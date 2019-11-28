Иван Егоров открестился от причастности к долговым бедам «КамгэсЗЯБа»
Вокруг банкротства одного из крупных строителей из Набережных Челнов развернулась детективная история
Как выяснило «Реальное время», в холдинговой компании «Ак Барс» не считают себя причастными к финансовому краху старейшего предприятия автограда — «КамгэсЗЯБа». Это противоречит заявлениям руководства завода ячеистого бетона о том, что производство подвели кредиты учредителя — «Камгэснергостроя» (входит в холдинг). В начале ноября «КамгэсЗЯБ» — дочернее предприятие «КамГЭСа» — подал иск о собственном банкротстве на сумму 1,15 млрд рублей. В банкротное дело вошли и налоговики с требованиями еще на 153,8 млн. Наши корреспонденты попытались разобраться, стоит ли ждать сокращения полутысячи сотрудников челнинского завода и кто действительно тянет на дно ЗЯБ.
Завод ячеистого бетона инициировал свое банкротство, чтобы «поправить дела»?
«Дочка» «Камгэсэнергостроя» — челнинский завод ячеистого бетона с полувековой историей «КамгэсЗЯБ» — в начале ноября подала иск о собственном банкротстве на сумму свыше 1 млрд рублей. Спустя 2 недели в банкротное дело вступило татарстанское УФНС, «выкатив» свои требования на 153 млн рублей (первое заседание назначено на 17 декабря).
«Деньги брались на развитие завода, а ушли в головное предприятие — «Камгэсэнергострой»
Застать на месте Фарита Дирдизова «Реальному времени» не удалось. Зато на вопросы корреспондента согласился ответить первый замдиректора завода Николай Тазов, чьи слова резко контрастировали с ранее озвученной оптимистичной позицией по банкротству предприятия.
Тазов подтвердил, что завод инициировал банкротство из-за многочисленных задолженностей, в которых предприятие «тонет» не первый год, в том числе и перед ФНС. Однако в действительности банкротство навряд ли является средством «оздоровления» ЗЯБа, это все же скорее вынужденная мера, пояснил он.
— Поправить финансовое положение через банкротство — навряд ли… Только если нас в этот период кто-то выкупит… А так, чтобы прибегать к таким методам — банкротить, чтобы подправить… Не будет такого, это неверная информация, — подчеркнул Николай Тазов, комментируя «Реальному времени» цели банкротства. — Я не вижу, чтобы так можно было бы поправить ситуацию.
Проблемы, по словам Тазова, у завода начались вскоре после получения кредита на 500 млн рублей в банке «Открытие» в 2016 году. Заем оформлял на себя ЗЯБ, а поручителем выступил «Камгэсэнергострой» (материнская компания), который в конечном итоге и забрал все деньги.
— Деньги брались на развитие завода, чтобы делать модернизацию, а ушли в головное предприятие — «Камгэсэнергострой». Миллиард рублей в банкротном деле ЗЯБа — это поручительства по кредитам, также связанным с «Камгэсэнергостроем», — отметил Николай Тазов.
«Пока сокращений мы не планируем, потому что объемы заказов на зиму у нас есть»
Рассказывая о долге завода перед налоговиками, Тазов уточнил, что проблемы возникают не впервые. В 2017 году ФНС инициировала процедуру банкротства ЗЯБа, тогда дело закончилось мировой, и, по словам первого зама Дирдизова, предприятие все свои долги перед бюджетом погасило. Но вскоре из-за непосильной кредитной нагрузки накопились новые долги.
— Опять пошли затруднения — накопления по налогам, другим вопросам, кредитная нагрузка была большая на предприятие возложена «Камгэсэнергостроем», — перечисляет замглавы ЗЯБа.
Сегодня, по словам Тазова, предприятие работает в штатном режиме, заработная плата выплачивается, а сокращений персонала (по данным базы «СПАРК-Интерфакс», на 2018 год число сотрудников составило 447 человек) не было и не предвидится. Завод продолжает выпуск продукции из железобетона для строительства домокомплектов. Первый замглавы предприятия добавил, что в этом году объемы производства, по сравнению с 2018-м, даже несколько выросли, примерно на 7—8 процентов, составив в переводе на отпускную стоимость продукции порядка 58—60 млн рублей.
— Пока сокращений мы не планируем, потому что объемы заказов на зиму у нас есть. Но если будет введено наблюдение, то там уже сами по себе эти действия будут востребованы… Но пока не сокращаем, — заверил Николай Тазов.
Выручка завода по итогам прошлого года составила 610 млн рублей, однако чистая прибыль — всего 23 тыс. Размер чистых активов на тот же период — 183 млн. С заказами, судя по данным «СПАРК-Интерфакса», у челнинского ЗЯБа в последние годы все скромно — всего 41,4 млн рублей, начиная с 2011 года.
«Причины банкротства ЗЯБа — устаревшая технология и низкая загрузка производственных мощностей»
Еще одну причину банкротства ЗЯБа «Реальному времени» озвучили в холдинговой компании «Ак Барс», в структуру которого входит «Камгэсэнергострой», выступающий учредителем бетонного завода. На запрос редакции пришел комментарий заместителя генерального директора холдинга Елены Алешиной. В компании Ивана Егорова неожиданно опровергли информацию руководства ЗЯБа, что его подвели долги «Камгэса».
— «КамгэсЗЯБ» никогда не выступал поручителем ПАО «Камгэсэнергострой» (ранее ОАО «Камгэсэнергострой») по кредитам. ООО «КамгэсЗЯБ» имеет собственный кредитный портфель, связанный с выкупом имущественного комплекса. Причины банкротства — убыточность основной деятельности, а именно: устаревшая технология, избыточная производственная площадка, дорогая логистика, низкая загрузка производственных мощностей, высокая конкурентность. Убыток от основной деятельности (без учета кредита) составляет примерно 80 млн рублей в год, — подчеркнула Елена Алешина.
Кроме того, в развитие производственной площадки «КамгэсЗЯБа» вкладывались средства учредителя — так у «КамгэсЗЯБа» появился долг свыше 500 млн рублей перед «Камгэсэнергостроем», добавила Алешина.
В числе других причин автобанкротства ЗЯБа холдинг назвал долги перед ФНС более 160 млн рублей и остаток долга предприятия по кредиту в банке «Открытие» в 237 млн рублей (кредит, как уточнили в холдинговой компании, брался заводом на выкуп самой производственной площадки — ЗЯБа). Дальнейшая судьба предприятия будет определяться согласно действующему законодательству о банкротстве, заключили в «Ак Барсе».
Как росли долги ЗЯБа
Долговое бремя «тащит» предприятие уже не первый год. В 2011 году принадлежащий тогда Валерию Пескову Завод ячеистого бетона прекратил работу, на улице оказались сотни работников предприятия. Кредитные долги завода перед несколькими крупными банками в общей сумме составили 900 млн рублей. Вскоре ЗЯБ силами республики и города был снова запущен, завод «реанимировали» несколькими крупными заказами. В 2014 году выручка вновь начала снижаться, а прибыль предприятия через 2 года упала до 2,5 млн рублей. Долг перед банками высасывал всю прибыль предприятия.
В декабре 2017-го ФНС потребовала банкротства ЗЯБ, долг завода перед налоговиками тогда превысил 56,5 млн рублей. Вскоре стороны пошли на «мировую»: «Камгэсэнергострой» тогда поручился за «дочку», однако налоговый долг продолжал расти, а ФНС заподозрила руководство ЗЯБа в сокрытии доходов. В ноябре 2018 года на тот момент уже экс-глава завода Рамиль Нурутдинов по решению суда вынужден был выплатить штраф в 300 тысяч рублей. Примерно тогда же банк «Открытие» попытался обанкротить не только «КамгэсЗЯБ», но и «Камгэсэнергострой», закрывший год с рекордным убытком в 348 млн рублей.
К весне 2019-го татарстанский арбитраж принял девять исков на банкротство «Камгэсэнергостроя» от различных предприятий. В апреле «Камгэсэнергострой» получил решения ФНС о приостановлении операций по счетам из-за налоговых долгов своей «дочки» — «КамгэсЗЯБа» в 102,3 млн рублей. 2017 год, по данным базы «СПАРК», завод закрыл с убытком в 170 млн рублей при полумиллиардной выручке, 2018 год завершился для компании с убытком в 114 млн рублей.
Справка
Компания-производитель изделий из бетона ООО «КамгэсЗЯБ» в результате нескольких преобразований завода ячеистого бетона (ЗЯБ) была учреждена в 2011 году. Единственным владельцем на данный момент является ПАО «Камгэсэнергострой», входящее в «Холдинговую компанию «Ак Барс». Сам завод был основан еще в 1962 году «во исполнение» Постановления Совета Министров СССР «О создании в Набережных Челнах базы строительной индустрии». По сути предприятие со дня открытия обеспечивало бетоном весь город и основных застройщиков Закамья. Сейчас ЗЯБ производит газобетон, сборные железобетонные изделия, тротуарную плитку, брусчатку и бордюрный камень.
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