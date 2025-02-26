«Прошу учесть рецидив»: прокурор запросил 22 года особого режима для казанского таксиста-«отравителя»

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Верховном суде Татарстана стартовали прения по делу таксиста Игоря Зубрилина, обвиняемого в убийстве одного пассажира путем подпаивания опасным веществом и покушении на жизнь еще одного, а также разбоях с хищением личных вещей и подделке паспорта. Признавшему вину лишь в последнем Зубрилину прокурор Яна Подольская запросила 22 года колонии особого режима с последующим ограничением свободы в течение 2,5 года, передает с заседания журналист «Реального времени».

В качестве смягчающих обстоятельств гособвинитель предложила учесть состояние здоровья подсудимого и частичное — по эпизоду с паспортом — признание вины. «В качестве отягчающего обстоятельства прошу учесть рецидив преступлений», — отметила Подольская. Напомним, за плечами Зубрилина — три судимости 2008—2016 годов — за кражи, грабеж и самоуправство.

По версии СК и прокуратуры, Зубрилин смог получить у знакомого — пациента психоневрологического диспансера сильнодействующий препарат клозапин, который подмешивал в питьевую воду и водку и предлагал своим пассажирам. Подбирал тех, кто уже находится в состоянии алкогольного опьянения.

Жертвой обвиняемого таксиста силовики считают 22-летнего Юрия Ефремова, который в ночь на воскресенье, 5 февраля 2023 года, уехал от бара на улице Профсоюзной, а его тело нашли в подъезде дома на улице 25 лет Октября. Причиной смерти стало отравление от сочетания алкоголя и клозапина. По версии силовиков, в подъезд его оттащил водитель такси, после того как подпоил и забрал его мобильник, оцененный в 34 тысячи рублей. Причем по дороге к этому дому таксист подвез на Квартал другую пассажирку — Люцию Хабириеву, которая потом не досчиталась цепочки с кулоном, мобильника и часов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В процессе мать Ефремова заявила иск о компенсации морального вреда на 10 млн рублей, потерпевшая Хабириева потребовала возместить ей 199 тысяч рублей. Эти иски сегодня поддержала и гособвинитель.

Еще одним потерпевшим в деле признан 17-летний подросток. По версии силовиков, после поездки в такси Зубрилина в ночь на 21 января 2023-го мальчишка проснулся в сугробе на окраине города, без мобильного телефона и в чужой обуви.

На прошлом заседании в ходе допроса Зубрилин заявил — потерпевшего подростка никогда не подвозил и в этой части с версией обвинения полностью не согласен. Знакомство с двумя другими пассажирами он подтвердил. Сказал — сажал в авто Ефремова и Хабириеву без помощи оператора «Яндекс. Такси», просто видя голосующих на улице. С его слов, оба были пьяными, сам им ничего выпить не предлагал. Первый при посадке сообщил — ему нужно в Соцгород, но улицу не уточнил, потому что заснул. Позднее, просыпаясь, также не смог назвать точный адрес. В итоге, по версии обвиняемого, он доехал с Ефремовым почти до Соцгорода, не добудился, вернулся в центр, там подобрал пассажирку Хабириеву и у одного из ресторанов в центре посадил на заднее сиденье своего знакомого Шельдяшова.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Когда Хабириева сошла на Меридианной, Зубрилин отвез приятеля к дому на улице 25 лет Октября, а Ефремов продолжал спать. Как утверждает таксист, именно приятель Шельдяшов предложил выгрузить спящего в подъезде, сам вытащил его из салона и завел в подъезд. Хищение телефона Ефремова он отрицал. Как и причастность к пропаже мобильника, цепочки с кулоном и часов у Хабириевой. При этом объяснял, что цепочку и часы просто нашел в своем салоне и передал на хранение Шельдяшову, а тот сдал ценности в ломбард.

Мобильник, схожий с телефоном потерпевшего подростка, как установили силовики, сдавал в комиссионку уже сам Зубрилин.