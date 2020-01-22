«Нефтехимик» распрощался с капитаном, но готов биться за плей-офф

Шансы пока еще есть

Нижнекамский клуб отвратительно начал нынешний сезон, затем выдал десятиматчевую победную серию, а в какой-то момент начал чередовать проигрыши и выигрыши. Главный тренер команды Вячеслав Буцаев совсем не унывает и хвалит свою команду даже после проигранной встречи. Накануне «волки» как раз уступили «Автомобилисту» (1:2 — по буллитам), а еще ранее были вынуждены расторгнуть контракт с капитаном Степаном Захарчуком. О том, почему «Нефтехимик» поступил со своим хоккеистом абсолютно справедливо, как сбой в компьютере ввел многих в заблуждение и сколько еще побед нужно нижнекамцам, чтобы точно выйти в плей-офф — в материале «Реального времени».

От победной суперсерии ничего не осталось, нужна новая

Нижнекамский хоккейный клуб стал главной сенсацией КХЛ осенью. Подопечные Вячеслава Буцаева побили клубный рекорд, одержав сразу десять побед подряд. При этом были обыграны ЦСКА, «Ак Барс», дважды СКА и другие команды-фавориты. «Нефтехимик» перед стартом сезона виделся одним из аутсайдеров Восточной конференции, и попадание команды в восьмерку лучших казалось многим более чем удовлетворительным результатом. В сентябре «волки» выглядели плохо и опустились на последнее место, но победный рывок позволил им расположиться даже среди лидеров Востока.

Однако удержать такое положение не получилось, и здесь на первый план выходят сразу несколько факторов. Во-первых, игру нижнекамцев серьезно изучили. Их победная серия не могла не остаться незамеченной, и противоядие системному хоккею Буцаева нашли, пусть и не быстро. Во-вторых, ожидаемо в какой-то момент стало не хватать ресурсов. Пошли травмы, физически команда подсела, и начались поражения. Ну и в-третьих, сама по себе конкуренция в Восточной конференции обязывает выдавать максимум в каждой игре вне зависимости от того, осень или зима на дворе. Каждый из 62 матчей здесь важен, и никто уже не удивляется, что восьмую спасительную строчку от девятой который год отделяет одно-два очка. Например, новосибирская «Сибирь» за время участия в КХЛ не попадала в кубковую стадию дважды только из-за того, что уступала команде, занявшей восьмое место, лишь по дополнительным показателям.

Даже когда «Нефтехимик» обыгрывал ЦСКА, Буцаев оставался невозмутим, так как не первый год варится в котле российского хоккея:

— Поймите, победы живут несколько часов. Завтра уже новый день, завтра новый этап работы.

Тут нужно напомнить, что десятиматчевая победная серия у «волков» пошла вслед за шестиматчевой серией из поражений. Зимой ситуация изменилась кардинально. Нижнекамцы перестали стрелять сериями и выступали довольно неровно. Достойно обыгрывали «Ак Барс» в декабре, но в январе вдруг проигрывали дома «Трактору», ведя 3:0 после двух периодов.



Зимой ситуация изменилась кардинально. Нижнекамцы перестали стрелять сериями и выступали довольно неровно. Фото hcnh.ru

Клуб абсолютно справедливо поступил с Захарчуком

Одним из ключевых игроков во время серии побед был капитан команды Степан Захарчук. Защитник в Нижнекамске словно обрел второе дыхание. Казалось, он здорово поработал над тем, чтобы ассоциироваться с хоккеем, а не с «грязной» игрой и нерадивыми поступками вне пределов льда. Зинэтула Билялетдинов в 2017 году отцепил хоккеиста по ходу сезона без всякого сожаления и дал тогда понять, что не все в плане дисциплины его устраивало в Степане.

И вот новая история с Захарчуком аккурат перед решающими битвами за плей-офф. В минувшие выходные его Toyota Land Cruiser 200 выскочил через бордюры на разделительную полосу на нижнекамском проспекте Мира, проехал по газону и свернул на противоположную обочину. При этом автомобиль снес знак и светофор, а также зацепил другую машину. Нижнекамск — город небольшой, и событие такого масштаба быстро разлетелось по соцсетям и СМИ со всеми видеодоказательствами. Установить, что «Тойота» принадлежала именно Захарчуку, оказалось нетрудно. «Нефтехимик» довольно быстро отреагировал на произошедшее и в понедельник сделал официальное заявление, что клубу нужно немного времени, чтобы ознакомиться с материалами дела. На это понадобилось меньше суток, и уже во вторник на официальном сайте «волков» появилось следующее сообщение:

— После изучения дополнительной информации о ДТП с участием хоккеиста Степана Захарчука «Хоккейный клуб «Нефтехимик» принял решение о расторжении контракта с хоккеистом.

Кому-то наказание может показаться слишком жестким, однако сразу два момента говорят в пользу решения клуба. На видео прекрасно видно, что хоккеист скрылся с места происшествия, скорее всего, решив, что останется незамеченным. Признай Степан свою вину сразу, возможно, наказание было бы другим. Ну и такой момент, как репутация, тоже никто не отменял. В той же НХЛ за этим следят максимально пристально. В КХЛ в последнее время тоже. В первые сезоны лиги в различных неприятных историях чуть ли не каждый год оказывались хоккеисты «Ак Барса». Того же Даниса Зарипова лишали водительских прав на продолжительный срок. Однако представить себе тогда, что за подобное можно расторгнуть контракт с хоккеистом, было невозможно. Сейчас все иначе. Тот же казанский клуб не стал продлевать соглашение с Ярославом Косовым из-за гораздо меньшего по масштабу, но все же инцидента.

33-летний Захарчук не сможет больше выступать в этом сезоне в КХЛ. Фото hcnh.ru

33-летний Захарчук не сможет больше выступать в этом сезоне в КХЛ, так как трансферное окно закрылось еще в конце декабря. Но виноват в этом только он сам — клуб дал Степану шанс летом, подписав хоккеиста с репутацией самого жесткого и «грязного» в лиге, а теперь «Нефтехимик» поступил абсолютно справедливо, быстро разобравшись в ситуации и исключив какие бы то ни было репутационные потери. И это в ситуации, когда каждый игрок «волков» на счету, так как впереди важнейшие матчи за выход в розыгрыш Кубка Гагарина.

Сбой в компьютере и очередное буллитное поражение

Накануне «Нефтехимик» принимал на своей площадке «Автомобилист» из Екатеринбурга, который сейчас занимает четвертое место на Востоке. Игра получилась довольно упорной и уже напомнила о приближающемся плей-офф. Капитанская нашивка от Захарчука перешла к другому опытному защитнику, 40-летнему Виталию Атюшову. Недавно он стал автором самого «возрастного» гола в истории КХЛ.

По-прежнему на первый план у «Нефтехимика» выходят легионеры. В начале сезона с ними были большие проблемы, однако «чистка» иностранных рядов и замена легионерских позиций принесли свои плоды. Уайт и Берглунд оправдывают ожидания и стабильно выходят в первом звене. Практически полностью оправился от травмы лучший снайпер старта сезона Павел Порядин, однако на прежний голевой график хоккеист никак не выйдет (в новом году он забивал в ворота «Витязя» и «Торпедо», а всего на его счету 11 шайб).

В первом периоде команды так и не смогли отличиться, а вот в начале второго Мэтт Уайт шикарно сыграл на пятаке, буквально выкрал шайбу у игрока «Авто» и вывел нижнекамцев вперед. Гости отыгрались достаточно быстро, реализовав большинство за 2 секунды до его окончания. В оставшееся время уральцы довольно откровенно играли на удержание счета, максимально упростив игру и уповая на редкие контратаки. В итоге «волки» почти в два раза перебросали своего соперника (32—18), однако по времени в атаке все равно проиграли (10 минут против 11). «Автомобилист» больше дорожил шайбой и допускал минимум неоправданных потерь. Второй домашний матч подряд нижнекамцы доводят до серии буллитов и проигрывают ее.

Второй домашний матч подряд нижнекамцы доводят до серии буллитов и проигрывают ее. Фото hcnh.ru

Главный тренер гостей Андрей Мартемьянов после игры отметил, что за все время, пока он тренирует «Автомобилист», простых матчей с «Нефтехимиком» у него не было. Вячеслав Буцаев поблагодарил своих подопечных:

— Мы проиграли, но заработали одно очко. Нужно было довольствоваться большим, но серия буллитов все решила снова. Мастерство отдельных игроков у соперников сказывается. Отмечу, что мы сегодня играли здорово — установку выполняли от и до. Не было никаких провалов. Упрекнуть ребят мне не в чем. Продолжаем сражаться за плей-офф.

— Сегодня в заявке сначала был Барулин, но на игру вышел Шарыченков. С чем это связано?

— У нас произошел сбой в компьютере. Чисто техническая ошибка.

— Инцидент с Захарчуком как-то сказался на команде?

— Даже не знаю, о чем тут можно еще говорить. На нас он никак не сказался. Повторюсь, к команде у меня никаких претензий нет. Играем с серьезными соперниками — что можем, то показываем. Все бьются.

Андрей Мартемьянов отметил, что за все время, пока он тренирует «Автомобилист», простых матчей с «Нефтехимиком» у него не было. Вячеслав Буцаев поблагодарил своих подопечных. Фото hcnh.ru

Календарь благоволит

Так вышло, что календарный отрезок с 8 по 24 января «Нефтехимик» проводит в Нижнекамске. Четыре домашние игры за это время уже сыграны — впереди только матч с «Сибирью». Далее у подопечных Буцаева до конца регулярного чемпионата семь игр в гостях и пять дома. Учитывая, что больше двух недель «волки» никуда не летали, на выездное турне по маршруту Хельсинки — Балашиха — Нурсултан (запланировано на конец января) они должны подойти довольно свежими.

Далее календарь снова будет очень благосклонен к нижнекамской команде — период с 1 по 19 февраля она опять проведет дома. За этот срок будет сыграно еще пять домашних встреч: против «Северстали», «Локомотива», «Магнитки», «Адмирала» и «Амура». Заканчивать «регулярку» предстоит игрой в Магнитогорске и трехматчевым выездом на Дальний Восток (две игры против «Амура» и одна — с «Адмиралом»). Сейчас «Нефтехимик» занимает 10-е место на Востоке и отстает от зоны плей-офф на 5 очков. Хотя ориентироваться надо скорее не на магнитогорский «Металлург», идущий восьмым, а на «Куньлунь», который идет на шестой позиции, сыграв при этом на три игры больше, чем «волки». По потерянным очкам «Нефтехимик» отстает от китайцев на один балл.

В общем, ситуация в Восточной конференции настолько запутанная, что все в ней решится лишь в последние дни февраля. Это на Западе Рига и Минск уже могут готовиться к затяжному отпуску, а «Северсталь» и «Сочи» потихоньку в него собираться. Шансы на участие в розыгрыше Кубка Гагарина от Востока не потеряли даже «Амур» с «Трактором», которые идут ниже нижнекамского клуба. Предположительно, 10 побед в 13 оставшихся играх гарантируют «Нефтехимику» плей-офф. Отметим, что опыт попадания со своей командой в кубковую зону в последний момент у Вячеслава Буцаева есть. Такой трюк он проделывал, еще будучи главным тренером «Сочи».