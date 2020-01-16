«У нас от аномально теплой погоды даже правительство распустилось»

Эксперты Гайдаровского форума обсудили глобальное потепление и раскритиковали США и Россию за недостаточные усилия в решении проблемы

Сегодня Гайдаровский форум после бурных потрясений прошлого дня стартовал деловым завтраком на тему, казалось бы, далекую от российского внутриполитического шума — «климатической повестки». Но как скоро выяснилось, она имеет прямое отношение к ближайшему будущему и нашей страны как нефтяной державы, и всего мира. Среди выступавших экспертов были и экс-члены правительства, и топ-менеджеры крупных компаний, и представитель Всемирного банка, и несменяемый 20 лет премьер небольшого островного государства. На встрече, за которой внимательно следил корреспондент «Реального времени», известный экономист Джеффри Сакс раскритиковал за медлительность в решении проблем глобального потепления США, назвав свою родину «самой глупой», а также Россию, ошибочно идущую по «углеводородным» стопам американского коррумпированного бизнеса и Трампа, «самого глупого президента в мире».

Дискуссия о глобальном потеплении открылась при температурных рекордах Москвы

В сентябре 2019 года Россией было принято Парижское соглашение по климату, в ноябре из него демонстративно вышли США. Прошлый год, собственно, большей частью и запомнился дискуссиями, порой очень горячими, вокруг «глобального потепления», что не могло не повлиять на темы деловых форумов. В Давосе в скором времени главным образом будут говорить именно об этом. И Гайдаровский форум не остался в стороне.

Спикеры делового завтрака постарались найти ответы на нелегкие вопросы, которые «стала задавать» природа вследствие антропогенного воздействия на нее: «Как соблюсти баланс и не навредить росту экономики? Каким потенциалом располагает современный мир для ответа на климатический вызов?..» При этом, как нарочно, в Москве 15—16 января аномально высокие температуры: вчера, например, чуть не был побит температурный рекорд зимы, когда потеплело до 2,9 градуса выше ноля, но сегодня в столице РФ вообще 3 градуса (рекорд — 3,2 градуса).

— Потепление для нас очевидно… — комментируя погоду, отметил модератор дискуссии — президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Но он же для начала постарался остудить горячие головы, прямо не называя громких мировых спикеров вроде Греты Тунберг, но явно имея их в виду. Он привел модель проблемы: «активность цивилизации возрастает, промышленная активность тоже, что и приводит к росту выбросов, парниковому эффекту и потеплению». Ученый заявил, что климат на Земле определяется многофакторными явлениями. Поэтому заявление, что потепление — прямой результат нашей производственной деятельности, спорно.

Человечество, создавая микроэлектронику и копируя мозг, пошло по неправильному пути, считает Ковальчук. Фото council.gov.ru

Как «машину по уничтожению ресурсов для жизни золотого миллиарда» распространили на весь мир

Тем не менее, признал Ковальчук, это факт: техносфера начала формироваться с появления паровой машины, до нее мы были частью природы, «вставали с солнцем и ложились с закатом». После изобретения паровой машины и электричества человечество получило в руки способы истребления природных ресурсов. Истребление было сначала вялым в начале XX века, но после Второй мировой войны «изголодавшееся человечество» запустило модель расширенного производства, включив «машину по уничтожению ресурсов» для обеспечения жизни «золотого миллиарда». Проблема в том, что затем эту модель неразумно экстраполировали на всю планету, и весь мир включился в модель истребления ресурсов и загрязнения среды. Как следствие: сегодня нет «устойчивого развития», ресурсов для всех уже недостаточно, и речь идет не только о нефти, но и о воде, и о посевных площадях (как пример: Китай питьевой водой обеспечен лишь на 10%).

— Мы создали технологическую систему, которая предназначалась для части земного шара, которую потом механически через глобализм распространили на весь мир. И оказались в тупике. За 250 лет мы построили техносферу, антагонистичную природе. Пытаясь понять окружающий мир, целого не поняли. Выбрали кусочки, в которых не разобрались, построили на них систему науки и образования, отраслевую экономику, уникальную цивилизацию — и зашли в тупик. Уже идет кровавая бойня за доступ к углеводородам, завтра она может начаться за питьевую воду. Каждый думает, что победит, но победителей не будет. При линейном развитии технологической парадигмы отсутствует перспектива! — отметил президент Курчатовского института.

По словам ученого, нужна новая техносфера, не нарушающая природный порядок, созданная путем конвергенции науки и технологии. И просто цифровизацией тут не обойтись: она приведет лишь к еще одному глобальному расслоению мирового сообщества, так как цифровизацию могут позволить себе страны с избытком энергии, а сегодня 30% всей мировой энергии идет на поддержание только сетевой структуры без промышленного производства. Даже в Курчатовском институте есть сверхмощный компьютер, который, по сути, «печка», тратящая 10 мегаватт. Притом что мозг потребляет 10—30 ватт. Человечество, создавая микроэлектронику и копируя мозг, пошло по неправильному пути, считает Ковальчук.

Есть, впрочем, и плюсы прогресса. Так, сегодня Россия — лидер на поле атомной энергетики, «Росатом» строит по всему миру больше АЭС, чем СССР, а РФ — «единственная страна в мире, имеющая полный ядерный цикл» (имеется в виду последовательность процессов от добычи топлива до удаления радиоактивных отходов). На смену атомной идет уже термоядерная энергетика. На юге Франции с 2009 года строится экспериментальный термоядерный реактор стоимостью 20 млрд долларов, но ввести его собирались еще в 2010 году, потом в 2019-м, теперь же сдвинули срок постройки на 2025 год. «Атомная энергетика при обеспечении безопасности — единственная абсолютно экологичная, она не выделяет углекислый газ и не потребляет кислород», — резюмировал ученый.

Храмов предупредил, что во исполнение майских указов президента РФ по нацпроекту «Экология» необходимо перевести аж 50 отраслей, активно загрязняющих окружающую среду, на более экологичные технологии. Фото council.gov.ru

Экс-замминистра РФ: «У нас от аномально теплой погоды даже правительство распустилось»

Высоконаучный градус дискуссии снизил Денис Храмов, первый замминистра природных ресурсов (в ушедшем вчера правительстве), процитировавший шутку в «Телеграме»:

— У нас от аномально теплой погоды даже правительство распустилось [«и проснулся Ленин», — добавил Ковальчук]!

Храмов предупредил, что во исполнение майских указов президента РФ по нацпроекту «Экология» необходимо перевести аж 50 отраслей, активно загрязняющих окружающую среду, на более экологичные технологии. С 2020 года почти 100 предприятий должны будут начать этот переход. Помимо прочего, в 12 крупных городах, больше всего загрязняющих природу, будут закрывать угольные электростанции, квотируя выбросы в атмосферу. Если опыт окажется удачным, его распространят потом и на всю страну. Но уже сейчас губернаторов регионов будут оценивать по выполнению этих самых квот. Еще один чиновник из ушедшего медведевского правительства, и.о. замминистра экономического развития РФ Михаил Расстригин заявил, что если Россия прекратит принимать все экологические меры в настоящий момент, то к 2035 году в атмосферу попадет на 30% больше парниковых газов. С другой стороны, отметил он, с постепенным и вынужденным переходом мира на возобновляемые источники энергии Россия как нефтяная держава окажется перед вызовом: это приведет к сокращению спроса на углеводороды.

Как корейский нобелевский лауреат попросил у РФ дешевой энергии из Сибири

Действительно яркой, интересной и содержательной дискуссия на деловом завтраке, впрочем, получилась не благодаря чиновникам, перечислившим комплекс мер (которые будут работать или нет, еще неизвестно), а благодаря экспертам, преимущественно зарубежным, они редко стеснялись в выражениях, то хвалили Россию за предпринимаемые усилия, то громко и резко критиковали ее (как и Соединенные Штаты) за их недостаточность. Так, нобелевский лауреат мира Рае Квон Чунг посоветовал нашей стране внедрять инновационные технологии по хранению и улавливанию из выбросов углеводородов, которые еще недавно считались очень затратными. Кореец предлагает видеть в потеплении не столько проблему, сколько технологические возможности. Сам же он, по его словам, очень устал кого-либо в чем-либо убеждать.

Рае Квон Чунг посоветовал нашей стране внедрять инновационные технологии по хранению и улавливанию из выбросов углеводородов, которые еще недавно считались очень затратными. Фото twitter.com/ranepa

— С 2005 года я постоянно участвую в переговорах по изменению климата, и если честно, мне это все уже надоело! Происходит постоянная конфронтация между странами, страны зашли в тупик! Россия могла бы стать первооткрывателем, не только остановить изменения климата и спасти Землю. У вас есть и огромный потенциал возобновляемой энергии, даже в Корею [Южную] вы могли бы экспортировать ее, чистую энергию, из Сибири, электричество стоимостью 8—9 центов поставлять нам, мы были бы счастливы! У нас оно дорогое… — намекнул с надеждой в голосе нобелевский лауреат.

Надежды растаяли как дым после ответа на корейское предложение Вячеслава Соломина, операционного директор En+Group (производитель электроэнергии, управляющий активами в сфере энергетики, цветной металлургии и горнорудной промышленности, тесно связан с «Русалом» Олега Дерипаски). По его мнению, в Сибири действительно есть потери в 150 гигаватт (видимо, в год) по гидроэнергетике, и эту «ненужную» нам энергию теоретически можно было бы продать в Южную Корею, но передача энергии физически на дальние расстояния экономически пока невыгодна без субсидирования со стороны властей.

«Беда в том, что у нас маленькое островное государство»

Одно из самых трогательных и даже пронзительных выступлений принадлежало главе небольшой островной страны Сент-Винсент и Гренадины. Премьер-министр Ральф Гонсалвеш в своем кресле сидит почти так же долго, как Путин, с 2001 года, и все эти 20 лет пытается решить экологические проблемы. Береговая линия маленькой страны (население — чуть больше 100 тыс. человек) страдает от эрозии, леса истощаются, почва беднеет. А денег мало или же вовсе нет.

— Беда в том, что у нас маленькое островное государство. Те же, кто виноват в больших выбросах в атмосферу, они «очень особенно» относятся к таким странам, как наша. Но мы же должны работать в рамках единых международных норм с компенсациями за те потери в бизнесе и экономике, которые мы несем!

Одно из самых трогательных и даже пронзительных выступлений принадлежало главе небольшой островной страны Сент-Винсент и Гренадины. Скриншот видео

Вот есть компания из Исландии, которая занимается изысканиями в плане применения геотермальной энергии, но стоит такой завод 100 млн долларов, а бюджет островной страны — 40 млн долларов. Сент-Винсент старается вовсю, все 32 его маленьких острова пытаются использовать солнечную энергию, но эта технология пока еще в зачаточном состоянии. К 2022 году здесь хотят, чтобы 80% электричества поступало от возобновляемых источников энергии. Но затраты на это колоссальны: 10% всего долга страны приходятся на экологию. Для создания всего одной дамбы для спасения одной деревни требуется 8 млн долларов.

За что Джеффри Сакс разругал продажу «Сканией» флота фур на газовой тяге в Россию

После эмоционального выступления островитянина, конечно, гордое заявление Войцеха Ровински, главы Scania в России, о том, что 600 фур на газовом топливе были куплены российскими компаниями и эти фуры якобы меньше загрязняют природу, прозвучало нечаянно издевательски (учитывая еще, что в РФ зарегистрировано при этом 1 млн фур «Скания» на обычном топливе). И Ровински поплатился за это, когда следом за ним его атаковал известнейший в мире экономист Джеффри Сакс, который, впрочем, больше всего «потоптался» на своей стране (США) и других нефтедержавах, включая РФ. Напомним, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета у нас известен как один из разработчиков политики «шоковой терапии», в 1991—1994 годах он был руководителем группы экономических советников президента Бориса Ельцина. Для Гайдаровского форума то есть фигура он еще более знаковая.

— Не надо хвастаться тем, сколько вы сэкономили при переходе на газовый двигатель! Вот когда на электричество перейдете, тогда гордитесь! Газовое топливо тоже разрушает экологию. В Европе, например, вы, «Скания», электрифицируете автомобили, а тут хвастаетесь тем, что продали России небольшой флот фур на газовой тяге, — ядовито прокомментировал заявление топ-менеджера автокомпании американский экономист.

Джеффри Сакс не скрывал ярости, когда заявил, что человечество проигрывает битву с глобальным потеплением. Фото government.ru

«США — страна бензина! Почему? А потому, что президенту надо зарабатывать деньги на свою семью»

Джеффри Сакс не скрывал ярости, когда заявил, что человечество проигрывает битву с глобальным потеплением. Глобальная политика в этом плане не меняется, рост выбросов продолжается. Реальность такова, считает он, что глобальные процессы зависят сегодня от стран с экономиками, завязанными на ископаемом топливе. И от «коррумпированного бизнеса нефтегазовой индустрии» в США, родной стране экономиста, президент которой Дональд Трамп вдобавок взял и вышел из Парижского соглашения. Сакс даже перечислил страны, которые наносят наибольший ущерб экологии: это США, Саудовская Аравия, Южная Корея, Иран, Казахстан, Малайзия… и Россия! За исключением Кореи, отметил он, это прежде всего страны, живущие за счет энергии ископаемых источников, это значит, что мир, основанный на ископаемых источниках, не хочет сдавать позиций».

— США — страна бензина! Почему? А потому что президенту надо зарабатывать деньги на свою семью и нефтяную отрасль, что объясняет поведение Трампа. Но так мы разрушим нашу планету, но это же неумно! — оттоптался он на американским истеблишменте, сразу перейдя к едкой критике наших политиков: — У России еще меньше интереса к проблеме, так как страна очень холодная, и хорошо же, когда теплее! Опять же, Северный морской путь благодаря потеплению открывается — стратегический путь. И не конец света же, в конце концов!

Сакс — России: вы нефтяная страна, а продолжаете идти тем же путем, что и США

Но реалии таковы, уверен экономист, что такие страны, как Сент-Винсент, просто исчезнут с карты мира. А за 30 лет, если ничего не делать, вымрет 1 млрд населения. При температуре в 50 градусов Цельсия жить невозможно, распалялся Сакс: на центральных плато люди умирают, падают, теряя сознания, а политики играют в геополитические игры и смотрят, как мир катится к черту.

— Моя страна — самая глупая в этом плане, возглавляемая самым глупым президентом в мире. Россия тоже уязвима в контексте изменения климата. У вас засуха, наводнения, пожары. Но вы нефтяная страна, и вы продолжаете идти тем же путем [что и США]!

Михаил Ковальчук в ответ на предложение Сакса электрифицировать автомобили заметил, что если весь автопарк сделать таковым, планете придется утроить генерацию энергии, для чего придется построить в три раза больше электростанций. Которые, в свою очередь, будут сжигать уголь, так как для этого не хватит ни нефти, ни газа. И все станет еще дороже.

Рено Селигманн посоветовал больше использовать инновационные и доступные технологии, не завязанные на углеводородную экономику. Фото fas.gov.ru

Всемирный банк: Россия в год впустую тратит столько энергии, сколько на год хватило бы Франции

Еще одним иностранным экспертом, раскритиковавшим недостаточность усилий российских властей по решению экологических проблем, стал Рено Селигманн, директор и постоянный представитель Всемирного банка в РФ. Уже под самый занавес не просто горячей, а раскаленной добела дискуссии Селигманн в подходящем к случаю зеленом галстуке постарался снизить ее температуру и умиротворяюще сначала процитировал Бориса Пастернака: «Во всем мне хочется дойти до самой сути». А суть в том, заявил он, что, согласно исследованию Всемирного банка, в структуре российской экономики 20% богатства приходится на природный капитал — это огромная доля в сравнении с 3% природного капитала в странах ОСЭР (прежде всего Запада). В то же время человеческий капитал российской экономики составляет всего 35%, что в два раза меньше, чем в европейских странах (70% соответственно).

— Вам потребуются огромные инвестиции в человеческий капитал, тогда как природный капитал может потерять свою стоимость! Думайте о самых бедных слоях населения, они страдают больше всего. У вас большинство населения — бедные, особенно в Сибири. В 2013 году подсчитали, что каждый год отсутствие энергоэффективности в России приводит к таким напрасным энергопотерям, сколько потребляет за год одна Франция! Энергоэффективности в России сегодня нет, — припечатал эксперт Всемирного банка.

Чтобы изменить ситуацию, Рено Селигманн посоветовал больше использовать инновационные и доступные технологии (не завязанные на углеводородную экономику), заняться, наконец, энергоэффективностью вплотную и стимулировать переход на зеленую экономику российский бизнес — через систему налогообложения и систему субсидий, которую как раз Всемирный банк считает очень эффективной и весьма в России рабочей.