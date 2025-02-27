Казанские рецидивисты получили серебряный статус в ломбардах «Победа»

Потерпевшая по делу таксиста-«отравителя» запросила для него максимальный срок и попеняла следствию на «недожатого» сообщника

гособвинитель Яна Подольская. Фото: Динар Фатыхов

Уже в марте Верховный суд Татарстана может огласить приговор по делу о смертельном сочетании алкоголя с клозапином, которая два года назад убила 23-летнего пассажира казанского такси Юрия Ефремова. За это преступление, а также подпаивание дозой нейролептика еще двух пассажиров с последующим завладением их ценностями прокуратура требует посадить подсудимого таксиста Игоря Зубрилина на 22 года. Мать убитого считает — отвечать за преступления должен и его приятель Антон Шельдяшов, но следователи его «не дожали». Как выяснило «Реальное время», за последние два года этот загадочный свидетель обвинения заработал шесть судимостей по другим делам, но сохранил свободу.

Познакомились на альметьевской «зоне»

Антон Шельдяшов и Игорь Зубрилин были «серебряными» клиентами сети комиссионок «Победа», что означало — услугами сети они пользовались постоянно. Такие показания сотрудников ломбардов накануне цитировала гособвинитель Яна Подольская, выступая в прениях Верховного суда Татарстана.

Она же озвучила документы, подтверждающие, что после ночного «развоза» двух пассажиров — налогового агента Люцию Хабириеву и студента Высшей школы экономики Юрия Ефремова (последнего утром нашли мертвым) 5 февраля 2023 года Шельдяшов обращался в ломбарды. В 04:50 в круглосуточной комиссионке «Победа» он продал золотую цепь с кулоном, выручив 2,8 тысячи рублей, однако через несколько часов выкупил это ювелирное изделие, отнес в другой ломбард и реализовал вдвое дороже — за 5,7 тысячи. А в ТЦ «Алтын» сбыл и айфон.

Примечательно, что адвокат подсудимого Лилия Габдрахманова в прениях заявила — поскольку цепь и мобильник так и не были найдены, утверждение, что эти ценности действительно принадлежали потерпевшей — бездоказательно.

Претензии к свидетелю Шельдяшову нашлись и у защиты. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На следствии и в суде Шельдяшов уверял — заложить эти предметы его попросил приятель Зубрилин, с которым они познакомились еще лет 10 назад, отбывая наказание в альметьевской «зоне». С его слов, прибылью от сдачи в ломбард он поделился — передал Зубрилину за цепь с кулоном и айфон 12 Pro по 1 тысяче рублей. По версии обвинения, эти ценности принадлежали пассажирке Хабириевой, которой во время поездки таксист подсунул питье с растворенной таблеткой клозапина, а когда она уснула — обобрал. Примечательно, что на момент посадки дамы в арендованном авто с наклейками «Яндекс.Такси» уже находился спящий Ефремов, а после, в центре, Зубрилин забрал из ресторана и Шельдяшова. В итоге последний присутствовал и при высадке Хабириевой в Квартале, и при избавлении от продолжавшего спать Ефремова.

Силовиками установлено — тело студента нашли в том самом доме на улице 25 лет Октября, где проживал сам Антон Шельдяшов, правда, в соседнем подъезде. Причем, по версии обвиняемого Зубрилина, поскольку Ефремов был сильно пьян и уснул раньше, чем указал свой точный адрес, он намеревался возить его — пока не протрезвеет и не проснется. Как утверждает Зубрилин — именно Шельдяшов, заскочив домой, предложил оставить спящего в соседнем подъезде: «Он сказал, что у него ключи есть и там тепло. Ну я согласился. Сам в подъезд не заходил. Антон выгрузил, пришел и говорит — все нормально». Сам же Шельдяшов на допросе свидетельствовал — об опасности для жизни Ефремова не подозревал, ведь о том, что пассажиров угощали раствором с нейролептиком, ничего не знал.

«Против него не хватило доказательств», — именно так потерпевшим объясняли статус Шельдяшова еще до направления данного дела в суд. По ходу его рассмотрения недоумение относительно роли данного «свидетеля» никуда не делось. В интересах близких убитого Ефремова адвокат Наталья Галиуллина вчера в прениях попросила суд «обратить внимание на причастность самого Шельдяшова и на согласованность действий приятелей». Однако развить эту мысль председательствующий судья Айрат Миннуллин не дал, попросив огранить выступления рамками предъявленного обвинения.

По мнению потерпевших, на скамье подсудимых не хватает свидетеля Шельдяшова. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

«Следствие его не дожало», — поделилась своим мнением по данной ситуации потерпевшая Гузель Ефремова после заседания. С учетом озвученных стороной обвинения фактов остается лишь недоумевать, чего же на самом деле не хватило принципиальным в других делах силовикам.

Двести незаконных мигрантов и два условных срока Шельдяшова

Еще больше вопросов вызвало криминальное прошлое и настоящее столь загадочного свидетеля, отраженное в базах федеральных судов и участков мировых судей. Свой первый приговор Антон Владимирович выслушал в 2012-м в Московском райсуде Казани — 5,5 лет колонии по делу о наркотиках. В 2016-м был освобожден Альметьевским горсудом — почти на год раньше окончания срока.

Однако, начиная с 2022-го, успел совершить как минимум шесть преступлений, включая кражи и незаконный заработок с фиктивной постановкой на миграционный учет граждан ближнего и дальнего зарубежья, включая Сирию. В частности, в апреле 2023-го Шельдяшов получил условный срок в 1 год за кражу мобильника у нетрезвого посетителя бара с последующей сдачей в ломбард за 8 тысяч.

В ноябре того же года отделался всего лишь штрафом в 15 тысяч рублей за фиктивную постановку на учет по месту жительства и месту регистрации аж 159 иностранцев. Заметим, за плечами осужденного — еще три штрафных приговора по таким же делам о постановке на учет 42 иностранцев, так что его личный вклад в незаконную миграцию можно считать весомым.

Согласно последнему приговору, Шельдяшов стоит на учете у нарколога и отрицательно характеризуется по месту жительства. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Последний приговор Антону Шельдяшову вступил в силу в октябре 2024-го. В нем говорится, что осужденный состоит на учете у врача-нарколога и по месту жительства характеризуется отрицательно: в один день, 4 февраля 2024 года, обокрал аж два магазина «Пятерочка», сумев пронести мимо кассы полные пакеты с товаром почти на 10 тысяч рублей — от зубной пасты и шампуня до пармезана и королевских креветок. Вину полностью признал и получил еще один условный срок в 1 год, поскольку мировой судья участка по Кировскому району Казани посчитал возможным не отменять условное осуждение по приговору 2023 года о краже мобильника, и постановил исполнять наказание самостоятельно.

Объяснить подобную лояльность к отдельно взятому рецидивисту потерпевшие не берутся.

Зубрилин считает свое дело сфабрикованным

Перед началом прений Верховный суд РТ допросил эксперта Андрея Щипакина, который в рамках уголовного дела устанавливал причину смерти Юрия Ефремова. Первоначально родителям сообщили о сердечной недостаточности у 23-летнего парня, но поверить в это не смогли — особенно с учетом того, что в Кировском районе, где нашли тело сына, у того не было ни друзей, ни знакомых. После встречи в баре с друзьями в центре Казани он должен был ехать домой.

Через месяц после похорон родные узнали — Ефремов был отравлен. Эксперт вчера подтвердил — парня убило сочетание этилового спирта и препарата «клозапин» из группы нейролептиков, которое обернулось комой, сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточностью. Иначе говоря — заснувший еще в такси пассажир — так и не проснулся. Щипакин уточнил — перед смертью Ефремов находился в состоянии опьянения средней тяжести, а вот назвать концентрацию медпрепарата в его крови не смог — количественный анализ в этой части не проводился. По его словам, организм каждого человека реагирует на вещества по-разному, и указать, какая доза в какой концентрации обязательно привела бы к смерти в рассматриваемом деле он не может.

На допросе Игорь Зубрилин признал, что подвозил двух потерпевших пассажиров, но никого не подпаивал, не обирал и не убивал. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Документы из СИЗО о состоянии здоровья самого подсудимого суд решил огласить в закрытом режиме. О том, что в этой части у Зубрилина есть проблемы, стало понятно уже в ходе прений, когда гособвинитель Яна Подольская просила учесть состояние здоровья подсудимого как одно из смягчающих обстоятельств по делу. Вторым стало его признание вины по эпизоду подделки паспорта.

По данным оперов, которые задерживали уже объявленного в розыск Зубрилина в августе 2023-го в Марий Эл, он назвался им Виталием Миндубаевым и предъявил соответствующее удостоверение личности. Впрочем, при обыске у него нашли и второй паспорт — с родными ФИО и той же фотографией. «Вклеил по приколу», — объяснил позднее обвиняемый. Реальный Миндубаев на тот момент уже находился в зоне СВО.

Отягчающим вину Зубрилина обстоятельством прокурор просила считать рецидив преступлений — ранее таксист уже отбывал наказание за кражи, грабеж и самоуправство. По мнению Подольской, представленные в суде доказательства полностью подтверждают вину подсудимого в убийстве пассажира Ефремова в феврале 2023-го и разбойном хищении его дорогого мобильника (телефон приобретался за 50 тысяч рублей, силовики его не нашли). Это разбой с покушением на убийство в январе того же года в отношении 15-летнего подростка Иванова (фамилия изменена), который после стакана в такси проснулся в снегу на окраине Казани без мобильного и в чужих ботинках, пролежав на холоде несколько часов, он чудом выжил, разбой в отношении пассажирки Хабириевой. По версии следствия, в качестве оружия таксист во всех случаях использовал раствор нейролептика, которым запасся у знакомого пациента психиатров.

Швейцарские часы Зубрилин вернул пассажирке после ее заявления в полицию. Максим Платонов / realnoevremya.ru

К слову, 21 января 2023-го Зубрилин сдал в комиссионку за 3 тысячи рублей Xiaomi Redmi 9 — телефона именно такой модели в тот же день лишился подросток Иванов.

Подольская предложила суду отправить подсудимого на 22 года в колонию особого режима, с последующим ограничением свободы на срок 2,5 года. А еще поддержала иск о компенсации морального вреда Ефремовых на 10 млн рублей и иск Хабириевой на 199 тысяч рублей — по пропавшим мобильнику и цепочке с кулоном, поскольку швейцарские часы Зубрилин вернул буквально на следующий день после поездки, когда арендуемую им иномарку «Фольксваген Поло» вычислили по камерам полицейские. Таксист уверял — нашел часы в салоне. Других вопросов к нему на тот момент не было, а уже через несколько дней он скрылся из Татарстана.

Зубрилин вину в тяжких преступлениях отрицает. Говорит, никого не подпаивал, и ценностей не похищал, а подростка Иванова и вовсе никогда не возил. Свое дело он считает сфабрикованным следователями, а приобщенную к делу видеозапись посадки одного из пассажиров в автомобиль называет монтажом. Адвокат обвиняемого Лилия Габдрахманова отмечает — в материалах нет ни одного доказательства, что Хабириева и Иванов вообще принимали клозапин. Да, оба жаловались на тяжесть в голове и плохое самочувствие, но в больницу не обращались и экспертизу на предмет потребления веществ не проходили. А значит — могли просто страдать от похмелья, — полагает защитник.

Адвокат подсудимого просила оправдать его по всем эпизодам, кроме истории с паспортом. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

«По мнению защиты, наличие умысла на убийство не подтверждается никакими фактическими данными», — заявила адвокат. Если бы цель была убить — Ефремова не стали бы помещать в теплый подъезд, а отвезли бы куда подальше. Версию следствия Габрахманова считает лишь предположением и предлагает суду оправдать ее клиента по всем эпизодам, кроме паспортного. Ключевой свидетель обвинения на суде не подтвердил показания, что делился своими таблетками с Зубрилиным. Напротив, заявил — сильнодействующих рецептурных препаратов ему не передавал, и возможности взять их в его квартире самостоятельно не предоставлял, — напомнила она.

Касаемо пропавшего имущества пассажиров адвокат сообщила — именно у Шельдяшова, который находился на заднем сидении авто была возможность обобрать сонных и спящих, пока Зубрилин управлял авто. И призвала не верить словам приятеля-свидетеля про то, что снес похищенное в ломбард он исключительно «по указанию Зубрилина». Поскольку подтверждения этой версии кроме показаний самого Шельдяшова нет.

Единственным достоверным доказательством по эпизоду с Ефремовым защитник назвала экспертизу о причинах его смерти, которая четко установила отравление. Вот только давность попадания алкоголя с нейролептиком в организм жертвы не установлена. А значит, отравить студента вполне могли и в баре, сообщила Габдрахманова. А еще просила признать недопустимым протокол процедуры опознания, для которой подобрали неравных по возрасту статистов — один на 5 лет моложе Зубрилина, другой — аж на 12 лет его старше.

По мнению защиты, процедуру опознания в СК провели с нарушениями. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Мой подзащитный уверен — потерпевшему подростку могли заранее показать его фото, я тоже не исключаю такую возможность, тем более подросток многих деталей не помнит, а вот водителя, которого видел лишь сбоку, якобы, может опознать», — сообщила защитник. И напомнила; ранее выживший подросток ранее заявлял — его подвозила машина «Киа Рио», тогда как Зубрилин ездил на «Фольксвагене».

«Если бы Юра не умер, Зубрилин так и продолжал бы...»

В прениях участвовала лишь одна потерпевшая. Речь Гузель Ефремовой прерывалась несколько раз, когда она пыталась справиться со слезами.

«Если бы в ту ночь мой сын не сел в машину к Зубрилину, он был бы жив. Юре было всего 23 года. Вся жизнь впереди — мог жениться, воспитывать детей, работать, приносить пользу обществу. Юра очень хотел жить... Вот уже два года в нашей семье живет не проходящая, страшная, сильная боль... Когда я подавала его вещи с белыми разводами на экспертизу, следователь сказал — клозапин не обнаружат, он очень быстро выветривается, и то что у Юры [в организме] его нашли — нам очень повезло. Если бы Юра не умер, Зубрилин так и продолжал бы...»

Мать убитого просила суд назначить максимальный срок лишения свободы, утверждая, что только такого наказания достоин человек, который обворовывал по ночам подвыпивших и сдавал краденое в ломбард:

«Телефон стоил жизни моего ребенка. Больше у него взять было нечего... До сих пор моя рана открыта. Я не сплю ночами. Я потеряла радость в жизни. Я не могу работать, не могу ничем другим заниматься...»

Адвокат потерпевшей Наталья Галиуллина заметила, что в данном деле одно доказательство подтверждает другое. И отметила — из показаний Шельдяшова следует, что Ефремов в авто не просто спал, в какой-то момент он начал издавать хрипы. «Ему требовалась медицинская помощь, а они его бездыханное тело вытащили и оставили», — сообщила она, сославшись, что этот факт засвидетельствовала камера наружного наблюдения.

Адвокат потерпевшей заявила — целью обвиняемого таксиста был совсем не извоз. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Адвокат напомнила, сам Зубрилин на допросе сообщал — «Я бесплатно пассажиров не вожу». Однако на деле Ефремова повез, даже не спросив точного адреса, а Хабириеву высадил, не получив денег, и то же самое было с потерпевшим подростком. «Это поведение, не характерное для рядового таксиста. В данном случае нужно было, чтобы пассажир просто сел, следовательно целью был не извоз», — сообщила Галиуллина и подчеркнула, что серебряный статус Зубрилина, как клиента ломбардов, свидетельствует и о другом его заработке.

Действие клозапина не было секретом для таксиста, он сам принимал его от бессонницы, и прекрасно знал силу воздействия на организм, — продолжила представитель потерпевших. «Конечно, знал!» — выкрикнул Зубрилин и тут же получил замечание от судьи. Адвокат продолжила — знал, что действует препарат минут через 20-30, поэтому потерпевших пассажиров таксист вез не кратким маршрутом, а выбирал обходные — из центра на Квартал с заездом на проспект Универсиады, как с Хабириевой...

19 марта суд намерен выслушать последнее слово Игоря Зубрилина.

Ирина Плотникова