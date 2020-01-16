Почему в Поволжье резко подорожало газомоторное топливо

За два месяца розничные цены на заправках подскочили сразу на 15% — до 22 рублей за литр

Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», на поволжских АЗС под конец года резко пошли в рост цены на газомоторное топливо, в том числе и в Татарстане. Еще в начале октября газ в Казани стоил 19 рублей за литр, но под занавес года — все 22. При этом сам «Газпром» еще в декабре призвал население готовиться к окончанию эпохи низких газовых цен в России — из-за необыкновенной дешевизны газа на экспортном рынке. Эксперты и представители отрасли, опрошенные «Реальным временем», полагают, однако, что в скором будущем какого-либо роста цен на ГМТ в регионах ждать не стоит.

Сначала цены шли вниз

Если учесть прошлогоднюю заморозку цен на бензин и дизельное топливо (ДТ) и сильное государственное регулирование их стоимости в розницу (в марте нефтяники заморозили цены на бензин до лета), то какого-то сильного роста цен на бензины марки 92, 95 и 98 за год не произошло. Средняя цена литра бензина марки АИ-92 в декабре 2018 года составляла в Поволжье 40,6 рубля (максимальная — 40,9, минимальная — 40,4), год спустя — 41,7 рубля. По АИ 95 и 98 ситуация схожая: 43,58 рубля и 48,7 рубля соответственно бензин этих марок стоил в конце 2018 года, и 44,7 и 50,5 рубля соответственно за литр в конце прошлого года. Дизельное топливо за год подорожало от силы на 1,5 рубля, до средней цены по Поволжью в 46,9 рубля за литр.

Цены же на газовое топливо весь прошлый год «болтало». Так, если в конце 2018 года газ на АЗС регионов Поволжья стоил в среднем 23,13 рубля, то уже в конце января 2019 года цена газомоторного топлива упала до 21,96 рубля и затем снижалась вплоть до сентября, когда сжиженное газовое топливо (сжиженное углеводородное топливо — СУГ) стоило уже всего 19 рублей за литр. После чего, в конце осени, начало расти в цене и вернулось по своей стоимости к январской отметке. В конце прошлого года СУГ на АЗС стоил уже вновь 21,74 рубля за литр. При минимальной цене в 21 рубль и максимальной — в 22 рубля. По факту, газовое топливо за год даже подешевело на 6%, однако за какие-то два месяца, с октября по декабрь, цены на СУГ выросли почти на 15%.

Средняя цена литра бензина марки АИ-92 в декабре 2018 года составляла в Поволжье 40,6 рубля (максимальная — 40,9, минимальная — 40,4), год спустя — 41,7 рубля. Фото Максима Платонова

В Казани и Челнах самый дорогой газ на АЗС Поволжья

Аналитическая служба «Реального времени», сравнив средние, максимальные и минимальные цены на газовое топливо в РТ, Марий Эл, Чувашии, Ульяновске, Самаре, Уфе, выяснила, что самый дорогой газ на АЗС — все-таки в Татарстане. В среднем в Казани заправиться стоило в конце января 22 рублей за литр СУГ (а это максимальная цена газа в Поволжье к концу года), тогда как в октябре еще можно было заправиться за 19 рублей за литр. Похожая ситуация в Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске: было 19 рублей в конце сентября, стало 22 рубля в конце декабря. Для сравнения, в столице Башкортостана СУГ стоил на рубль меньше.

В январе оптовые торги пока только начались, но в настоящий момент литр СУГ в среднем по России, согласно данным сайта GlobalPetrolPrices.com, стоит 23,3 рубля. Подорожание газового топлива отметили не только в Поволжье. Так, в Омске газовое топливо за год выросло в цене на 7% (правда, всего на пол-рубля за два месяца прошлого года, а не на 2—3 рубля, как в поволжских регионах). Фиксировали рост стоимости газового топлива и в Новосибирске, и в Южно-Сахалинске. Причем цены в Сибирском федеральном округе от региона к региону сильно отличаются. Если в Томской области литр газомоторного топлива в ноябре стоил 18 рублей, то в Омске 20,3 рубля, а в Тыве — все 30. Тем не менее официально цены на газовое топливо в декабре по всей России выросли лишь на 2,1% (при инфляции в 3%).

Смятения в умы добавило и заявление одного из топ-менеджеров «Газпрома» о том, что российскому населению стоит готовиться к окончанию эпохи низких цен на газ в России. Фото Владимира Васильева

Газпром: российскому населению стоит готовиться к окончанию эпохи низких цен на газ в России

Смятения в умы добавило и заявление одного из топ-менеджеров «Газпрома», сделанное в конце прошлого года (то есть уже после повышения цен конкретно на газомоторное топливо) о том, что российскому населению стоит готовиться к окончанию эпохи низких цен на газ в России.

— Доходов от экспорта природного газа больше не хватает для субсидирования работы «Газпрома» на внутрироссийском рынке, где цены на газ втрое ниже европейских, — об этом заявил заместитель начальника департамента 817 (экономической экспертизы и ценообразования) «Газпрома» Виктор Яценко. — Когда мы за счет экспорта поддерживали внутренний рынок, — такой ситуации, наверное, уже больше не будет.

Кризис провоцирует резкое, почти в 3 раза за 7 лет, падение цен на газ в Европе — на самом рентабельном для «Газпрома» рынке, объяснили в компании. Наблюдатели отмечают, что цены на европейском газовом рынке снизились до 15-летнего минимума (средняя цена тысячи куб. м газа в третьем квартале 2019 года составила 169,8 доллара — по сравнению со вторым кварталом (205,1 доллара) российский газ стал дешевле на 18%, а в годовом выражении цены снизились на 32%). На спотовых рынках цифры еще ниже: «На крупнейшем газовом хабе TTF в Нидерландах стоимость газа с немедленной поставкой за год рухнула на 57% и едва превышает 110—120 долларов за тысячу кубометров», — отметили эксперты. Некоторые полагают, что это связано с намерением российского топливного гиганта активно демпинговать и в 2020 году «убить» цены на «голубое топливо» в Европе, чтобы устранить конкурентов.

«Нефтепродукты не выросли в цене, почти все продукты нефтепереработки в цене упали»

Пока, впрочем, о резком росте цены на газовое топливо в этом году эксперты говорить не спешат. Начальник управления по реализации нефти и нефтепродуктов ОАО «Татнефть» Владимир Карпов обратил внимание газеты «Реальное время» на то, что динамика цен на СУГ отрицательная: и цены на газовое топливо на самом деле в прошлом году упали.

— И я бы на месте правительства не стал как-то корректировать топливный рынок и отпустил бы его. Ведь если смотреть на рынок газового топлива, он сам по себе упал. Возможно, и сам топливный рынок упал бы [если бы его не замораживали]. По большому счету, кривые повторяют друг друга. Вы, наверное, заметили, что мы вошли в 2019 год — если взять декабрь 2018 года — со средней ценой нефти «брент» в 57 долларов за баррель. А если взять декабрь 2019 года, то цена уже выросла до 67 долларов, то есть практически на 9—10% цены выросли. А нефтепродукты не выросли в цене, почти все продукты нефтепереработки в цене упали. За счет того, я считаю, что все-таки у нас сегодня есть стабильная поставка и стабильный рынок. Хотя экспортные цены на ДТ и на бензин, например, были намного выше внутренних, — объясняет Карпов.

Причины повышения розничных цен на СУГ — в росте оптовых на питерской бирже

Он уверен, что цены на газомоторное топливо еще сильнее в ближайшее время не вырастут. Его предположения подтверждает и Людмила Александрова, начальник планово-аналитического отдела ГБУ «Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в РТ», которая согласилась с тем, что действительно в конце прошлого года повышение цен на газовое топливо произошло — «в ноябре — декабре». Но последние данные уже совсем другие.

— Сейчас, в январе, изменений каких-то нет, примерно на том же уровне цены остались. Причины повышения [цен на АЗС] в прошлом году — в повышении оптовых цен на бирже. Торги на топливо, которое поступает в Татарстан, у нас проходят, как правило, на Санкт-Петербургской бирже: углеводороды сжатой марки самарской группы. Возможно, и другие регионы Поволжья закупают там же, вот топливо и выросло в цене. В октябре, например, средняя цена на сжиженный газ на бирже составляла 22 285 рублей за тонну, в ноябре уже 23 тысячи, в декабре оптовая цена осталась примерно на том же уровне, — рассказала она «Реальному времени».

Людмила Александрова, впрочем, оговаривается: в январе повышения как такового могло не наблюдаться еще и потому, что торгов пока прошло не так много. Первые торги состоялись лишь 9 января, сразу после праздников.

Аналитик: если рост цены на ГМТ и произойдет, то, скорее всего, в рамках инфляции

Александр Разуваев, директор аналитического департамента «Альпари», считает, что больше всего стоит обращать внимание не на долгосрочные газовые контракты, а на спотовый рынок. Отметим, что на спотовом рынке (куда относится и нефтяная торговля) стороны проводят расчеты по рыночной цене на момент заключения сделки, а не по рыночной цене, которая будет на момент поставки. И цены на спотовом рынке отражают более реальную и актуальную ситуацию. По мнению аналитика, в ближайшее время развернется очень жесткая борьба «за место под солнцем, за долю рынка» как раз на нем.

— И считается, что именно поэтому к лету цены, напротив, могут серьезно упасть. Потому что будет избыток предложения за счет американских сланцевиков. Поживем — увидим. Так или иначе, для основных игроков, в том числе для «Газпрома», задача — сохранить долю на рынке. Она достаточно большая у «Газпрома», 200 млрд кубов на экспорт, а относительно недавно было 130 млрд.

Заявление «Газпрома» о том, что российскому населению стоит приготовиться к повышению цен на газ, вряд ли окажет сильное влияние на внутренний рынок СУГ, полагает эксперт «Альпари», так как внутренний топливный рынок в России регулируется государством.

— Там, скорее всего, какое-то повышение, индексация будет, но в рамках инфляции, каких-нибудь 3—4%. Я не думаю, что цены на АЗС на газовое топливо в России в этом году упадут, но какого-то масштабного повышения я тоже не вижу, — рассказал он «Реальному времени».