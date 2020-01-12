Куда пойти с детьми в Казани — афиша «Казанского папы»
Расписание самых интересных семейных событий 13—19 января
Всем привет! С вами я, Саша, ваш казанский папа @kzn.papa. Новогодние праздники закончились, все вышли на работу, а вот детские театры, наоборот, ушли отдыхать. Спойлер: ненадолго. Подобрал для вас самые крутые ивенты на предстоящую неделю. Подписывайтесь в «Телеграме» и «Инстаграме»! Круглосуточно с вами на связи.
На этой неделе, а вернее после 15 января, праздник — всё. В Казани начнут разбирать елки, снимать иллюминацию, погаснет все. Люстру из парка Горького тоже уберут. Успейте запилить фоточки.
Главная елка у «Чаши» тоже гореть не будет, зато само оно, дерево, будет стоять вплоть до марта. Покататься на горках тоже можно будет до конца зимы. И, наконец, откроют улицу Бондаренко.
Теперь о том, что делать с настоящей елкой дома. Правильно! Выкинуть. Я предлагаю выкинуть ее правильно.
Снимаем игрушки, мишуру (то, что не успел съесть ваш кот), в коридоре пакуем в пленку и бумагу. И везем (не забудьте подключить ребятенка):
- В «Мегу». Елками потом накормят... коз)
- На Аделя Кутуя, 160а (контейнер стоит на въезде в офис «Экологической компании»).
13 января
- 16.00—18.00. Из последних сил в Ханский двор едут Дед Мороз и Снегурочка. Программа все та же, только с лейтмотивом «До свидания, наш ласковый Мишка!». Бесплатно.
- Отличный повод сгонять на Кремлевскую набережную. Городок работает до 26 января, туристы уехали, веселая молодежь разбрелась по офисам, самое время погулять по новогодней сказке с детьми.
- 19.00. КДК им. В.И. Ленина встречает старый Новый год. Видно, что все устали, поэтому будет «Тихий концерт под елкой», без этих вот бородатых и внучатых. Тихонько споет Государственный хор Татарстана, почти шепотом к ним присоединится театр песни ДК Ленина. Денег не возьмут.
- 19.00. Продолжаем выходить из праздников плавно, с помощью классической музыки. Молодежный оркестр сыграет вам Моцарта, Вивальди, Брамса — вы закрываете глаза и напитываетесь позитивной энергией. А дети после Моцарта параграф учат в два раза быстрее. «Шикарный концерт» — «Театр на Булаке». Берите двухлетних — это бесплатно.
- А после на дискотеку — потому что снова праздник, правда, странный. Старый Новый год!
14 января
- Центр «Эрмитаж-Казань», выставка «Зимние медиафантазии по мотивам Матисса и Шагала».
- 18.00. Те, кто не попал на дискотеку в понедельник, — могут «реабилитироваться» во вторник. Провожаем дедушку у «Чаши».
15 января
День, когда гаснут елки.
- Последний день работы Ханского двора.
- Центр «Эрмитаж-Казань», выставка «Зимние медиафантазии по мотивам Матисса и Шагала» (эти ребята вообще зиму видели?).
- Сегодня Всемирная акция #museumselfieday . То есть всемирное селфи в музее.
Поэтому:
- Приходим в Манеж или любой другой музей Казанского Кремля.
- Делаем селфи (с картиной, динозавром, хранителем музея).
- Выкладываем в «Инстаграме» с хештегом #музейноеселфивкремле.
- Отмечаем на фотке manege_kazan_kremlin.
Вечером в 20.00 в аккаунте @kazan_kremlin разыграют призы и объявят победителя.
- Музей Боратынского открыт (да, я его снова рекомендую).
- 18.30. На сцене БКЗ Государственный симфонический оркестр республики. Открывается V фестиваль татарской музыки им. Жиганова «Мирас». Там будут все! И красивая национальная музыка.
16 января
- 13.00. «Куян Эдвардның гаҗәеп сәяхәте» — немного татарского: куян — это заяц, сәяхәт — путешествие, остальное уже незначительные детали. В театре Кариева спектакль: куклы в магазине были немного неправы — они не хотели играть с фарфоровым кроликом Эдвардом. А зря, наш куян много где побывал и много чего видел. Сказка получила премию «Триумф-2018» в номинации «Лучший спектакль для детей». Спектакль на татарском, но всем желающим дадут наушники с переводом. 6+.
17 января
- 11.00. «В Поисках чуда», ТЮЗ. Спектакль для самых маленьких за 45 минут. Герои — Фея, Боровичок и Хранительница леса — будут спасать могучее дерево (прямо «Аватар»). По пути к эйве-дереву их ждет много приключений. С собой обязательно: вторую обувь и теплые носки (зачем все сразу — не знаю.) Билетов мало.
- 13.00 «Алмачуар», ТЮЗ им. Кариева. Достаем наш разговорник: алма — яблоко, әйе! Все вместе переводится дословно как «яблоневый» — на самом деле «Конь в яблоках». Здесь расскажут о трогательной дружбе скакуна и мальчика и том, что победа любой ценой уже не совсем победа. Спектакль получил Гран-при в номинации «Лучший спектакль (режиссура)» на I Международном театральном фестивале молодежных театров «Сказочная палитра». 6+. Есть наушники с переводом. 6+
- 18.30. «Дитя», ТЮЗ. Здесь вас встретят бродячие животные, к которым прибился человеческий детеныш. Он-то и найдет всем кошакам и собачкам дом. Не Маугли.
18 января
- 10.00. В кукольном спектакль для малышни «Идет коза рогатая». Это скорее игра, а не спектакль. Перед вами не классическая большая сцена, а уютная обстановка с огромными подушками и яркой козой. Все длится 35 минут. 1+
- 11.00. «В Поисках чуда», ТЮЗ. Спектакль для самых маленьких за 45 минут. Герои — Фея, Боровичок и Хранительница леса — будут спасать могучее дерево (прямо «Аватар»). По пути к эйве-дереву их ждет много приключений. С собой обязательно: вторую обувь и теплые носки (зачем все сразу — не знаю.) Билетов мало.
- 11.00. Продолжаются «Подарки Деда Мороза» в большом зале кукольного театра. Гостинцы хотят стырить Баба-Яга и Леший (первый раз встречаю их в новогодние, правда). Для этого они переодеваются Дедом и Снегурочкой и начинают безобразничать. Но Сугроб (не, не, он местный) всех спасет. 3+, 60 минут.
- 13.00. «По щучьему веленью», добрая русская сказка про продуманного парня в ТЮЗе. Чему она учит только, я не совсем понимаю.
- 13.00 «Кояш һәм кар бөртекләре», еще один урок татарского в кукольном. Кояш — солнце, кар — снег, бөртекләре — зерновые (так говорит словарь). Снег + зерно = снежинки. О сложных взаимоотношениях спектакль в кукольном. 60 минут, основной зал.
- 14.00. «Фея и замок» «Храм всех религий», @drugie_progulki. Небанальная экскурсия в Храм всех религий. Детская. Экскурсию ведет фея. Не рассказывает, а играет. Это фея-шоумен. Помимо того, что получат бесценные знания, дети еще сделают мозаику, загадают желание. Плюсом профессиональные фоточки. 3+ «Другие прогулки». Взрослый + ребенок 1300 рублей. Длительность: 1 час 30 минут. Бронируем в «Инсте» и в «Телеграме» @sandramitova.
- 17.00. В БКЗ есть возможность послушать хорошую татарскую музыку. И это не эстрада. Государственный симфонический оркестр республики, где главный Сладковский, представляет V фестиваль татарской музыки им. Назиба Жиганова «Мирас».
- 18.00. «Роковые яйца» — классика в Качаловском.
- 18.00. «Нос», гоголевский. В ТЮЗе называют это детективом, в «Википедии» — абсурдической сатирой. Если в целом, то у Ковалева сбежал нос. Что же это на самом деле — узнаем в школьном сочинении.
- 18.00. «Ночь перед Рождеством», основной зал кукольного театра. «Знаете ли вы украинскую ночь, о, вы не знаете украинской ночи, всмотритесь в нее…» — это я до сих пор помню со школы, а мне почти 33! Ваш детеныш тоже, поди, учит. Спектакль вам в помощь: с чертями, гарными дивчинами, бравыми хлопцами и варениками. Все очень масштабно. 12+.
19 января
- 10.00. «Не хочу, не буду», спектакль для трехлеток в кукольном. Непослушную девочку перевоспитает домовой. Все интерактивно. Когда в главном герое узнаешь себя. 35 мин., 1+
- 11.00, 13.00. «Принцесса Крапинка», история о том, как король и королева очень хотели детей и обратились к помощи колдуньи (все как сейчас). И родилась у них из яйца девочка. Потом она превратилась в птицу и ее спас иностранный принц. «Сумасшедший дом, а не государство!» — сказал принц, когда только прибыл в королевство. Интересно, фразу вырежут? Музыкально-романтическая история по мотивам сказок самой известной голландской писательницы Анни Шмидт.
- 11.00, 13.00. «Веселый Роджер», ТЮЗ. Здесь про очаровательных пиратов типа Джека Воробья. Сюжет похожий: все ищут сокровища по обрывкам карт. Сделают ли трудности из пиратов честных слесарей и маляров? Покупайте билеты и узнаете!
- 11.00. «Иван-дурак и черти», Качаловский. Это сказка Льва Толстого в двух действиях (значит, будет еще и буфет). Здесь Иван предстает в непривычной для себя роли — работает всем чертям назло. Черти в ярости. Спектакль о том, что Иван совсем не дурак.
- 12.00. «Детская музыкальная азбука от А до Я» с Артемом Варгафтиком и Государственным симфоническим оркестром в БКЗ. Артем Варгафтик, на секундочку, известный человек. Ведущий разных телепередач, виолончелист, сын химика и внук теплофизика. С ним музыка становится близкой и понятной, особенно детям. Когда абонемент в консерваторию — самый лучший подарок.
- 18.00. «Выстрел», ТЮЗ. Пушкин, 1831 год, школьная программа. История о мстителе Сильвио. Дальше продолжать не буду. Рискую, что краткое содержание школьники будут читать здесь.
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