Татарстанцев просят сообщать о местах торговли снюсом

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Как подчеркивают в Управлении Роспотребнадзора Татарстана, леденцы и жвачка с никотином имеют все признаки пищевой продукции, а потому должны изыматься из оборота уже по причине несоответствия техрегламентам Таможенного союза о безопасности. Ведомство просит граждан сообщать о местах, где продается такая продукция. Сотрудники Роспотребнадзора намерены изъять ее из оборота до конца школьных каникул.

Как сообщила сегодня журналистам в ходе брифинга руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Марина Патяшина, проблема распространения и потребления некурительной никотиносодержащей продукции в РТ появилась в ноябре этого года.

— Это новый для РФ продукт, аналог запрещенного в России снюса, так называемого сосательного табака. Но в этой продукции табак заменен на никотин, то есть эта продукция не относится к табачной продукции (соответственно, ее продажа не регулируется федеральным законом об ограничении курения, — прим. ред.), — пояснила Патяшина. — При этом она имеет все идентификационные признаки, присущие пищевой продукции. Это и способ применения (жевание, рассасывание), и форма выпуска: (леденцы, жевательная резинка). Значит, эта пищевая продукция должна иметь декларацию о соответствии техрегламентам Таможенного союза, подтверждающую ее качество и безопасность.

По словам Патяшиной, получить такую декларацию подобные леденцы и жвачки не могут даже теоретически: никотин не должен содержаться в пищевой продукции ни при каких условиях. Более того, Роспотребнадзор провел лабораторные исследования, которые подтверждают потенциальную опасность этой продукции. Соответственно, никаких законных оснований находиться на потребительском рынке у жвачек и леденцов с никотином нет. Исключение составляют лекарственные препараты, предназначенные для избавления от никотиновой зависимости. Они могут выпускаться в форме жвачек и леденцов, но распространяются только через аптечную сеть, получают соответствующие сертификаты и к пищевой продукции отношения не имеют.



— Никотиносодержащая продукция несет угрозу жизни и здоровью населения, главным образом — здоровью и жизни детей, — уверяет глава республиканского управления Роспотребнадзора. — В ноябре-декабре в Татарстане зафиксировано три случая отравления ею подростков. Девочка 11 лет и два мальчика 14 и 15 лет обратились в лечебные учреждения с признаками отравления неизвестным веществом. С их слов, перед отравлением они употребляли эту продукцию.

Среди последствий отравления — рвота, головокружение, головная роль, может быть и потеря сознания, а также ожог слизистой, поскольку способ потребления предполагает помещение за губу.



Ведомство объявило никотину в жвачках и леденцах полномасштабную войну, проводя в местах их возможной продажи внеплановые выездные проверки. Из 495 проверенных торговых точек (главным образом, это табачные киоски) указанная продукция обнаружена в 43. По причине отсутствия у продавцов документов, подтверждающих безопасность, изъято около 2000 единиц продукции общей массой около 30 килограммов. Вся она будет уничтожена. Как рассказала Марина Патяшина, изъятые жвачки и леденцы произведены восемью производителями из разных регионов России, а также из Швеции. Причем по большинству адресов, указанных на упаковке, никакого производства по факту не обнаружено.

Внеплановые проверки продлятся до 20 января, и для их проведения Роспотребнадзор просит помощи жителей республики.



— Нам нужна помощь населения в части сообщения о местах продажи такой продукции, чтобы мы провели проверку и изъяли ее из оборота, — говорит Патяшина.

Ведомство просит граждан сообщать о торговых объектах, где продается никотиносодержащая нетабачная продукция, по телефонам горячей линии: 8 (843) 272-80-33 (в рабочие дни), 8 (843) 238-98-54 (в выходные дни).

— Ждем, что неравнодушные жители РТ будут звонить и сообщать. Задача — добиться, чтобы к выходу детей с каникул полностью исключить реализацию этой продукции, — заявила Патяшина.