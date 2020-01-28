Фотомарафон «100-летие ТАССР»: работники артели «Красная заря», начало 1950-х

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 163-я

Фото: из фондов Историко-краеведческого музея города Набережные Челны

Довоенное и послевоенное время в Татарии (как и во всем СССР) ознаменовалось организацией множества артелей. Это было своеобразное промежуточное звено между коммуной (где все было общим) и товариществом (члены которого лично могли владеть инвентарем). Сельскохозяйственные артели мы знаем и помним лучше всего — это были колхозы. Но были и производственные артели. Их к середине 1950-х в ТАССР было несколько сотен. В промысловых артелях в 1950 году производилось 8,2% всей промышленной продукции страны.

Артели инвалидов обособлялись: в них после войны работали инвалиды войны, которым нужно было обеспечить возможность трудиться посильно, соответственно физическим возможностям.

Особое место в экономике республики занимали промысловые артели: это, как правило, были предприятия легкой промышленности с численностью членов от 10 до 200. Допустимым минимумом было 9 человек в селе и 15 в городе. Артелью руководило общее собрание, и 80% из таких предприятий были бытовыми. Например, были парикмахерские артели, пошивочные, кузнечные, многочисленные артели по изготовлению обуви и деревянных изделий (например, мебели). Были в Татарии и ресурсодобывающие артели, но их количество разительно отличалось в меньшую сторону.

Отчетно-выборное собрание артели «Красная заря», 1951 год

Заработок членов артели определялся просто: тем, сколько они сделали. Во время простоя никаких денег не выплачивалось, а сверхприбыли закон разрешал распределять между работниками, но не в полном объеме: только до 25%. Нормы выработки, оклады и тарифы были аналогичны тем, которые действовали на государственных предприятиях. Были даже соцсоревнования между артелями и государственными фабриками и заводами.

Но это все равно не были частные предприятия: всего лишь формой коллективного хозяйства. Продать или купить артель было нельзя, а всем ее имуществом равноправно коллективно владели работники. После увольнения работник не мог забрать с собой, скажем, швейную машинку или молоток. Артели работали по планам, которые вырабатывались и утверждались кооперативными организациями, и план промысловой кооперации был частью единого экономического плана СССР.

Кузнецы артели «Муравей», середина 1950-х

Кустарям и ремесленникам было выгоднее объединяться и работать сообща — именно этим определялась популярность такой формы хозяйствования. Она убивала сразу нескольких зайцев: частично решала проблему безработицы, позволяла снизить вопрос закупки оборудования на госпредприятия (неизбежно встававший при расширении штата) и снимала напряженность в части устройства на работу инвалидов. На момент смерти Сталина в СССР было 114 тысяч артелей! Они производили 40% всей мебели в стране и почти все детские игрушки.



В апреле 1956 года Хрущев реорганизовал промысловую кооперацию: «артельщина» была официально запрещена и за несколько лет полностью разогнана.



Людмила Губаева