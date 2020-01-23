Отстоять потолок зарплат и отменить рейтинг клубов: что нужно сделать новому президенту КХЛ

Главные задачи для Рене Фазеля или любого другого на его месте

Главной интригой отечественного хоккея прямо сейчас является, конечно же, имя нового президента Континентальной хоккейной лиги — напомним, это место стало вакантным после назначения Дмитрия Чернышенко заместителем председателя правительства РФ по вопросам культуры, туризма и спорта. Наследство, которое оставляет сменщику экс-президент, нельзя оценить однозначно — помимо очевидных заслуг вроде серьезной работы над повышением качества телекартинки, здесь есть и целый букет проблем. «Реальное время» отмечает главные точки роста, по которым новому руководителю лиги (будь то Алексей Морозов, Рене Фазель или кто-то другой) стоит пройтись в первую очередь.

Сохранить запланированный жесткий потолок

Предыдущий президент КХЛ оставил о себе довольно противоречивые впечатления. Поначалу все хоккейные люди хватались за голову, обнаружив, что глава «Газпром-медиа» не до конца понимает хоккейные правила, а по некоторым слухам даже ставил под сомнение саму идею Кубка Гагарина, недоумевая, почему одни и те же команды должны по весне играть друг с другом так часто.



Однако нельзя не отметить и тот положительный вклад, который Дмитрий Чернышенко сделал по большей части уже на закате его карьеры в Континентальной хоккейной лиге. Главным решением, которого так ждали болельщики клубов КХЛ (в основном небогатых), стал жесткий потолок зарплат. Ограничения по зарплатам существовали в лиге и прежде, однако для богатых команд непреодолимым препятствием они не были — превышение потолка можно было обойти уплатой штрафа в бюджет лиги. Разумеется, с таким подходом команды с хорошим финансированием по-прежнему могли забирать себе лучших хоккеистов.

Другое дело дорожная карта, принятая 6 сентября 2019 года: по плану Чернышенко и его команды (а может, и людей, стоящих за ним), начиная с сезона 2020/2021 максимальный зарплатный бюджет клуба КХЛ должен составлять 900 млн рублей без каких-либо лазеек и системы штрафов. При этом у клубов не останется возможности исключения из ведомости зарплаты своей главной звезды, как это было ранее.

Нельзя не отметить положительный вклад, который Дмитрий Чернышенко сделал по большей части уже на закате его карьеры в Континентальной хоккейной лиге. Фото kremlin.ru

Более того, со следующего сезона должен быть введен и «пол» зарплат для клубов КХЛ. В сезоне 2020/2021 он составит 270 миллионов рублей, 2021/2022 — 315 миллионов, 2022/2023 — 400 миллионов, 2023/2024 — 450 миллионов, как обещал Чернышенко.

Другими словами, «окно» сужается, и команды, по идее, должны выровняться. На первое место должны будут выйти не бюджеты, а грамотный менеджмент, в том числе умение «раскопать» талант и привлечь его чем-то кроме нулей в контракте.

Однако даже это решение уже переносилось, и как раз по инициативе тех самых богатых клубов. А именно ЦСКА, настоявшего на переходе на жесткий потолок лишь со следующего сезона (проект рассматривался еще в конце 2018 года).

— Если бы мы ввели жесткий потолок год назад, то не смогли бы вернуть из НХЛ целый ряд игроков и усилить сборную России перед Олимпиадой. А вот то, что потолок зарплат вводится с 2020 года, — логичное и правильное решение, — говорил президент ЦСКА Игорь Есмантович.

Теперь же возникает вопрос: не захотят ли руководители клубов-«олигархов» под шумок смены власти и вовсе отменить или хотя бы вновь отодвинуть введение потолка зарплат? Денег у них по-прежнему достаточно, а вот мастеровитых хоккеистов в стране все меньше — все едут за океан. В этом случае новый президент КХЛ должен устоять под их натиском и проконтролировать введение долгожданного «потолка».

На безопасном месте в середине рейтинга оставался и китайский «Куньлунь», который собирал на трибунах совсем уж ничтожное количество болельщиков. Фото: vk.com/red_star_kunlun

Отменить нелогичный рейтинг клубов КХЛ

Сомнительным решением Чернышенко стало учреждение весьма противоречивого рейтинга клубов КХЛ.

По мнению экс-президента лиги и его аналитической команды, в какой-то момент в КХЛ оказалось слишком много команд, а ее общий уровень снизился. Для исправления ситуации менеджмент лиги и предложил ввести пресловутый рейтинг, аутсайдеры которого должны были исключаться из состава КХЛ. Помимо спортивных результатов, среди его параметров оказались, например, заполняемость арены, маркетинговая работа клуба, качество телевизионной картинки.

Со временем, однако, рейтинг стал превращаться в откровенный фарс. К примеру, тот же ЦСКА, игравший в 5,5-тысячном ЛСК ЦСКА и собиравший по 2 тысячи зрителей, всегда оставался в верхней части списка. Причем и с маркетинговой составляющей у армейцев было не все гладко — даже сегодня у команды нет достойного магазина атрибутики или внятной работы с болельщиками. Например, прошлым летом клуб критиковали журналисты и собственные болельщики за отсутствие чемпионского мерча и закрытие фан-шопа на летние каникулы. На безопасном месте в середине рейтинга оставался и китайский «Куньлунь», который собирал на трибунах совсем уж ничтожное количество болельщиков. Именно «Куньлунь» в сентябре 2016 года обновил антирекорд посещаемости в истории КХЛ, когда на матч с «Нефтехимиком» пришли всего 550 зрителей. При этом у китайцев отсутствует и какое-либо подобие работы с болельщиками, у них до сих пор нет своей постоянной арены (играют то в Пекине, то в Шанхае). Да и спортивные результаты не впечатляли — за три сезона в КХЛ «Ред Стар» лишь однажды выходила в плей-офф, уступив в первой же стадии «Металлургу».

В итоге лига стала «осыпаться» сама по себе — хорватский «Медвешчак» и словенский «Слован» покинули ее из-за проблем с финансированием в 2017 и 2019 годах соответственно. Зато за это время Чернышенко успел убрать из КХЛ три российских клуба, причем с неплохими традициями — новокузнецкий «Металлург», тольяттинскую «Ладу» и ханты-мансийскую «Югру».



Новому главе лиги, если он настроен развивать в первую очередь российский хоккей, необходимо вернуть в КХЛ «Ладу» и новокузнецкий «Металлург». Фото metallurg-nk.ru

Вернуть российские команды с традициями

В продолжение предыдущего топика отметим: новому главе лиги, если он настроен развивать в первую очередь российский хоккей, необходимо вернуть в КХЛ «Ладу» и новокузнецкий «Металлург».

Тольяттинцы имеют богатую историю выступлений в российской Суперлиге, в 1990-х они становилась ее чемпионом и дважды серебряным призером. Были и победителями Кубка Европы 1997 года. Сегодня на своих матчах в ВХЛ автозаводцы собирают аудиторию, порой в несколько раз превосходящую ту, что ходит на некоторые клубы Континентальной лиги. Например, на декабрьский матч с «Торосом» на «Лада-Арене» (к слову, с площадкой канадского размера) собралось почти 6 тысяч (5 993) зрителей — и это, напомним, вторая по силе лига в России. «Куньлуню», «Витязю» или «Северстали» о такой посещаемости приходится только мечтать.

Новокузнецкий «Металлург» за время отсутствия в КХЛ новой ареной не обзавелся, зато хорошенько реконструировал старую — старое табло было заменено на видеокуб, обновлены трибуны. «Кузня» традиционно играет весело и задорно, пусть и не всегда успешно. Команда выступала в КХЛ с момента запуска лиги и за это время вырастила немало звезд как для Континентальной лиги, так и для НХЛ. Из самых заметных — Иван Телегин, Сергей Бобровский, Дмитрий Орлов, Илья Сорокин и, конечно же, Кирилл Капризов.

Сегодня заметна тенденция ухода иностранных команд из КХЛ, однако в ее руководстве до сих пор грезят расширением лиги. Периодически заходят разговоры о включении в нее узбекского «Хумо» и второго китайского клуба, однако пока так и не появилось очевидных аргументов в пользу того, что экспансия в Азию — благо для лиги. Более логичным ходом сменщика Чернышенко стало бы именно возвращение «Лады» и «Кузни». Тольятти и Новокузнецк — по-настоящему хоккейные города, которые безусловно должны быть представлены в главной лиге страны.

Убрать лимит на легионеров

Логичным продолжением политики выравнивания клубов Континентальной лиги стал бы и отказ от лимита на легионеров. Правило пяти иностранцев в заявке серьезно подрывает конкуренцию для российских хоккеистов, которым достаточно играть на уровне «чуть выше среднего», чтобы иметь место в основном составе большинства команд КХЛ и при этом получать солидные контракты за свой бордовый паспорт. Понятно, что средний уровень отечественных хоккеистов в силу этого падает — у них нет мотивации расти, а лучшие игроки и так уезжают за океан.

Снятие ограничений на иностранных хоккеистов в лиге позволило бы, кроме того, снизить искусственно завышенные зарплаты российских хоккеистов, что вполне вписывается в политику сокращения зарплатных бюджетов клубов.

Последняя «Неделя звезд КХЛ» очередной раз подтвердила: формат «Матча звезд» себя изжил. Фото Дмитрия Резнова

Реформировать «Матч звезд»

Последняя «Неделя звезд КХЛ» очередной раз подтвердила: формат «Матча звезд» себя изжил.

Сегодня это крайне зевотное зрелище. Если первый день «Мастер-шоу», когда проводятся конкурсы, еще относительно смотрибелен и дает некоторую порцию позитива, то сами матчи между дивизионами не цепляют ни интригой, ни уровнем игры. На трибунах стоит оглушительная тишина, люди просто жуют попкорн и пьют газировку.

При этом Москва провела уже третий «Матч звезд КХЛ», Рига в следующем году будет принимать его во второй раз, а многие города с неплохими аренами так и не дождались своего шанса. Так и не увидели до сих пор «праздника хоккея» в Ярославле, Хельсинки, Владивостоке и Хабаровске.

Новому президенту стоит пересмотреть как сам формат МВЗ, так и принцип выбора городов-хозяев для его проведения. При этом полностью отказываться от проведения «Матча звезд», конечно, нельзя ни в коем случае. Это все еще неплохая площадка, чтобы повеселить болельщиков и показать хоккеистов с новой стороны.