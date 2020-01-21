«Платон» на аудит — в Татарстане требуют проверить расход собранных с большегрузов средств

Бизнес-сообщество республики собрало пакет инициатив по внесению изменений в систему взимания платы с дальнобойщиков

Фото: Сергей Афанасьев

Торгово-промышленная палата России намерена инициировать дискуссию по пересмотру регуляторной и фискальной нагрузки на малый и средний бизнес. Предложения о том, как это сделать, собирают по регионам. ТПП Татарстана направила свой комплексный пакет инициатив. Как выяснило «Реальное время», наша республика сосредоточилась на защите прав грузоперевозчиков, в интересах которых разработала четыре из девяти пунктов с предложениями, в том числе и по организации аудита расходования средств по системе «Платон». Глава комитета ТПП РФ Игорь Скляр не исключил, что она может претерпеть изменения. Пока же все готовятся к плановому повышению тарифов «Платона» на 8 процентов с 1 февраля.

Экспресс-опрос грузоперевозчиков: снова хочется предсказуемости

Торгово-промышленная палата Татарстана закончила подготовку предпринимательского «манифеста» грузоперевозчиков, в котором собраны основные жалобы малого и среднего бизнеса в этой сфере. Экспресс-опросы показали, что основную массу дальнобойщиков, как и других предпринимателей, беспокоят всевозможные эксперименты, выбивающие их из привычного русла работы.

— Сначала «Платон» ввели, потом автоматический контроль грузов, затем огромные штрафы. Как тут не вылететь в «кювет», — негодует один из грузоперевозчиков, комментируя сам факт обращения к федеральным властям, ведь любому бизнесу хочется постоянства и предсказуемости.

Петиция ТПП «ушла» в Москву

Первый зампредседателя ТПП РТ Артур Николаев подтвердил «Реальному времени», что письмо с предложениями Татарстана по изменению регуляторной и фискальной нагрузки на малый и средний бизнес в сфере грузовых перевозок ушло к коллегам в Москву. Документ составили по запросу общественных структур при Министерстве транспорта РФ, которые нацелены на выявление и устранение административных барьеров в рамках «регуляторной гильотины».

Артур Николаев подтвердил «Реальному времени», что письмо с предложениями Татарстана по изменению регуляторной и фискальной нагрузки на малый и средний бизнес в сфере грузовых перевозок ушло к коллегам в Москву.Фото Максима Платонова

— 18 декабря в Москве прошло заседание координационного совета по развитию МСП в сфере транспорта при Минтрансе России. Здесь [регионам] предложили направить предложения по проблемным вопросам. Нас попросили — мы направили, — рассказал первый зампред ТПП РТ.

Непосредственно пакет «антикризисных предложений» готовил глава комитета по логистике и грузовым автомобильным перевозкам при ТПП РТ Сергей Сотников (выходец из транспортного бизнеса), подтвердил Артур Николаев.

17 января, в пятницу, татарстанское «письмо счастья» было отправлено в центральный аппарат ТПП РФ. В федеральной палате подтвердили факт его получения, заметив, что проблемы региональных перевозчиков — не единственные, которые собираются поднять общественники весной перед законодательной властью. Как заявил «Реальному времени» председатель комитета ТПП РФ по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства Игорь Скляр, «задача ставится шире — снизить нагрузку на МСБ в целом».

Утечка «платоновских» денег из Татарстана

Принципиальным моментом в увеличении нагрузки глава комитета по логистике и грузовым автомобильным перевозкам при ТПП РТ Сергей Сотников считает платежи по системе «Платон». С 1 февраля плата за использование федеральных дорог поднимается еще на 8% — до 2,20 руб./км, с 1 февраля 2021 года ее планируется поднять до 2,35 руб./км.

— Среднегодовой пробег автомобиля от 120 тысяч км. Соответственно, платеж с одного автомобиля составит свыше 240 тысяч рублей, — подсчитал Сотников.

Принципиальным моментом в увеличении нагрузки глава комитета по логистике и грузовым автомобильным перевозкам при ТПП РТ Сергей Сотников считает платежи по системе «Платон». Фото Максима Платонова

При этом перевозчики платят его исправно, но куда идут деньги? «Когда это налог, идущий в бюджет, то тут вопросов нет — деньги идут на образование, культуру. А здесь средства не окрашены», — указывает он. Источники утверждают, что Татарстан является одним из крупных плательщиков системы «Платон», но обратно на ремонт дорог получает меньше остальных регионов.

В «Росавтодоре» неофициально подтвердили «утечку» «платоновских капиталов» из республики, объяснив тем, что ресурсы вынужденно направляются на остро нуждающиеся дорожно-транспортные объекты. «В республике строительство ведется за счет средств по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Качество как федеральных, так и региональных дорог не вызывает нареканий», — отметил собеседник, давая понять, что в других регионах приходится постоянно спасать от бездорожья.

По всей видимости, по этой причине ТПП РТ предлагает провести аудит расходования средств, собранных по системе «Платон».

«Нагрузка на бизнес в виде налогов и сборов высокая. Но если предназначение налогов понятно, то постоянное введение различных сборов воспринимается неоднозначно, — говорится в тексте письма ТПП РТ. — Наше предложение — провести независимый аудит системы «Платон» с подробной раскладкой расходования средств с последующим информированием широкой общественности».

— Аудит необходим, учитывая тяжелое вхождение этой системы. Ведь по прошествии времени можно было бы сказать, что вы зря возмущались, смотрите — какая от всего этого польза, — пояснил смысл запроса Сергей Сотников.

Председатель правления Объединения перевозчиков Казани Владислав Абрамов предполагает, что это может быть болезненно воспринято самим концессионером, собравшим за 5 лет 94 млрд рублей. По его словам, сам он получал на обслуживание системы 11 млрд рублей, а, собственно, на дороги оставалось немного. По его словам, грузоперевозчиков возмущают штрафы за неуплату, которые пишутся произвольно.

ТПП РТ предложила отменить запреты для региональных и муниципальных дорог.Фото Рината Назметдинова

Открыть весенние дороги и ускорить выдачу разрешений

Следующий пункт — весеннее ограничение движения по дорогам для большегрузов. ТПП РТ предложила отменить запреты для региональных и муниципальных дорог.

— До сих пор в стране нет единого подхода: пускать большегрузы на размокшие весной автомобильные дороги или нет. Где-то их наглухо закрывают, а где-то вовсе не запрещают. И вот начинаются разговоры — почему там можно [ехать], а здесь — нельзя. Надо унифицировать правила, — комментирует новацию первый зампред ТПП Артур Николаев.

Другая принципиальная позиция касается работы автоматических пунктов весогабаритного контроля. Здесь предлагается увеличить порог наступления ответственности при повышении нормативных нагрузок на ось на 15%. Плюс к этому ТПП РТ настаивает на упрощении выдачи разрешений на перевозку крупногабаритных тяжеловесных грузов путем внедрения информационных технологий.

— Сейчас на выдачу разрешений тратится от 15 дней до одного месяца. Мы предлагаем сократить до одной недели. Для сравнения: в Казахстане и Белоруссии успевают выдавать разрешения на проезд в течение двух-трех дней, — отметил Николаев.

Экономический эффект от внедрения этих новаций не подсчитывался.

В ТПП РФ глава комитета Игорь Скляр настроен решительно. «Дальше собранные предложения пойдут в Госдуму и Совет Федерации для устранения «регуляторной гильотины» и, возможно, для видоизменения системы «Платон», — прокомментировал он цель запросов в регионы; «Платон» был призван не для того, чтобы собирать и направлять деньги на развитие малого бизнеса, а для того, чтобы нагружать малый бизнес. Как впрочем и онлайн-кассы в торговле. А то, что бизнесу бросают в виде компенсации, неправильно». Обсуждение предложений по снижению нагрузки на бизнес планируется в весеннюю сессию. Однако сами перевозчики сомневаются в эффективности, так как глава правительства — налоговик, который не захочет нести бюджетные потери.