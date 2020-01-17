В России зафиксирована первая смерть от употребления снюса

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Главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что в России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей.

По словам эксперта, употребление никотиносодержащих конфет привело к вспышке психозов.

«Это вызвало очень много проблем в стране, тоже появились психозы, уже появилась первая смерть. Государство очень быстро среагировало на эту угрозу, вызов. В некоторых регионах волевым путем запретили продажу подобных веществ, и это очень здорово», — передает слова Брюна «РИА Новости».

Ранее премьер-министр РТ Дмитрий Медведев предложил запретить в России никотиносодержащие смеси. Кроме этого, он предложил выступить с инициативой о принятии аналогичного решения на территории всего Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В Татарстане зафиксировано три случая отравления подростков никотиносодержащей нетабачной продукцией.

