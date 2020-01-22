Аэропорт Казани по итогам 2019 года увеличил пассажиропоток более чем на 10%

По итогам 2019 года международный аэропорт «Казань» обслужил 3,47 млн пассажиров. Это на 10,5% больше, чем в 2018 году.



Пассажиропоток на внутренних рейсах вырос на 8%, до 2,2 млн человек, на международных — на 14,8%, до 1,3 млн человек, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Так, больше всего на внутрироссийских направлениях в 2019 году увеличился спрос на полеты в Сочи (+22,6%), Санкт-Петербург (+38,9%) и Екатеринбург (+46,9%). На международных направлениях пассажиропоток больше всего вырос в Анталью (+ 29,5%), Даламан (+7,3%), Камрань (+10,6%), Джербу (+11,7%), Бургас (+21,4%), Стамбул (+29,9%) и Прагу (+32,2%).

Ранее сообщалось, что в этом году в новогодние праздники международный аэропорт «Казань» обслужил на 7,5% больше пассажиров, чем в аналогичный период в прошлом году. Общее количество посетителей воздушной гавани составило 71 тыс. человек.