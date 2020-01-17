Степан Криницкий о снюсах: «Гореть в аду тем, кто это придумал!»

В России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей

Первая смерть и волна психозов

Главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что в России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей. Кроме того, употребление конфет и жвачек с никотином спровоцировало волну психозов.

— Это вызвало очень много проблем в стране, вспышку психозов, уже появилась первая смерть. Государство очень быстро отреагировало на эту угрозу, вызов. В некоторых регионах волевым путем запретили продажу подобных веществ, и это очень здорово, — сообщил Брюн.

Евгений Брюн заявил, что в России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей. Кроме того, употребление конфет и жвачек с никотином спровоцировало волну психозов. Фото medrussia.org

Проблема в неконтролируемой дозировке никотина

Как пояснил «Реальному времени» заместитель главврача по детской наркологии Республиканского наркологического диспансера Степан Криницкий, главная проблема бестабачной никотиносодержащей продукции — в бесконтрольной дозировке яда в ее составе.

— В сигаретах одно содержание никотина, а в этих продуктах, поскольку они выпускаются на несертифицированных производствах, дозировка не выдерживается, они могут содержать произвольное количество никотина, которое меняется от упаковки к упаковке, вплоть до 150 миллиграммов, а это заведомо смертельная доза, — пояснил специалист. — Что касается вспышки числа психозов, то я допускаю, что она может быть связана с употреблением никотина в некурительной форме, поскольку этот яд является одним из «строительных материалов», участвующих в метаболизме многих нейромедиаторов, и превышение его содержания ведет к серьезному сбою всей нейромедиаторной системы. Последствия этого могут быть разными, в том числе проявляться в виде психозов.

Первыми под удар попадают дети

По словам Криницкого, особо сильное разрушительное воздействие жвачки и конфеты с никотином оказывают на детей — ввиду небольшой массы тела и, как следствие, более высокой концентрации отравляющего вещества в биологических жидкостях. Это приводит к интоксикации (отравлению).

— Распространение этих конфет и жвачек явно направлено на детей, — считает Степан Криницкий. — Гореть в аду тем, кто это придумал!

Как пояснил Степан Криницкий, главная проблема бестабачной никотиносодержащей продукции — в бесконтрольной дозировке яда в ее составе. Фото znamkaluga.ru

Привыкание проходит быстрее

— Главным необратимым последствием употребления никотина является привыкание, которое сопровождает человека всю его оставшуюся жизнь, — предостерегает эксперт.

При этом не исключено, что через жвачки и конфеты привыкание будет более быстрым, чем через сигареты, поскольку сама форма выпуска провоцирует человека чаще принимать очередную дозу никотина: не нужно идти в специально отведенное для курения место, достаточно лишь положить в рот очередную конфету; неприятный запах, раздражающий окружающих, отсутствует, соответственно, нет социального осуждения, как в случае с «дымным» курением.

Напомним, что, согласно позиции Роспотребнадзора, изготовление и реализация никотиносодержащей некурительной продукции незаконна по той простой причине, что она имеет все идентификационные признаки (форма выпуска и способ употребления), присущие продукции пищевой, где наличие никотина не допускается. В период новогодних праздников специалисты Роспотребнадзора провели серию рейдов по пресечению незаконной продажи ядовитых конфет и жвачек. Ведомство проверило 564 торговые точки, 56 из которых торговали бестабачной никотиносодержащей продукцией без документов. С реализации снято 2300 единиц «снюса» общей массой более 35 килограммов. Вся выявленная продукция изъята из оборота, а торговцы привлечены к административной ответственности.