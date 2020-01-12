Куда пойти с детьми в Казани — афиша «Казанского папы»

Расписание самых интересных семейных событий 13—19 января

Фото: Максим Платонов

Всем привет! С вами я, Саша, ваш казанский папа @kzn.papa. Новогодние праздники закончились, все вышли на работу, а вот детские театры, наоборот, ушли отдыхать. Спойлер: ненадолго. Подобрал для вас самые крутые ивенты на предстоящую неделю. Подписывайтесь в «Телеграме» и «Инстаграме»! Круглосуточно с вами на связи.

На этой неделе, а вернее после 15 января, праздник — всё. В Казани начнут разбирать елки, снимать иллюминацию, погаснет все. Люстру из парка Горького тоже уберут. Успейте запилить фоточки.

Главная елка у «Чаши» тоже гореть не будет, зато само оно, дерево, будет стоять вплоть до марта. Покататься на горках тоже можно будет до конца зимы. И, наконец, откроют улицу Бондаренко.

Теперь о том, что делать с настоящей елкой дома. Правильно! Выкинуть. Я предлагаю выкинуть ее правильно.

Снимаем игрушки, мишуру (то, что не успел съесть ваш кот), в коридоре пакуем в пленку и бумагу. И везем (не забудьте подключить ребятенка):

В «Мегу». Елками потом накормят... коз) На Аделя Кутуя, 160а (контейнер стоит на въезде в офис «Экологической компании»).

Фото Дмитрия Резнова

13 января

16.00—18.00. Из последних сил в Ханский двор едут Дед Мороз и Снегурочка. Программа все та же, только с лейтмотивом «До свидания, наш ласковый Мишка!». Бесплатно.

Отличный повод сгонять на Кремлевскую набережную. Городок работает до 26 января, туристы уехали, веселая молодежь разбрелась по офисам, самое время погулять по новогодней сказке с детьми.

19.00. КДК им. В.И. Ленина встречает старый Новый год. Видно, что все устали, поэтому будет «Тихий концерт под елкой», без этих вот бородатых и внучатых. Тихонько споет Государственный хор Татарстана, почти шепотом к ним присоединится театр песни ДК Ленина. Денег не возьмут.

19.00. Продолжаем выходить из праздников плавно, с помощью классической музыки. Молодежный оркестр сыграет вам Моцарта, Вивальди, Брамса — вы закрываете глаза и напитываетесь позитивной энергией. А дети после Моцарта параграф учат в два раза быстрее. «Шикарный концерт» — «Театр на Булаке». Берите двухлетних — это бесплатно.

А после на дискотеку — потому что снова праздник, правда, странный. Старый Новый год!

Фото kzngo.ru

14 января

Центр «Эрмитаж-Казань», выставка «Зимние медиафантазии по мотивам Матисса и Шагала».

18.00. Те, кто не попал на дискотеку в понедельник, — могут «реабилитироваться» во вторник. Провожаем дедушку у «Чаши».

15 января

День, когда гаснут елки.

Последний день работы Ханского двора.

Центр «Эрмитаж-Казань», выставка «Зимние медиафантазии по мотивам Матисса и Шагала» (эти ребята вообще зиму видели?).

Сегодня Всемирная акция #museumselfieday . То есть всемирное селфи в музее.

Поэтому:

Приходим в Манеж или любой другой музей Казанского Кремля. Делаем селфи (с картиной, динозавром, хранителем музея). Выкладываем в «Инстаграме» с хештегом #музейноеселфивкремле. Отмечаем на фотке manege_kazan_kremlin.

Вечером в 20.00 в аккаунте @kazan_kremlin разыграют призы и объявят победителя.

Музей Боратынского открыт (да, я его снова рекомендую).

18.30. На сцене БКЗ Государственный симфонический оркестр республики. Открывается V фестиваль татарской музыки им. Жиганова «Мирас». Там будут все! И красивая национальная музыка.

Фото Максима Платонова

16 января

13.00. «Куян Эдвардның гаҗәеп сәяхәте» — немного татарского: куян — это заяц, сәяхәт — путешествие, остальное уже незначительные детали. В театре Кариева спектакль: куклы в магазине были немного неправы — они не хотели играть с фарфоровым кроликом Эдвардом. А зря, наш куян много где побывал и много чего видел. Сказка получила премию «Триумф-2018» в номинации «Лучший спектакль для детей». Спектакль на татарском, но всем желающим дадут наушники с переводом. 6+.

17 января

11.00. «В Поисках чуда», ТЮЗ. Спектакль для самых маленьких за 45 минут. Герои — Фея, Боровичок и Хранительница леса — будут спасать могучее дерево (прямо «Аватар»). По пути к эйве-дереву их ждет много приключений. С собой обязательно: вторую обувь и теплые носки (зачем все сразу — не знаю.) Билетов мало.

13.00 «Алмачуар», ТЮЗ им. Кариева. Достаем наш разговорник: алма — яблоко, әйе! Все вместе переводится дословно как «яблоневый» — на самом деле «Конь в яблоках». Здесь расскажут о трогательной дружбе скакуна и мальчика и том, что победа любой ценой уже не совсем победа. Спектакль получил Гран-при в номинации «Лучший спектакль (режиссура)» на I Международном театральном фестивале молодежных театров «Сказочная палитра». 6+. Есть наушники с переводом. 6+

18.30. «Дитя», ТЮЗ. Здесь вас встретят бродячие животные, к которым прибился человеческий детеныш. Он-то и найдет всем кошакам и собачкам дом. Не Маугли.

Фото kazan-tuz.ru

18 января

10.00. В кукольном спектакль для малышни «Идет коза рогатая». Это скорее игра, а не спектакль. Перед вами не классическая большая сцена, а уютная обстановка с огромными подушками и яркой козой. Все длится 35 минут. 1+

11.00. «В Поисках чуда», ТЮЗ. Спектакль для самых маленьких за 45 минут. Герои — Фея, Боровичок и Хранительница леса — будут спасать могучее дерево (прямо «Аватар»). По пути к эйве-дереву их ждет много приключений. С собой обязательно: вторую обувь и теплые носки (зачем все сразу — не знаю.) Билетов мало.

11.00. Продолжаются «Подарки Деда Мороза» в большом зале кукольного театра. Гостинцы хотят стырить Баба-Яга и Леший (первый раз встречаю их в новогодние, правда). Для этого они переодеваются Дедом и Снегурочкой и начинают безобразничать. Но Сугроб (не, не, он местный) всех спасет. 3+, 60 минут.

13.00. «По щучьему веленью», добрая русская сказка про продуманного парня в ТЮЗе. Чему она учит только, я не совсем понимаю.

13.00 «Кояш һәм кар бөртекләре», еще один урок татарского в кукольном. Кояш — солнце, кар — снег, бөртекләре — зерновые (так говорит словарь). Снег + зерно = снежинки. О сложных взаимоотношениях спектакль в кукольном. 60 минут, основной зал.

Фото puppet-show.ru

14.00. «Фея и замок» «Храм всех религий», @drugie_progulki. Небанальная экскурсия в Храм всех религий. Детская. Экскурсию ведет фея. Не рассказывает, а играет. Это фея-шоумен. Помимо того, что получат бесценные знания, дети еще сделают мозаику, загадают желание. Плюсом профессиональные фоточки. 3+ «Другие прогулки». Взрослый + ребенок 1300 рублей. Длительность: 1 час 30 минут. Бронируем в «Инсте» и в «Телеграме» @sandramitova.

17.00. В БКЗ есть возможность послушать хорошую татарскую музыку. И это не эстрада. Государственный симфонический оркестр республики, где главный Сладковский, представляет V фестиваль татарской музыки им. Назиба Жиганова «Мирас».

18.00. «Роковые яйца» — классика в Качаловском.

18.00. «Нос», гоголевский. В ТЮЗе называют это детективом, в «Википедии» — абсурдической сатирой. Если в целом, то у Ковалева сбежал нос. Что же это на самом деле — узнаем в школьном сочинении.

18.00. «Ночь перед Рождеством», основной зал кукольного театра. «Знаете ли вы украинскую ночь, о, вы не знаете украинской ночи, всмотритесь в нее…» — это я до сих пор помню со школы, а мне почти 33! Ваш детеныш тоже, поди, учит. Спектакль вам в помощь: с чертями, гарными дивчинами, бравыми хлопцами и варениками. Все очень масштабно. 12+.

Фото puppet-show.ru

19 января

10.00. «Не хочу, не буду», спектакль для трехлеток в кукольном. Непослушную девочку перевоспитает домовой. Все интерактивно. Когда в главном герое узнаешь себя. 35 мин., 1+

11.00, 13.00. «Принцесса Крапинка», история о том, как король и королева очень хотели детей и обратились к помощи колдуньи (все как сейчас). И родилась у них из яйца девочка. Потом она превратилась в птицу и ее спас иностранный принц. «Сумасшедший дом, а не государство!» — сказал принц, когда только прибыл в королевство. Интересно, фразу вырежут? Музыкально-романтическая история по мотивам сказок самой известной голландской писательницы Анни Шмидт.

11.00, 13.00. «Веселый Роджер», ТЮЗ. Здесь про очаровательных пиратов типа Джека Воробья. Сюжет похожий: все ищут сокровища по обрывкам карт. Сделают ли трудности из пиратов честных слесарей и маляров? Покупайте билеты и узнаете!

11.00. «Иван-дурак и черти», Качаловский. Это сказка Льва Толстого в двух действиях (значит, будет еще и буфет). Здесь Иван предстает в непривычной для себя роли — работает всем чертям назло. Черти в ярости. Спектакль о том, что Иван совсем не дурак.

teatrkachalov.ru

12.00. «Детская музыкальная азбука от А до Я» с Артемом Варгафтиком и Государственным симфоническим оркестром в БКЗ. Артем Варгафтик, на секундочку, известный человек. Ведущий разных телепередач, виолончелист, сын химика и внук теплофизика. С ним музыка становится близкой и понятной, особенно детям. Когда абонемент в консерваторию — самый лучший подарок.

18.00. «Выстрел», ТЮЗ. Пушкин, 1831 год, школьная программа. История о мстителе Сильвио. Дальше продолжать не буду. Рискую, что краткое содержание школьники будут читать здесь.