре ЗЯБ силами республики и города был снова запущен, завод «реанимировали» несколькими крупными заказами. В 2014 году выручка вновь начала снижаться, а прибыль предприятия через 2 года упала до 2,5 млн рублей. Долг перед банками высасывал всю прибыль предприятия.

В ноябре 2018 года на тот момент уже экс-глава завода Рамиль Нурутдинов по решению суда вынужден был выплатить штраф в 300 тысяч рублей. Фото chelnyltd.ru

В декабре 2017-го ФНС потребовала банкротства ЗЯБ, долг завода перед налоговиками тогда превысил 56,5 млн рублей. Вскоре стороны пошли на «мировую»: «Камгэсэнергострой» тогда поручился за «дочку», однако налоговый долг продолжал расти, а ФНС заподозрила руководство ЗЯБа в сокрытии доходов. В ноябре 2018 года на тот момент уже экс-глава завода Рамиль Нурутдинов по решению суда вынужден был выплатить штраф в 300 тысяч рублей. Примерно тогда же банк «Открытие» попытался обанкротить не только «КамгэсЗЯБ», но и «Камгэсэнергострой», закрывший год с рекордным убытком в 348 млн рублей.

К весне 2019-го татарстанский арбитраж принял девять исков на банкротство «Камгэсэнергостроя» от различных предприятий. В апреле «Камгэсэнергострой» получил решения ФНС о приостановлении операций по счетам из-за налоговых долгов своей «дочки» — «КамгэсЗЯБа» в 102,3 млн рублей. 2017 год, по данным базы «СПАРК», завод закрыл с убытком в 170 млн рублей при полумиллиардной выручке, 2018 год завершился для компании с убытком в 114 млн рублей.



Ольга Голыжбина