В России 1 марта отменят проверку ОСАГО при регистрации машины

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В России с 1 марта перестанут проверять наличие полиса ОСАГО при регистрации автомобиля, так как это избыточная процедура. Об этом ТАСС сообщил зампред комиссии Общественной палаты страны по безопасности и взаимодействию с ОНК, вице-председатель движения «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов.

— Что касается проверки полиса ОСАГО при регистрации, это действительно уже абсолютно бесполезная процедура, учитывая, что можно полис на один день приобрести. То есть если человек хочет просто зарегистрировать машину и дальше без полиса ездить, то ему никто не мешает на один день страховку сделать, — сказал он.

По его словам, ОСАГО — это «ненужная административная процедура, которая только перегружает сотрудников ГИБДД и никакой пользы не приносит».

Соответствующий закон вступил в силу с 1 марта. Кроме того, закон разрешает водителям при продаже машины сразу снимать ее с учета в Госавтоинспекции, если договор купли-продажи оформлен через «Госуслуги» или с помощью нотариуса. Ранее это можно было сделать только через десять дней после обращения в ведомство.

Елизавета Пуншева