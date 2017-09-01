Татарская транспортная прокуратура
Общая информация
Татарская транспортная прокуратура создана и функционирует на основании Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».
Осуществляет надзор:
- за исполнением законов о безопасности полетов и авиационной безопасности, безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного и внутреннего водного транспорта;
- за исполнением таможенного законодательства Татарстанской таможней, участниками внешнеэкономической деятельности, иными органами и лицами, соблюдением прав юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность в таможенной сфере;
- за исполнением законодательства о сохранности федеральной собственности, закрепленной за органами исполнительной власти, уполномоченными в сфере транспорта и таможенного дела, а также соблюдением ими бюджетного законодательства;
- за исполнением действующих на территории Российской Федерации законов при производстве по делам об административных правонарушениях на транспорте, в области таможенного дела, а также по делам об иных административных правонарушениях, возбуждаемых таможенными органами;
- за дознанием и расследованием уголовных дел, находящихся в производстве следственных управлений и отделов Следственного комитета Российской Федерации на транспорте, следственных подразделений и подразделений дознания Казанского линейного управления внутренних дел на транспорте, органов дознания Татарстанской таможни;
- за оперативно-розыскной деятельностью Казанского линейного управления внутренних дел на транспорте, Татарстанской таможни.
Руководитель - Ковалюк Максим Александрович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, г. Казань, ул. Нариманова, 2
- Телефон: (843) 292-72-71
- Email: tattproc@rambler.ru
- Сайт: http://ttp.tatar.ru
Дата последнего обновления: 01.09.2017